جديد سيارات مرسيدس وفولكسفاغن ولوتس

- كشفت مرسيدس عن تصميم "الجي الصغير"، النسخة المصغرة من جي-كلاس، التي تحتفظ بمميزات الطراز الكبير وتعد بإمكانيات حقيقية للطرق الوعرة، مما يجعلها عملية في المدينة. - أعلنت فولكسفاغن سحب علامة سكودا من السوق الصينية بسبب تراجع المبيعات بنسبة 96%، لكنها عوضت الخسائر بزيادة المبيعات في أوروبا والهند وشمال أفريقيا وتركيا. - أطلقت لوتس إصدار "سكورا" من سيارتها إيميرا، بتصميم داخلي وخارجي أسود بالكامل، مستوحى من نسخة Exige Scura، مع الحفاظ على الأداء التقني دون تغيير.

بدأت مرسيدس منذ ثلاث سنوات بإعطاء لمحة عن نسخة مصغرة من سيارات طراز جي-كلاس، ولم يُكشف بعد عن موعد إطلاقها الرسمي. وقد أظهرت لقطات التجسس الأخيرة التصميم الكامل لهذا الطراز الجديد المعروف باسم "الجي الصغير"، وهو ما وصفه الرئيس التنفيذي للشركة، أولّا كيلينيوس، بأنه سيكون نجاحًا مماثلاً للإصدار الكامل من جي-كلاس، بحسب مجلة موتور1.

النسخة المصغرة تحتفظ بجميع المميزات الأساسية للطراز الكبير، مثل التصميم الصندوقي، وقوس العجلات البارز، والسقف المستوي، مع صندوق تخزين خلفي مشابه للنسخة الكهربائية. حتى مع التمويه الكامل، يبدو الطراز واعدًا، وحجمه الأصغر سيجعله أكثر عملية في المدينة. وقد أكدت مرسيدس أن السيارة الجديدة ستتمتع بإمكانيات حقيقية للطرق الوعرة من خلال منصة مطورة بالكامل.

فولكسفاغن تسحب سيارات سكودا من الصين

أعلنت مجموعة فولكسفاغن سحب علامة سكودا من السوق الصينية بعد تراجع مبيعاتها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. فقد كانت الصين السوق الأكبر للعلامة لسنوات، إلا أن المنافسة الشديدة مع الشركات المحلية أدت إلى انخفاض المبيعات من 341 ألف سيارة عام 2018 إلى 15 ألف سيارة في 2025، أي بتراجع 96%. ورغم هذا الانحدار في الصين، تمكنت سكودا من تعويض خسائرها عالمياً بزيادة مبيعات أوروبا والهند وشمال أفريقيا وتركيا. وفي 2025، سجلت العلامة أعلى مبيعات لها خلال ست سنوات.

لوتس إيميرا تصنع سيارات سكورا داكنة

كشفت شركة لوتس عن إصدار جديد من سيارتها الرياضية إيميرا تحت اسم "سكورا"، الذي يعني "الظلام" بالإيطالية، مع تصميم داخلي وخارجي أسود بالكامل يلتزم بالجمالية الغوطية. الإصدار الجديد يستعيد فكرة نسخة Exige Scura المحدودة من 2009، لكنه يقتصر على التغييرات الشكلية من دون أي تعديلات في الأداء.

تتميز إيميرا سكورا بالطلاء الرمادي الداكن مع سقف أسود، وعجلات سوداء، وديكورات داخلية من ألكانتارا سوداء مع خياطة حمراء، وزجاج معتم للخصوصية. أما من الناحية التقنية، فتحتفظ السيارة بالشاسيه الرياضي والإطارات ونظام الصوت القياسي نفسها، مع عدم تحديد المحرك بعد، مما يتيح للمشترين اختيار النسخة التي تناسبهم.