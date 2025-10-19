جديد سيارات مرسيدس وجيب ودودج

- مرسيدس-بنز تكشف عن Vision Iconic، سيارة اختبارية تجمع بين التراث والحداثة، مع شبكة أمامية مستوحاة من التصميمات الكلاسيكية، بإطار كرومي وزجاج داكن مضاء يمنحها طابعاً راقياً بعيداً عن المبالغة. - جيب تعلن عن غراند واغونير 2026 بتصميم محدث وسعر أقل، مع نسخة هجينة بنظام مدى موسّع كهربائياً، وتغييرات في التسميات لتكون أكثر وضوحاً، مما يعزز جاذبية الطراز الجديد. - دودج دورانغو الجيل الجديد لن يُطرح قبل 2029، مع استثمار 130 مليون دولار في مصنع ديترويت، ضمن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 13 مليار دولار في الولايات المتحدة.

بعد الجدل الواسع الذي أثارته شبكة مرسيدس-بنز المضيئة والمكسّرة على طراز GLC، يبدو أنّ الشركة الألمانية قررت المضي قُدماً في هذا الاتجاه، ولكن بأسلوب أكثر فخامة وجاذبية في سيارت اختبارية جديدة باسم Vision Iconic، التي أعادت تعريف الواجهة الأمامية بطريقة تجمع بين التراث والحداثة. وتحمل الشبكة الجديدة تصميماً مستوحى من شبكات المبرد الكلاسيكية في سيارات مرسيدس القديمة، وتأتي بإطار كرومي وزجاج داكن مضاء بإضاءة محيطية دقيقة تمنحها طابعاً راقياً يبتعد عن المبالغة التي اتُّهم بها طراز GLC.

غراند واغونير 2026 بمدى كهربائي موسّع

في خطوة جريئة لإعادة إحياء المبيعات، أعلنت جيب عن تعديل شامل لطراز غراند واغونير 2026، مع تخفيض كبير في السعر وإلغاء اسم "واغونير" الأساسي. كما كشفت الشركة عن نسخة هجينة جديدة تعمل بنظام مدى موسّع كهربائياً (REEV) مأخوذ من شاحنة رام 1500 REV المنتظرة. الطراز الجديد سيأتي بتصميم محدّث وبخيارات تسعير أقل بكثير من الجيل السابق الذي بدأ من 87 ألف دولار ووصل إلى أكثر من 114 ألف دولار، كما ستستبدل جيب التسميات القديمة Series I وII وIII بأسماء أكثر وضوحاً وألفة.

ويواصل المحرك الأساسي سداسي الأسطوانات سعة 3.0 ليترات والمزوّد بشاحنين توربينيين إنتاج 420 حصاناً، بينما تقدّم النسخة الكهربائية الجديدة بطارية 92 كيلوواطا ساعيا تُشحن بواسطة محرّك V6 سعة 3.6 ليترات ومولّد بقدرة 120 كيلوواطا، ما يمنح السيارة مدى يتجاوز 500 ميل.

سيارات دودج دورانغو الجديدة... في 2029

أعلنت شركة ستيلانتس المالكة لعلامة دودج أنّ الجيل الجديد من طراز دورانغو لن يُطرح قبل عام 2029، أي بعد نحو عقدين كاملين على إطلاق الجيل الحالي عام 2010، ليصبح بذلك من أقدم الطرازات المستمرة في السوق الأميركية.

وسيُنتج الجيل الرابع في مجمع ديترويت للتجميع – جيفرسون، حيث تستثمر الشركة 130 مليون دولار لتحديث المصنع استعداداً للطراز المقبل، ضمن خطة استثمارية ضخمة تبلغ 13 مليار دولار في الولايات المتحدة حتى نهاية العقد، وهي أكبر استثمار في تاريخ المجموعة منذ تأسيس شركة كرايسلر قبل قرن، بحسب موتور1.