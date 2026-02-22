جديد سيارات فولكسفاغن وأستون مارتن وفيراري

- فولكسفاغن T-Roc Cabriolet: تواصل فولكسفاغن طرح T-Roc Cabriolet في الأسواق الأوروبية، متمسكة بتصميمها التقليدي وناقل الحركة اليدوي، رغم التحول نحو الأتمتة، مع توقع توقف الإنتاج بحلول منتصف 2027. - أستون مارتن Vantage S: أستون مارتن تكشف عن نسخة 2026 من Vantage S بزيادة طفيفة في القوة وتحسينات ديناميكية، ضمن استراتيجية تطوير تدريجي لتعزيز تجربة القيادة الرياضية. - فيراري وخمسة طرازات جديدة: تستعد فيراري لإطلاق خمسة طرازات جديدة، أبرزها طراز Luce الكهربائي، مع الحفاظ على تفاصيل الطرازات الأخرى سرية، مستفيدة من نتائج مالية قوية ودفتر طلبيات ممتد.

لا تزال شركة فولكسفاغن تطرح سيارات T-Roc Cabriolet في الأسواق الأوروبية، في خطوة تبدو مفاجئة في زمن التحول نحو الأتمتة الكاملة. والأكثر غرابة أن هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المكشوفة لا تزال متاحة بناقل حركة يدوي بثلاث دواسات، رغم أن طرازات رياضية شهيرة من العلامة نفسها باتت تقتصر على ناقل أوتوماتيكي فقط، بحسب مجلة موتور1.

والطراز المكشوف يستند إلى الجيل الأول من T-Roc الذي أُطلق عام 2017، ويحافظ على تصميم داخلي تقليدي يضم أزراراً ومفاتيح تحكم فعلية بدل الاعتماد شبه الكامل على الشاشات اللمسية. ومن المقرر أن يتوقف إنتاج السيارة بحلول منتصف عام 2027، ما يجعلها واحدة من آخر السيارات المكشوفة المتبقية في تشكيلة الشركة الألمانية.

سيارات أستون مارتن تعزز أداء فانتاج S

كشفت أستون مارتن عن نسخة 2026 من Vantage S مع تحسينات طفيفة تعزز طابعها الرياضي من دون تغيير جذري في فلسفة السيارة. الطراز الجديد يحصل على زيادة محدودة في القوة تبلغ 15 حصاناً ليصل الإجمالي إلى 671 حصاناً، إلى جانب معايرة جديدة لدواسة الوقود تمنح استجابة أكثر سلاسة وتحكماً أفضل في القوة الكبيرة.

ورغم أن الزيادة في الأداء تبدو هامشية على الورق، تراهن الشركة على تحسينات في الضبط الديناميكي وخيارات أكثر رياضية لتعزيز تجربة القيادة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تحديثات محدودة طاولت طرازات أخرى من العلامة البريطانية الفاخرة، في إطار استراتيجية تطوير تدريجي بدل التغييرات الجذرية.

فيراري تطلق خمسة سيارات جديدة

تستعد فيراري لإطلاق خمسة طرازات جديدة خلال عام واحد، مستفيدة من نتائج مالية قوية ودفتر طلبيات ممتد حتى نهاية 2027. ووفق نهجها الإنتاجي القائم على تقديم عدد أكبر من الطرازات بأحجام إنتاج محدودة، يُتوقع أن تشمل الإصدارات الجديدة نسخاً خاصة ومعدّلة إلى جانب نموذج مختلف كلياً.

الحدث الأبرز يتمثل في طراز Luce الكهربائي المرتقب، الذي تصفه الشركة بأنه مختلف تماماً عن أي سيارة صنعتها سابقاً، كونه أول دخول رسمي لها إلى عالم السيارات الكهربائية. ومن المنتظر الكشف عنه في مايو/أيار القادم، بينما تبقي الشركة تفاصيل الطرازات الأربعة الأخرى طي الكتمان، مع ترجيحات بأن تكون تطويرات على خطوط إنتاج قائمة.