جديد سيارات بي إم دبليو وأودي وكيا

- كشفت BMW عن i3 الجديدة كلياً، أول سيارة كهربائية بالكامل من الفئة الثالثة، بقوة 463 حصاناً ومدى يصل إلى 440 ميلاً، مما يضعها في فئة السيارات الرياضية عالية الأداء. - أعلنت أودي عن خطط لإطلاق سيارة رياضية كهربائية جديدة مستوحاة من Concept C في 2027، مع سقف "تارغا" قابل للفتح وخيارات دفع خلفي أو ثنائي المحركات بتقنية Quattro. - تواصل كيا تعزيز مكانتها مع الجيل الجديد من Telluride 2027، الذي يرفع من قيمة العلامة التجارية رغم بعض الانتقادات للتصميم الأمامي، مستلهمة من Range Rover.

كشفت شركة بي إم دبليو (BMW) عن سيارت جديدة كلياً هي BMW i3، والتي تمثل تحولاً جذرياً في تاريخ الفئة الثالثة الشهيرة. وتعتمد السيارة على فلسفة "Neue Klasse" الجديدة، لتكون أول سيارة كهربائية بالكامل تحمل هذا الإرث العريق، بعد إطلاق النسخة الرياضية متعددة الاستخدامات iX3، بحسب مجلة موتور1.

وتأتي النسخة i3 50 xDrive بنظام دفع رباعي عبر محركين كهربائيين يولدان قوة 463 حصاناً، مع عزم دوران يصل إلى 476 رطل-قدم، ما يضعها ضمن فئة سيارات رياضية عالية الأداء. كما تشير التقديرات إلى مدى يصل إلى 440 ميلاً بالشحنة الواحدة وفق معايير قريبة من اختبار EPA، ما يجعلها من بين أطول سيارات كهربائية مدى في فئتها.

سيارات أودي رياضية كهربائية عاطفية قريباً

أعلنت شركة أودي خططها لإطلاق سيارة رياضية جديدة مستوحاة من نموذج Concept C، وذلك خلال مؤتمرها السنوي، مؤكدة أن الإنتاج سيبدأ في عام 2027، أي أبكر من التوقعات السابقة. وسيتم تصنيع السيارة في مصنع Böllinger Höfe، الذي شهد إنتاج طرازات Audi R8 سابقاً.

السيارة الجديدة لن تكون بديلاً مباشراً لأي من طرازات Audi TT أو R8، بل ستأتي بفئة خاصة بها بوصفها سيارة كهربائية بالكامل مع سقف "تارغا" قابل للفتح كهربائياً. كما ستتوفر بخيار محرك واحد مع دفع خلفي أو نظام ثنائي المحركات مع تقنية Quattro، ما يعزز من طابعها الرياضي والتقني المتقدم.

كيا تيلورايد 2027 تعزز مكانتها سيارات رائدة

تواصل Kia تعزيز مكانتها في السوق عبر الجيل الجديد من Kia Telluride لعام 2027، والتي تمثل نموذجاً ناجحاً لدور السيارة الرائدة في رفع صورة العلامة التجارية.

وقد ساهمت تيلورايد بشكل كبير في زيادة قيمة العلامة وثقة العملاء، إلى جانب ارتفاع متوسط إنفاق المشترين على سيارات كيا. ورغم بعض الانتقادات التي طاولت التصميم الأمامي، لا تزال السيارة تحظى بإشادة واسعة من حيث الأداء والتصميم العام، خاصة من الجوانب والخلف.

كما تستلهم بعض ملامحها من Range Rover، مع تحسينات واضحة في التفاصيل، ما يجعلها خياراً قوياً ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.