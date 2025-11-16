جديد سيارات كيا ونيسان ولامبورغيني

- تستعد كيا لإطلاق الجيل الجديد من "تيلورايد" 2027 بتصميم فاخر وصلب، مع شبك أمامي مميز وخطوط حادة، مما يجعلها أقرب لسيارات رينج روفر الفاخرة. - نيسان سنترا 2026 تحصل على تحديث شامل في التصميم الخارجي والداخلي، مع فئة SL الجديدة ووضع القيادة الرياضي، رغم احتفاظها بنفس المحرك والمنصة. - لامبورغيني تطلق "تيميراريو سوبر تروفيو" للسباقات، بمحرك V8 مزدوج التوربو بقوة 641 حصاناً، مع تحسينات ميكانيكية وأداء عنيف مستوحى من GT3.

بعد خمس سنوات من النجاح المستمر، تستعدّ شركة سيارات كيا لإطلاق الجيل الجديد من سيارت العائلة الشهيرة "تيلورايد" لعام 2027، في عرضها الأول خلال معرض لوس أنجليس للسيارات. وقد كشفت الشركة الكورية عن صور أولية للنسخة الجديدة، التي تأتي بتحديث شامل في التصميم الخارجي والداخلي يمنحها طابعاً أكثر فخامة وصلابة في الوقت نفسه.

ويتميّز الطراز الجديد بشبك أمامي أوسع وأعلى يمتد حتى المصابيح، مع اختلاف في التصميم بين الفئات، بحسب موتور 1. ففئة SXP تحصل على لمسات سوداء لامعة بخطوط عمودية، فيما تعتمد فئة XRT شبكاً رياضياً أكثر. كذلك تظهر خطوط حادّة على الرفارف الأمامية والخلفية وسقف أكثر انسيابية، ما يجعلها أقرب في المظهر إلى سيارات رينج روفر الفاخرة.

سيارات نيسان سنترا 2026 بتصميم جريء

مع اقتراب نهاية إنتاج سيارة نيسان فيرسا الاقتصادية، تستعد "سنترا" لتصبح الطراز الأساسي لدى الشركة اليابانية. ولتواكب هذا الدور، حصلت سنترا 2026 على تحديث شامل يطوّر مظهرها الخارجي والداخلي ويعيد تقديمها خياراً منافساً في فئتها. رغم ذلك، لم يشمل التغيير الجذري المنصة أو المحرك، إذ ما زالت تعتمد محركاً رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر يولّد 149 حصاناً مع ناقل حركة متغيّر باستمرار.

والتحسينات الأبرز جاءت في فخامة المقصورة وخيارات الفئات، حيث عادت فئة SL الأعلى تجهيزاً مع وضع القيادة الرياضي الجديد (Sport Mode) الذي يحسّن استجابة المقود والدواسة ويمنح تجربة قيادة أكثر حيوية. هذا الوضع يعالج أبرز سلبيات النسخة السابقة، مثل بطء التسارع والإحساس الباهت في القيادة.

سيارات لامبورغيني "تيميراريو سوبر تروفيو"

في وقت تتجه صناعة السيارات نحو الكهربة الشاملة، تخرج لامبورغيني عن السرب مؤقتاً بإطلاق طراز السباقات الجديد "تيميراريو سوبر تروفيو" المخصص للحلبات فقط، والذي يتخلّى كلياً عن المحركات الهجينة. هذه النسخة تأتي لتواصل مسيرة سلسلة "سوبر تروفيو" التي انطلقت عام 2009، مع اعتماد محرك V8 مزدوج التوربو يولّد 641 حصاناً يُرسل إلى العجلات الخلفية عبر ناقل تتابعي من ست سرعات.

والسيارة الجديدة مستوحاة من شقيقتها GT3، لكنّها أخف وزناً وأكثر عنفاً في الأداء، مع جناح خلفي ضخم ومجموعة تحسينات ميكانيكية تشمل نظام تعليق من KW، ومكابح مخصصة للسباقات، ونظام تحكم بالجر قابل للتعديل في 12 مستوى.