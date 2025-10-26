جديد سيارات تويوتا وبورشه وألفا روميو

- كشفت تويوتا عن Land Cruiser FJ، نسخة أصغر وأقل كلفة من Land Cruiser 250، بمحرك 2.7 ليتر وميزات عملية مثل ألواح MOLLE وصدامات قابلة للإزالة، قبل عرضها في معرض اليابان للتنقّل 2025. - بورشه تطلق Macan GTS Electric، خامس نسخة كهربائية في عائلة ماكان، بمحرك 563 حصاناً وتسارع من 0 إلى 60 ميلاً في 3.6 ثوانٍ، مع تصميم رياضي وحزمة Sport Chrono. - ألفا روميو تمدد إنتاج Giulia حتى 2027، مع استمرار إنتاج Stelvio، بسبب تباطؤ التحوّل للسيارات الكهربائية، مع تكييف منصة STLA Large لمحركات الاحتراق الداخلي.

كشفت شركة تويوتا عن سيارتها الجديدة Land Cruiser FJ قبل عرض سيارات هذا الطراز في معرض اليابان للتنقّل 2025، مقدّمةً نسخة أصغر وأقل كلفة من Land Cruiser 250، بطول يقل بنحو 11 بوصة. والسيارة تشترك في منصّتها مع Hilux Champ، وتتميز بتصميم كلاسيكي بمصابيح دائرية وصندوق احتياطي خلفي.

وتعمل السيارة بمحرك 2.7 ليتر بأربع أسطوانات يولد 161 حصاناً و181 رطلاً-قدماً من العزم، متصلاً بناقل حركة من ستّ سرعات ونظام دفع رباعي جزئي. كما زُوّدت بخصائص عملية مثل ألواح MOLLE لتثبيت المعدات وصدامات قابلة للإزالة لتسهيل الإصلاح.

بورشه تطلق سيارات ماكان جي تي إس كهربائية

طرحت بورشه فئة جديدة من طراز Macan GTS Electric لتكون خامس نسخة في عائلة ماكان الكهربائية، بعد أن تفوقت المبيعات على النسخ العاملة بالوقود، عقب وقف بيعها في الاتحاد الأوروبي. وتأتي GTS بين نسختي 4S وTurbo مع محرك كهربائي بقوة تصل إلى 563 حصاناً باستخدام نظام Launch Control. والسيارة تتسارع من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 3.6 ثوانٍ بفضل عزم دوران يبلغ 704 أرطال- أقدام.

وتأتي مجهّزة بشكل قياسي بحزمة Sport Chrono ونظام Torque Vectoring Plus وتعليق هوائي خاص يقلل مركز الثقل، مع خيار التوجيه الخلفي. وتحمل GTS لمسات تصميمية سوداء وعدسات مصابيح داكنة، إضافة إلى حزمة Sport Design التي تعزز مظهرها الرياضي. ومن المقرر أن تعتمد بقية فئات ماكان الكهربائية هذه اللمسات بدءاً من صيف 2026.

ألفا روميو تمدد إنتاج سيارات جوليا حتى 2027

قررت شركة ألفا روميو تمديد إنتاج سيارتها السيدان Giulia حتى عام 2027، بدلاً من إيقافها هذا العام، في خطوة مماثلة لطراز Stelvio الذي سيستمر إنتاجه أيضاً. كلا الطرازين يُصنعان في مصنع كاسينو الإيطالي على منصة Giorgio المطورة باستثمار تجاوز مليار يورو من مجموعة FCA السابقة.

يأتي القرار في ظل تباطؤ التحوّل العالمي نحو السيارات الكهربائية، إذ كانت Stellantis تخطط لتحويل جوليا وستلفيو إلى طرازات كهربائية بالكامل بحلول 2027، لكنها عدلت عن ذلك بعد تراجع الطلب على المركبات الكهربائية. وتعمل ألفا روميو حالياً على تكييف منصة STLA Large لتتوافق مع محركات الاحتراق الداخلي في الجيل الجديد، ما يعني استمرار الطرازين الحاليين في الإنتاج دون تحديثات كهربائية في المدى القريب.