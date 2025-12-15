جديد سيارات جاغوار وجينيسيس وفورد

- جاغوار Type 00: أعادت جاغوار عرض سيارة Type 00 الكهربائية باللون الأحمر اللندني المطفأ، للاحتفال بمرور 90 عاماً على أول سيارة للشركة، مما جذب الأنظار في لندن قبل الكشف عن نسخة الإنتاج النهائي قريباً. - جينيسيس Magma GT: كشفت جينيسيس عن مفهوم Magma GT، سيارة خارقة بمحرك وسطي، تمهد الطريق لنسخ إنتاجية وسباقات، مما يعزز مكانة العلامة في عالم الأداء العالي وسباقات التحمل العالمية. - فورد برونكو هجينة: تخطط فورد لإطلاق برونكو هجينة قابلة للشحن في أوروبا عام 2027، أصغر من Kuga، لتعزيز الإنتاج في إسبانيا وتلبية الطلب على سيارات الدفع الرباعي الصغيرة.

أعادت جاغوار عرض سيارات الاختبار Type 00، بعد عام من الكشف عنها، للاحتفال بمرور 90 عاماً على أول سيارة تحمل اسم الشركة. السيارة الكهربائية الملفتة أعيد طلاؤها باللون الأحمر اللندني مع تشطيب مطفي، لتبرز وسط الحشود والفنادق الفاخرة في العاصمة البريطانية. وتتميز Type 00 بتصميم فريد يختلف تماماً عن السيارات المحيطة بها، من رولز رويس وبنتلي إلى لامبورغيني وبوغاتي.

ورغم أنها سيارة اختبارية عمرها عام واحد فقط، فإن ظهورها في هذا الحدث جذب الأنظار وجعلها محط اهتمام الجميع، قبل أشهر قليلة من الكشف الرسمي عن نسخة الإنتاج النهائي التي ستأتي بتعديلات طفيفة على السقف وإضافة أبواب خلفية.

جينيسيس تستعد لإطلاق سيارات خارقة

كشفت جينيسيس عن مفهوم سيارات Magma GT، وهي سيارة خارقة بمحرك وسطي تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز مكانة العلامة في عالم الأداء العالي. السيارة تمهد الطريق لإصدار نسخ إنتاجية، بما في ذلك نسخ خفيفة للسباقات ونسخة GT3 R، بما يتماشى مع طموحات جينيسيس لدخول سباقات التحمل العالمية IMSA وWEC.

ورغم المظهر الإنتاجي الواضح للسيارة، لم تكشف الشركة بعد عن تفاصيل المحرك أو مواصفات الأداء النهائية. Magma GT تمثل علامة واضحة على التزام جينيسيس بعالم سيارات رياضة وسباقات، وتثير حماسة عشاق الأداء العالي للانتظار حتى لحظة إطلاقها رسمياً.

فورد برونكو هجينة قادمة لأوروبا

تخطط فورد لإطلاق نسخة جديدة من Bronco بنظام هجين قابلة للشحن في أوروبا عام 2027، لكنها لن تُباع في الولايات المتحدة. السيارة ستأتي أصغر من Kuga الحالية، وستُنتج في مصنع فورد في فالنسيا بإسبانيا، لتلبية الطلب المتزايد على سيارات الدفع الرباعي الصغيرة والمناسبة للمدن الأوروبية.

والمركبة الجديدة ستأتي بتصميم عصري ونسخة هجينة، ضمن استراتيجية فورد لتعزيز الإنتاج في إسبانيا، بعد تقليص تصنيع بعض الطرازات الطويلة مثل Mondeo وGalaxy وS-Max. هذا الطراز يمثل خطوة مهمة لتوسيع محفظة Bronco في أوروبا والمساهمة في تعزيز الإنتاج المحلي للشركة.