جديد سيارات بورشه وتسلا وأستون مارتن

في عالم تُقاس فيه السيارات الرياضية بعدد الأسطوانات وصوت العادم، تأتي بورشه باناميرا 4S E-Hybrid لتكسر القاعدة وتثبت أن العقلانية يمكن أن تكون مثيرة. أحد مهندسي شركة سيارات بورشه وصفها ممازحاً بأنها "نسخة الـ GTS لعشّاق التقنية"، وهو وصف دقيق: فبدلاً من محرك الـ V8 الصاخب، تعتمد السيارة على مزيج ذكي من محرك V6 مدعوم بمحرك كهربائي يمنحها طابعاً مختلفاً من دون المساس بروح الأداء.

الجيل الثالث من باناميرا الذي أُطلق أواخر عام 2023 يعتمد على المنصة السابقة، لكنه يأتي بتحسينات ملحوظة تشمل بطارية أكبر بسعة 21.8 كيلوواط/ساعة بدلاً من 17.9، ما يرفع نطاق القيادة الكهربائية إلى 28 ميلاً وفق تقييم وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA)، مع قدرة فعلية غالباً ما تتجاوز هذا الرقم.

أستون مارتن إس: جنون بريطاني

تواصل أستون مارتن رحلتها نحو إعادة تعريف الفخامة الرياضية بإطلاق نسخة السيارات الجديدة من أسطورتها تحت اسم DB12 S، لتكون الطراز الأبرز ضمن خط الإنتاج الجديد الذي يشمل DBX S وVantage S.

تحت الغطاء الأمامي، ينبض محرك V8 مزدوج التوربو بسعة 4.0 ليترات بقوة تصل إلى 691 حصاناً و590 رطلاً-قدماً من العزم، أي بزيادة قدرها 20 حصاناً عن النسخة السابقة. النتيجة؟ تسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 3.4 ثوانٍ للكوبيه و3.5 ثوانٍ للفئة المكشوفة "Volante"، وسرعة قصوى تبلغ 202 ميل في الساعة.

سيارات تسلا واي ستاندرد بسعر معقول

في خطوة جريئة تهدف إلى توسيع قاعدة عملائها، أعلنت تسلا طرح نسخة جديدة من سيارات منخفضة التكلفة من سيارتها الرياضية المتعددة الاستخدامات Model Y، تحمل اسم Standard، بسعر يبدأ من 41,630 دولاراً شاملاً رسوم الشحن، أي أقل بنحو 5,000 دولار من النسخة السابقة.

ولتخفيض الكلفة، تخلّت تسلا عن بعض الرفاهيات: السقف الزجاجي البانورامي استُبدل بسقف معدني، والمقاعد الجلدية أفسحت المجال لأقمشة عملية، كما أزيلت أضواء المقدمة المزدوجة. حتى عجلة القيادة أصبحت بضبط يدوي، وفُقدت ميزة التهوية في المقاعد الأمامية والتدفئة في المقاعد الخلفية، إلى جانب إلغاء الشاشة الخلفية الصغيرة التي كانت بقياس 8 بوصات، مع بقاء الشاشة المركزية الشهيرة بقياس 15.4 بوصة في الأمام.