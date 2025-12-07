جديد سيارات مرسيدس ولكزس وفورد

- مرسيدس تستعد لإطلاق النسخة المكشوفة من الفئة G بعد انقطاع طويل، مع سقف قابل للطي وأربعة أبواب، وستتوفر في معظم الأسواق العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة. - تويوتا تلمّح لسيارة خارقة جديدة باسم GR GT، مع نسخة لكزس مخصصة للحلبات، ضمن علامة Gazoo Racing، بتصميم رياضي وانسيابي يعيد للأذهان نموذج Sport Concept. - فورد تُحدّث مونديو 2026 في الصين، مع تحسينات تصميمية توحي بطابع "موستانغ"، للحفاظ على وجودها في فئة السيدان العائلية خارج الولايات المتحدة وأوروبا.

تستعد مرسيدس للكشف رسمياً عن النسخة الجديدة المكشوفة من سيارات الفئة G، بعد نشر صور أولية لنسخة مموّهة تؤكّد امتلاك السيارة أربعة أبواب مع سقف قابل للطي، وفقاً لما أوردت مجلة موتور1.

ويأتي هذا التطوّر بعد انقطاع طويل عن إنتاج النسخة المكشوفة التقليدية منذ أكثر من عقد، باستثناء إصدار "لاندوليت" الفاخر من مايباخ في 2017، والذي اقتصر على 99 وحدة فقط. الجيل الحديث الذي أطلق عام 2018 لم يحصل بدوره على نسخة مكشوفة، رغم محاولات محدودة من شركات تعديل مثل برابوس. وينتج الطراز الجديد مباشرة من مصنع "ماغنا شتاير" في غراتس، مع تأكيد مرسيدس أنّ الفئة المكشوفة ستطرح في معظم الأسواق العالمية، وبينها الولايات المتحدة.

لكزس تلمّح إلى سيارات خارقة

تكثّف تويوتا حضورها الإعلامي مع نهاية العام، عبر تمهيد مزدوج لإطلاق سيارة خارقة جديدة تحمل اسم GR GT، إلى جانب نسخة تحمل شارة لكزس ونموذج مخصص للحلبات فقط.

وتُظهر الصور التشويقية سيارة تويوتا في الواجهة، فيما يرجّح أن تحمل هوية منفصلة ضمن علامة Gazoo Racing التي تستعد الشركة لتحويلها إلى ماركة مستقلة. وتكشف الصورة المعدّلة خطوطاً حادة وانسيابية، مع تفاصيل تصميمية تُعيد للأذهان نموذج Sport Concept. أما الطراز الذي يلمّح إلى نسخة لكزس فيبدو أكثر انخفاضاً وأقرب لسيارات الكوبيه الرياضية الجذابة، مع اعتماد لوح زجاجي مميز يضم الضوء الثالث العمودي للفرامل.

فورد تُحدّث سيارات مونديو 2026 في الصين

تستمر فورد في تقديم السيارات التقليدية عبر مونديو، رغم توقف إنتاج موديلات مثل فييستا وفوكس عالمياً، حيث يحصل الطراز المخصص للصين على تحديثات لافتة لعام 2026 عقب ظهوره في معرض غوانغجو. وعلى الرغم من استمرار بيعه في الشرق الأوسط تحت اسم "توروس"، فإن النسخة الحالية أقرب إلى مونديو من حيث التصميم والحجم وخيارات المحركات.

ويأتي هذا التحديث ليحافظ على وجود فورد في فئة السيدان العائلية خارج الولايات المتحدة والأسواق الأوروبية التي تخلّت عنها لصالح SUV. ويحمل الطراز المحدث تحسينات واضحة، أبرزها التخلي عن المصابيح الأمامية المنفصلة لصالح تصميم أكثر انسجاماً يوحي بطابع "موستانغ"، إضافة إلى تحديثات طفيفة في المصابيح الخلفية، وعناصر الإضاءة المتصلة بالشعار.