جديد سيارات نيسان وهيونداي وبورشه

تواصل سيارات نيسان باثفايندر 2026 الاعتماد على مزيج مدروس من الطابع الكلاسيكي والتحديثات العصرية، في خطوة تعكس توجّه الشركة إلى تحسين التفاصيل الأكثر تأثيراً بدل إجراء تغييرات جذرية مكلفة. وجاء التحديث الجديد محافظاً على هوية الجيل الخامس، مع تعديلات خارجية محدودة طاولت الواجهة الأمامية لتنسجم مع لغة التصميم الأحدث لطرازي كيكس ومورانو، وفقاً لمجلة موتور1.

في المقصورة، اختارت نيسان تحسينات بسيطة لكنها ملموسة، تستهدف راحة المستخدم وجودة التجربة اليومية. ورغم التحديات التي تواجهها الشركة، تبرز باثفايندر نقطةً مضيئةً في المبيعات، إذ يواصل طراز SUV بثلاثة صفوف تحقيق نمو منذ إطلاق هذا الجيل في 2022، وهو اتجاه يُتوقع أن يستمر مع نسخة 2026. ميكانيكياً، تتميز باتفايندر بمحرك V6 سعة 3.5 ليترات يعمل بالسحب الطبيعي، في وقت تتجه فيه معظم المنافسات إلى محركات توربو رباعية الأسطوانات. ورغم أن أرقامه البالغة 284 حصاناً و259 رطل-قدم من العزم لا تُعد استثنائية، يمنح ناقل الحركة الأوتوماتيكي من تسع سرعات السيارةَ استجابةً سلسة وأداءً متوازناً، مع استهلاك وقود منافس ضمن فئتها.

سيارات هيونداي تلمّح لأكبر كهربائية قادمة

رغم التوجه الأوروبي نحو تخفيف القيود على محركات الاحتراق بعد 2035، تواصل هيونداي الدفع بقوة نحو مستقبل كهربائي بالكامل، معلنة قرب الكشف عن أكبر سيارة كهربائية في تاريخها خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل، من دون الإفصاح عن تفاصيل واضحة حتى الآن. واكتفت الشركة بالإشارة إلى أن الطراز الجديد سيُكمل مجموعة سياراتها الكهربائية الحالية، ما فتح باب التكهنات حول طبيعته، خاصة أن أيونيك 9 الحالية تُعد أصلاً من أضخم السيارات الكهربائية في أوروبا، بطول يتجاوز خمسة أمتار. وتؤكد هيونداي أن السيارة المقبلة ستكون إنتاجية وجاهزة للأسواق، مع اعتماد بنية شحن بجهد 800 فولت وتقنيات كهربائية متقدمة.

وتُظهر الصورة التشويقية الوحيدة شريط إضاءة LED ممتدّاً بعرض الواجهة، وهو تفصيل يعزز فرضية أن الشركة قد تتجه إلى نسخة كهربائية بالكامل من طراز ستاريا المستقبلي، الأكبر حجماً من أيونيك 9. وكانت تقارير كورية قد أشارت سابقاً إلى احتمال إطلاق هذا الطراز الكهربائي في عام 2026.

بورشه تعيد سيارة كاريرا GT للحياة

أعادت بورشه إحدى أيقوناتها الخارقة، كاريرا GT، إلى حالة "صفر كيلومتر" حرفياً، في خطوة نادرة توثق قدرة الشركة على إعادة الزمن إلى الوراء عبر برنامجها الخاص بإعادة التأهيل المصنعيّ. وأكدت الشركة أن السيارة أُعيد ضبط عدّادها رسمياً إلى صفر، ضمن مشروع موثّق بالكامل. وهذا النوع من المشاريع يندرج تحت برنامج Factory Re-Commission، الذي يتضمن تفكيك السيارة بالكامل وإعادة تجميعها ميكانيكياً لتعود إلى حالتها الأصلية عند خروجها من المصنع. وقد خضعت مكوّنات السيارة، بما فيها محرك V10 الشهير، لإعادة تأهيل دقيقة تعيدها تقنياً إلى مواصفات عام 2005.

لكن المالك لم يكتفِ بالترميم الميكانيكي، بل طلب تغيير لون السيارة من الفضي الأصلي إلى كسوة سباق مستوحاة من بورشه 917 الفائزة بسباق لومان عام 1970، بألوان مدينة سالزبورغ النمساوية، في مزيج يجمع بين الإرث التاريخي والتميّز الشخصي.