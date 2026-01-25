جديد سيارات مرسيدس وأودي وجاغوار

- مرسيدس-بنز تكشف عن تحديث شامل لسيارة إس-كلاس لعام 2026، يتضمن 2700 مكوّن جديد أو مُحدّث، مع إضافة أحزمة أمان مُدفأة لتعزيز السلامة والراحة في الأجواء الباردة. - أودي تكشف عن تصميمها النهائي لسيارات الفورمولا 1 لموسم 2026 تحت اسم Audi Revolut F1، مع مزيج من الألوان الفضي والأسود الكربوني وأحمر أودي الجديد، بقيادة جوناثان ويتلي والسائقين نيكو هولكنبرغ وغابرييل بورتوليتو. - جاغوار تواجه قلقاً بين وكلائها بسبب تحولها الكامل إلى السيارات الكهربائية، مع مخاوف من غياب رؤية واضحة للسوق المستهدف وهوية الزبائن، رغم اعتبار التحول فرصة تاريخية للعلامة.

كشفت مرسيدس-بنز عن ملامح جديدة من التحديث المرتقب على سيارت إس-كلاس الرائدة، مشيرة إلى أنه سيكون الأوسع في تاريخ هذا الطراز. ووفق الشركة، يتضمن التحديث لعام 2026 نحو 2700 مكوّن جديد أو مُحدّث، أي ما يقارب نصف السيارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة إس-كلاس مرجعاً تقنياً وفاخراً في فئتها.

ومن أبرز الإضافات اللافتة إدخال أحزمة أمان مُدفأة، وهي ميزة أكدتها الشركة سابقاً، حين أوضحت أنها لا تركز على الراحة فحسب بل على سلامة سيارات الشركة أيضاً. وتقوم الفكرة على تشجيع الركاب على ربط حزام الأمان في الأجواء الباردة والتخلي عن المعاطف السميكة، ما يقلل من ارتخاء الحزام ويحسّن فعاليته، وهي تقنية سبق اختبارها في نماذج السلامة التجريبية لمرسيدس.

أودي تكشف هوية تصميم فورمولا 1

كشفت شركة أودي رسمياً عن التصميم النهائي من سيارات فريقها في بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026، في خطوة طال انتظارها منذ إعلانها الأول دخولها البطولة عام 2022. وسيشارك الفريق تحت اسم Audi Revolut F1 بعد استحواذ الشركة الألمانية على فريق ساوبر عقب موسم 2025، بقيادة مدير الفريق جوناثان ويتلي، وبسائقين هما المخضرم نيكو هولكنبرغ والبرازيلي الشاب غابرييل بورتوليتو.

ويحافظ التصميم الجديد على ملامح نموذج R26 الذي كُشف عنه سابقاً، مع مزيج لافت من اللون الفضي المهيمن والأسود الكربوني وأحمر أودي الجديد، إضافة إلى شعار الحلقات الأربع البارز على جانبي السيارة والجناح الخلفي.

قلق بين الوكلاء من مستقبل سيارات جاغوار

أثار توجه جاغوار نحو إعادة تموضع جذري في سوق سيارات الفخامة مخاوف بين بعض وكلائها، في ظل سعي العلامة البريطانية لمنافسة بنتلي عبر التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية والتخلي نهائياً عن محركات الاحتراق الداخلي.

وبحسب تقارير صحافية ألمانية، عبّر وكلاء عن قلقهم من غياب رؤية واضحة لحجم السوق المستهدف وهوية الزبائن المحتملين، خاصة مع تأجيل الكشف عن أول طراز إنتاجي من الجيل الجديد. ورغم هذه المخاوف، يرى مسؤولون آخرون في شبكة الوكلاء أن التحول يمثل فرصة تاريخية للعلامة، مع الإقرار بوجود تساؤلات جوهرية حول استراتيجية التسويق ونموذج الأعمال. كما أُثير جدل حول احتمال اعتماد جاغوار سياسة التأجير فقط بدل البيع.