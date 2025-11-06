جديد سيارات مازدا وتويوتا وميتسوبيشي

كشفت شركة مازدا في معرض Japan Mobility Show 2025 عن سيارات اختبارية، وتحديداً Vision X-Coupe وVision X-Compact، لتقدّم لمحة عن مستقبل تصاميمها وتقنياتها. وأوضح الرئيس التنفيذي ماساهيرو مورو أن الشركة تسعى إلى "مستقبلٍ كلما قدت فيه أكثر، ساعدت أكثر في خفض الانبعاثات الكربونية".

الكوبيه الجديدة، الأطول من Mazda6، مزودة بنظام هجين قابل للشحن يجمع بين محرك دوّار ثنائي الأسطوانات يمكنه العمل على وقود محايد كربونياً مشتق من طحالب دقيقة. تنتج السيارة قوة 503 أحصنة وتسير لمسافة تصل إلى 99 ميلاً كهربائياً، تمتد إلى 500 ميل عند تشغيل المحرك الاحتراقي.

تويوتا تعيد إحياء سيارات "سينشري" بأسلوب فاخر

قدّمت تويوتا ضمن فعاليات معرض طوكيو للسيارات نسخة كوبيه جديدة من علامتها الفاخرة المستقلة Century، التي لطالما اعتُبرت السيارة الأكثر فخامة في اليابان منذ 1967. وبعدما كانت حكراً على كبار المسؤولين، توسّعت العلامة في 2023 بإطلاق نسخة SUV، لتعود اليوم بسيارة كوبيه تجمع بين التراث والترف المعاصر.

العلامة لم تعد تُعرض تحت اسم تويوتا مباشرة، بل أصبحت ماركة مستقلة تتفوّق حتى على لكزس، وتطمح لمنافسة رولز رويس. ويبدو أنّ السيارة الفخمة، التي لم يُكشف عن اسمها بعد، تقع بين النموذج الاختباري والإنتاجي، مع تصميم ضخم وأناقة يابانية متقنة تشبه إلى حد كبير سيارة Rolls-Royce Spectre الكهربائية.

سيارات ميتسوبيشي تطلق SUV رباعية المحركات

في معرض Japan Mobility Show 2025، لفتت ميتسوبيشي الأنظار بسيارة اختبارية جديدة أطلقت عليها اسم Elevance، تجمع بين تصميم صندوقيّ مستقبلي وأبواب شفافة تُفتح بالعكس. ويعتقد كثيرون أنّ السيارة تلمّح إلى عودة محتملة لطراز Pajero الأسطوري، مع لمسات تصميمية مشابهة لنموذج اختباري شوهد سابقاً.

الابتكار الأبرز في السيارة يكمن في نظام دفع هجين معقّد يضم أربعة محركات كهربائية ومحرك بنزين عالي الكفاءة يعمل بوقود محايد كربونياً. تستخدم ميتسوبيشي في المقدمة محركات مدمجة بالعجلات، بينما يعتمد الجزء الخلفي على نظام Active Yaw Control المألوف من الشركة.