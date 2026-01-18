جديد سيارات فولكسفاغن وبي إم دبليو وكيا

18 يناير 2026   |  آخر تحديث: 10:18 (توقيت القدس)
فولكسفاغن آي دي إرا 9 إكس، يناير 2026 (الشركة)
- أطلقت فولكسفاغن سيارتها الكهربائية الجديدة ID. Era 9X في الصين، بالتعاون مع SAIC، وهي SUV كبيرة بستة مقاعد، تتميز بتصميم مستوحى من رانج روفر، وتعد من أضخم مركبات العلامة بطول يتجاوز 5.2 أمتار.

- تودّع بي إم دبليو مقبض iDrive التقليدي، متجهة نحو واجهة قيادة تعتمد على الشاشات واللمس، مع ردود فعل إيجابية على نظام iDrive X الجديد، مما يعكس تقبل المستخدمين للتغيير.

- كشفت كيا عن نسخة واجن من طراز K4 بناقل حركة يدوي، لتلبية الطلب الأوروبي على السيارات غير الـSUV، مع تصميم مألوف ومساحة خلفية أكبر، مما يوفر خياراً عملياً في السوق المتقلص.

أكملت فولكسفاغن أحد أهم عناصر استراتيجيتها للتحول الكهربائي، مع إطلاق أول سيارات كهربائية لها مزوّدة بمحرك بنزين لتمديد المدى. السيارة الجديدة ID. Era 9X تأتي من الصين عبر الشراكة المحلية بين فولكسفاغن وSAIC، وتمثل النسخة الإنتاجية الجاهزة من النموذج الاختباري الذي عُرض العام الماضي.

وتنتمي السيارة إلى فئة الـSUV الكبيرة بستة مقاعد، مع تصميم يحمل لمسات قريبة من أسلوب رانج روفر، ويقدّم لغة تصميم جديدة مخصّصة لسيارات فولكسفاغن في السوق الصينية، وفقاً لمجلة موتور1. وبطول يتجاوز 5.2 أمتار ووزن يصل إلى 2.7 طن في أثقل نسخها، تعد من أضخم المركبات في تاريخ العلامة، متفوقة على معظم سيارات المجموعة باستثناء بعض الطرازات الفاخرة ذات قاعدة العجلات الطويلة.

سيارات بي إم دبليو تودّع مقبض iDrive

يبدو أن مقبض التحكم الدوّار iDrive، الذي شكّل علامة فارقة في مقصورات بي إم دبليو منذ عام 2001، يقترب من نهايته. فقد اختفى بالفعل من الطرازات المدمجة، ومع الجيل الجديد من iX3 المرتقب في 2027، تتجه الشركة إلى واجهة قيادة أكثر بساطة تعتمد بشكل أكبر على الشاشات واللمس.

تويوتا لاند كروزر FJ في معرض التنقل الياباني، 29 نوفمبر 2025 (ستانيسلاف كوجيكو/ Getty)
سيارات
التحديثات الحية

20 طرازاً جديداً ستغيّر قواعد أسواق السيارات في 2026

وبحسب مسؤولي بي إم دبليو، فإن ردات الفعل الأولية على نظام iDrive X الجديد جاءت إيجابية، حيث أشار نائب رئيس تطوير واجهات المستخدم إلى أن من جرّبوا النظام لا يطالبون بالعودة إلى المقبض التقليدي. وخلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس، أكد أن المستخدمين يتقبلون التغيير ولا يشعرون بالحنين إلى عنصر سيطر على تصميم المقصورات لأكثر من عقدين.

كيا تفاجئ الأوروبيين بسيارات يدوية

في خطوة غير متوقعة، كشفت كيا عن نسخة واجن جديدة من طراز K4 مزوّدة بناقل حركة يدوي، في محاولة واضحة لجذب العملاء غير الراغبين في سيارات الـSUV. وبعد طرحها سابقاً كسيارة سيدان وهاتشباك، تأتي النسخة الجديدة لتلبّي الطلب الأوروبي، الذي لا يزال يُعد المعقل الأخير لهذا النوع من السيارات. وتحتفظ السيارة بتصميم الطرازات الأخرى مع زيادة ملحوظة في الطول لصالح المساحة الخلفية، بينما بقيت قاعدة العجلات دون تغيير. ورغم غياب ماسحة الزجاج الخلفي، فإن كيا تخلّت عن العوادم الوهمية في نسخ البنزين، وقدّمت مقصورة مألوفة بشاشتين كبيرتين ونظام تحكم مناخي مستقل، ما يمنح المشترين خياراً عملياً جديداً في سوق يتقلص تدريجياً.

دلالات
المساهمون
