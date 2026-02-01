جديد سيارات جينيسيس وهوندا وباجاني

- تواصل جنيسيس تقديم مفاهيم جريئة مثل X Scorpio، سيارة سوبر كار للطرق الوعرة بقوة 1100 حصان، مصممة لاجتياح الكثبان الرملية وتلائم الحياة الفاخرة في الشرق الأوسط، مع تصميم داخلي مبتكر وتجهيزات فريدة. - تعود هوندا بريلود للسوق بتصميم أنيق ومقصورة مريحة، لكنها تعتمد على قاعدة هجينة قريبة من سيفيك، مما يجعل الأداء دون التوقعات رغم الجاذبية البصرية، بسعر يبدأ من 43 ألف دولار. - تحتفل باجاني بذكرى مؤسسها بإصدار Huayra 70 Trionfo، نسخة محدودة الإنتاج بتصميم كربوني وعدواني، بمحرك V12 مزدوج التوربو بقوة 791 حصاناً، مما يعزز مكانتها كصانعة لأساطير لا تموت.

واصل علامة جنيسيس الكورية تقديم مفاهيم لافتة لا تصل إلى خطوط الإنتاج، وآخرها سيارات X Scorpio التي توصف بأنها سوبر كار مخصصة للطرق الوعرة بقوة هائلة تبلغ 1100 حصان. النموذج الجديد يأتي امتداداً لسلسلة سيارات تجريبية جريئة، تؤكد طموح جنيسيس لوراثة إرث كاديلاك في ابتكار تصاميم باهرة تبقى حكراً على صالات العرض، وفقاً لمجلة موتور1.

وهذه سيارات مرتفعة عن الأرض تستهدف اجتياح الكثبان الرملية، مع عجلات بقياس 18 بوصة وإطارات طرق وعرة ضخمة، وقد جرى تطويرها لتلائم أنماط الحياة الفاخرة في الشرق الأوسط. ويعكس التصميم الداخلي الطابع المتطرف للمفهوم، من شاشة منزلقة إلى نظام أحزمة رباعية وقفص حماية، في تجربة لا تشبه أي سيارة سابقة من جنيسيس.

سيارات هوندا بريلود الجديدة: جميلة غير كافية

دخلت هوندا سوق السيارات الرياضية مجدداً مع عودة اسم بريلود، وسط توقعات عالية بأداء استثنائي وهندسة مبتكرة، ورغم أن السيارة تقدم تجربة قيادة متوازنة وتصميماً جذاباً، فإن الانطباع العام بقي دون مستوى الحماسة المنتظرة، خاصة مع كونها تعتمد تقنياً على قاعدة هجينة قريبة من سيفيك.

وتتفوق بريلود في الشكل الخارجي الأنيق والمقصورة المريحة، مع خطوط انسيابية ومصابيح أمامية ناعمة تعكس توجهاً مختلفاً عن المنافسين، لكن بسعر يبدأ من أكثر من 43 ألف دولار، قد يجد بعض المشترين أن الأداء الجيد لا يرقى إلى مستوى التوقعات في هذه الفئة السعرية، رغم الجاذبية البصرية الواضحة للسيارة.

باجاني تعيد سيارات هوايرا احتفالاً بمؤسّسها

أعادت شركة باجاني الإيطالية إحياء اسم هوايرا بإصدار خاص يحمل اسم Huayra 70 Trionfo، احتفالاً بالذكرى السبعين لمؤسسها هوراسيو باجاني. ورغم أن الطراز كان قد تقاعد رسمياً لصالح يوتوبيا، فإن العلامة المعروفة بإحياء أساطيرها عادت لتقديم نسخة شديدة التطرف ومحدودة الإنتاج.

وهذه سيارات الجديدة تتميّز بهيكل عدواني وتصميم كربوني لافت، مع تغييرات جذرية لا تشترك مع النسخة الأصلية إلا في الأبواب وإطارات النوافذ. ومن المتوقع إنتاج ثلاث نسخ فقط، مستندة إلى قاعدة هوايرا رودستر BC بمحرك V12 مزدوج التوربو يولد نحو 791 حصاناً، ما يعزز مكانة باجاني صانعة لأساطير لا تموت.