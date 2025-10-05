جديد سيارات تويوتا وبورشه وبي إم دبليو

- تويوتا تخطط لإطلاق سيارات رياضية جديدة مطوّرة بالكامل داخلياً، دون شراكات خارجية، مما يعكس التزامها بتقديم طرازات مستقلة تحمل توقيع قسم GR للأداء العالي، مع احتمالية عودة اسم سيلكا أو إطلاق النموذج الكهربائي FT-Se بعد 2026. - شركة Aerfal Automotive تسعى لإحياء سيارة السباق الكلاسيكية بورشه 904 باستخدام شاسيه بورشه 914، لتقديم تصميم يجمع بين العملية والتاريخ. - بي إم دبليو تلمّح لإمكانية تطوير سيارة رياضية كهربائية ضمن جيل Neue Klasse، مع نظام "قلب الفرح" لتعزيز الأداء الديناميكي، دون التزام نهائي.

تخطط شركة تويوتا لإطلاق سيارات رياضية جديدة مطوّرة بالكامل داخل الشركة، من دون شراكات خارجية كما فعلت سابقاً مع سوبارو في GR86/BRZ أو مع بي إم دبليو في Supra/Z4. خطوة كهذه تُعدّ مغامرة مكلفة في سوق محدود، حيث تتطلب السيارة الرياضية قطعاً خاصة يصعب تعويض تكاليفها من خلال حجم مبيعات مرتفع.

ورغم التحديات، كشف شون هانلي، مدير التسويق في تويوتا أستراليا، أن الشركة تمتلك القدرة على تطوير سيارة رياضية مستقلة تحمل توقيع قسم GR للأداء العالي. وعندما سُئل عن إمكانية إنتاج مثل هذا الطراز داخل الشركة بالكامل، أجاب بحسم: "نعم، نعم، ونعم... عليكم الانتظار لتروا". والأنظار حالياً تتجه إلى مشاريع أخرى مثل عودة اسم سيلكا المحتملة أو إطلاق النموذج الكهربائي FT-Se بعد عام 2026.

محاولة جريئة لإحياء سيارات بورشه 904

بينما يغزو عالم السيارات المعدّلة عدد لا يُحصى من نسخ بورشه 911، قررت شركة Aerfal Automotive الناشئة أن تسلك طريقاً مختلفاً. هدفها هو إعادة إحياء سيارة السباق الكلاسيكية بورشه 904، التي بات العثور على نسخة أصلية منها أمراً شبه مستحيل، إذ يتجاوز ثمن هيكلها فقط مليون دولار.

ووجد مؤسس الشركة، دانيال روبليدو، الحلّ في الاعتماد على شاسيه بورشه 914 الأرخص والأكثر توافراً، ليكون قاعدة لتصميم يعكس ملامح 904 الشهيرة. ووفقاً للتصاميم الأولية، تبدو السيارة الجديدة مزيجاً بين شخصية 914 العملية وروح 904 التاريخية.

بي إم دبليو تفتح الباب لسيارة رياضية كهربائية

رغم تشكك محبي المحركات التقليدية، تلمّح بي إم دبليو إلى إمكانية تطوير سيارة رياضية كهربائية خالصة في المستقبل. الشركة تعمل على جيلها الجديد Neue Klasse الذي سيعتمد على بنية تقنية مرنة، ومن ضمنه ما تسميه "قلب الفرح"، وهو نظام يجمع بين العتاد والبرمجيات لتعزيز الأداء الديناميكي للسيارات الكهربائية.

وفي تصريحات لصحيفة Drive، أكد مسؤولون في الشركة أن المنصة الجديدة تتيح نظرياً إنتاج سيارة رياضية مستقلة، وليس فقط نسخاً كهربائية من طرازات M الشهيرة. ورغم ذلك، لم تعطِ بي إم دبليو أي التزام نهائي، مكتفية بالقول إن الأمر "ممكن تقنياً".