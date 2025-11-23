جديد سيارات بورشه وجيب وتويوتا

- كشفت بورشه عن Cayenne Electric 2026، ثاني SUV كهربائية بالكامل، مؤكدةً أنها الأقوى في تاريخها، مع نسختين: قياسية بقوة تصل إلى 435 حصانًا وTurbo Electric بقوة تصل إلى 1,139 حصانًا. - أطلقت جيب Recon 2026، SUV كهربائية مخصصة للمغامرات، بمحركين يولدان 650 حصانًا، وتسارع من 0 إلى 60 ميلاً/س في 3.6 ثوانٍ، مع نظام Selec-Terrain بخمسة أوضاع قيادة. - حافظت تويوتا على سعر تنافسي لـRAV4 2026، حيث يبدأ من 33,350 دولارًا، أقل من الطراز السابق، مع فئات إضافية تحت 40 ألف دولار، مما يعزز تنافسيتها في السوق.

كشفت بورشه رسميًا عن سيارات Cayenne Electric 2026 الجديدة، لتضيف ثاني SUV كهربائية بالكامل إلى أسطولها المتوسع نحو الكهرباء. وتؤكد الشركة الألمانية أن هذه النسخة هي أقوى سيارة إنتاجية في تاريخ بورشه، في خطوة تنسف الشائعات التي تحدّثت عن تراجع الشركة عن خططها الكهربائية. وتأتي السيارة بنسختين: النموذج القياسي، ونسخة Cayenne Turbo Electric ذات الأداء الفائق، وفقًا لمجلة موتور1.

والنسخة القياسية توفر قوة 402 حصانين، ترتفع إلى 435 حصانًا و615 رطل-قدم عند تفعيل نمط "لانش كونترول"، مع نظام دفع رباعي قياسي بفضل اعتماد محركين كهربائيين. أما نسخة Turbo Electric فترتقي بالأرقام إلى مستوى غير مسبوق، إذ تنتج قوة 844 حصانًا في الوضع العادي، وتصل إلى 1,139 حصانًا و1,106 رطل-قدم في نمط الانطلاق.

جيب ريكون 2026 بقدرات عالية

أزاحت جيب الستار عن Recon 2026، الـSUV الكهربائية الموجّهة للمغامرات، بعد عامين من الإعلان الأول عنها. وستنطلق السيارة بدايةً بفئة Moab التي تحمل شارة Trail Rated، أبرز شهادة على قدرات جيب على الطرق الوعرة. وتعتمد Recon على محركين كهربائيين يولّدان قوة مشتركة تبلغ 650 حصانًا وعزم 620 رطل-قدم، ما يسمح للسيارة بالانطلاق من 0 إلى 60 ميلاً/س في 3.6 ثوانٍ فقط.

ويأتي المحرك الخلفي بنسبة تخفيض نهائية 15:1 مع قفل تفاضلي كهربائي، بينما يحمل المحرك الأمامي نسبة 11:1 مع تفاضل مفتوح. وتوفر فئة Moab نظام Selec-Terrain بخمسة أوضاع قيادة، من بينها وضع Rock المخصص للتسلق.

سيارات تويوتا راف فور الجديدة بسعر أقل

على عكس المخاوف المعتادة عند طرح جيل جديد، حافظت تويوتا على السعر التنافسي لسيارتها RAV4 2026، بل جعلته أقل من سعر الطراز الهجين السابق. يبدأ سعر RAV4 الجديدة من 33,350 دولارًا شاملًا رسوم الشحن البالغة 1,450 دولارًا، أي أقل بـ 950 دولارًا من سعر RAV4 Hybrid LE AWD السابقة. ويأتي السعر الجديد لنسخة Hybrid LE FWD، بعدما لم تعد ميزة الدفع الكلي قياسية.

ومع ذلك، تبقى الأسعار في مستويات قريبة جدًا من الجيل السابق حتى مع الانتقال إلى فئات أعلى. وتطرح تويوتا فئتين إضافيتين تقلان عن حاجز الـ40 ألف دولار، هما SE بسعر 36,150 دولارًا وXLE Premium بسعر 37,550 دولارًا، ما يبقي RAV4 واحدة من أكثر سيارات الكروس أوفر الهجينة تنافسية في السوق.