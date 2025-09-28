جديد سيارات نيسان ومرسيدس وفورد

- نيسان سينترا 2026: تستعد نيسان لإطلاق سينترا 2026، المتوقع أن يصبح الطراز الأساسي بعد إيقاف فيرسا، بتصميم عصري وشبكة V-motion مطوّرة، مع تحسينات ديناميكية هوائية ومحرك 2.0 لتر بقوة 149 حصاناً. - مرسيدس مايباخ S-Class: تواصل مرسيدس الاحتفاء بمحركات V12 في طرازات S-Class، مع نسخة مايباخ S680 الفاخرة التي تتميز بتفاصيل مستوحاة من عشرينيات القرن الماضي، ولمسات ذهبية حقيقية. - فورد موستانغ الهجينة: تعمل فورد على تطوير نسخة هجينة من موستانغ S650، مع التركيز على تقديم أسعار تنافسية، دون خطط لإصدار نسخة كهربائية بالكامل، مستفيدة من خبرة فرق السباقات.

أطلقت نيسان نسخة 2026 من سيارات الطراز سينترا، الذي سيصبح قريباً الأساسي للعلامة بعد احتمال إيقاف إنتاج فيرسا بعد 2025. تأتي النسخة الجديدة لتنافس هوندا سيفيك بتصميم خارجي عصري يعكس هوية الشركة مع شبكة V-motion مطوّرة وإضاءة رفيعة مبتكرة، إضافة إلى تحسينات ديناميكية هوائية لتقليل مقاومة الهواء وزيادة الكفاءة. ويظل المحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر كما هو، بقوة 149 حصاناً وعزم دوران 146 رطل-قدم، مع ناقل حركة Xtronic CVT. ويتميز الطراز الجديد بزيادة طفيفة في الطول وارتفاع أقل قليلًا عن الأرض، مع الحفاظ على عرض السيارة نفسه.

سيارات مرسيدس مايباخ S-Class بمحرك V12

تواصل مرسيدس الاحتفاء بمحركات V12 رغم تراجع المنافسين عنها، حيث توفر هذه المحركات الرائدة لطرازات S-Class طويلة القاعدة فقط. النسخة الجديدة من مايباخ S680 تأتي تكريماً لتراث الشركة مع تفاصيل فاخرة مستوحاة من نماذج مايباخ في عشرينيات القرن الماضي وثلاثينياته، التي كانت تتميز بمحركات عملاقة تصل إلى 8.0 لترات.

ويتميز الطراز الجديد بتجهيزات فاخرة تشمل لمسات ذهبية حقيقية داخل المقصورة وخارجها، مع شعار مزدوج M مدمج في العمود C وحلقة ذهبية من عيار 24 قيراطاً محفور عليها الألماس، إضافة إلى رموز "V" صغيرة تشير إلى ترتيب الأسطوانات تحت غطاء المحرك، وفقاً لموتور1.

سيارات فورد موستانغ الهجينة

بعد سنوات من التكهنات، تعمل فورد الآن على نسخة هجينة من طراز موستانغ الحالي من الجيل S650، والذي يحمل الاسم الرمزي S650E. وقد بدأت الشركة باختبار نماذج أولية، رغم عدم تحديد نوع منظومة الدفع الهجين أو موعد الإنتاج الفعلي بسبب تغيّرات قوانين استهلاك الوقود.

وأكد المدير التنفيذي لفورد، جيم فارلي، أن الشركة ليست لديها خطط لإصدار نسخة كهربائية بالكامل من موستانغ، لكنها منفتحة على فكرة طراز "مهجن جزئياً" مستفيداً من خبرة فرق فورد للسباقات في تطوير أنظمة هجينة عالية الأداء. وتسعى فورد لتقديم موستانغ هجينة بأسعار أكثر تنافسية مقارنة بالخيارات الحالية مثل شيفروليه كورفيت E-Ray، ما قد يغير قواعد سوق السيارات الرياضية الهجينة في المستقبل.