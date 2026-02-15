جديد سيارات تويوتا ومرسيدس وفيراري

كشفت تويوتا عن الجيل الجديد كلياً من سيارات الشركة اليابانية الرياضية متعددة الاستخدامات هايلاندر لعام 2027، في خطوة تمثل تحولاً جذرياً لمسار واحدة من أكثر سياراتها شعبية بثلاثة صفوف من المقاعد. تتوفر هايلاندر الكهربائية بنسختين هما XLE وLimited. نسخة XLE تقدم بخيار الدفع الأمامي أو الرباعي، مع بطاريتين للاختيار، فيما تأتي Limited بنظام دفع رباعي حصرياً.

الطراز الأساسي XLE مزود ببطارية سعة 77 كيلوواط/ساعة ومحرك كهربائي واحد بقوة 221 حصاناً وعزم 198 رطل-قدم، مع مدى يصل إلى 287 ميلاً (462 كيلومتراً)، وفقاً لمجلة موتور1. أما نسخة الدفع الرباعي من XLE بالبطارية نفسها فترتفع قوتها إلى 338 حصاناً و328 رطل-قدم (444.70 نيوتون متر)، لكن المدى ينخفض إلى 270 ميلاً (413 كيلومتراً) لكل شحنة، في معادلة تعكس التوازن بين الأداء والكفاءة.

مرسيدس تعيد المحرك سداسي الأسطوانات

أعادت مرسيدس-إيه إم جي الاعتبار لمحركات الست أسطوانات مع الكشف عن سيارات GLC 53 الجديدة، في خطوة تُعد تصحيحاً لمسار أثار جدلاً واسعاً بعد اعتماد بعض طرازات 43 و63 على أربع أسطوانات فقط. السيارة الجديدة تستعير محركاً توربينياً سداسي الأسطوانات سعة 3.0 ليترات من طراز CLE 53، لكنها تحصل على تحسينات ملحوظة تعزز مكانتها ضمن فئة الكروس أوفر عالية الأداء. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع ترقب طرح C53 سداسية الأسطوانات، ما يعكس توجهًا لإعادة التوازن إلى هوية AMG التقليدية.

فيراري تكشف اسم سيارات الشركة الكهربائية

أعلنت فيراري رسمياً عن اسم أول سيارة كهربائية في تاريخها، والذي سيكون "Luce" وتعني "الضوء" أو "الإشراق" بالإيطالية، في إطار عملية كشف تدريجية تجري على ثلاث مراحل. وتتعاون فيراري في تصميم المقصورة مع مجموعة LoveFrom الإبداعية التي أسسها السير جوني آيف، المدير السابق للتصميم في "أبل"، وهو تعاون يبدو واضح الأثر في فلسفة التصميم الداخلي.

المقصورة تضم ثلاث شاشات: شاشة للسائق، وأخرى لنظام المعلومات والترفيه، وثالثة للتحكم الخلفي. شاشة السائق تتكون من لوحين متداخلين، مع ثلاث فتحات في اللوح العلوي تكشف الشاشة الخلفية، ما يمنح العدادات المستوحاة من عالم الطيران مظهراً ثلاثي الأبعاد، ويقدم تجربة بصرية غير مألوفة في سيارات فيراري التقليدية.