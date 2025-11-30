جديد سيارات أودي ورودستر وسكودا

- أودي تعيد إحياء محركات الديزل بتقنية هجينة جديدة في محركات V6 بسعة 3.0 ليترات، مع ضاغط كهربائي يعزز الأداء ويقلل تأخر التيربو، رغم تراجع سوق الديزل الأوروبي. - أسبارك اليابانية تطلق Owl Roadster، أسرع رودستر كهربائية في العالم، بقوة 1,953 حصاناً وسرعة قصوى تصل إلى 413 كيلومتراً في الساعة، بسعر يبدأ من 3.5 ملايين دولار. - سكودا تكشف عن نسخة مستقبلية مستوحاة من موديل 100/110، بتصميم كهربائي مبتكر يجمع بين الماضي والخيال المستقبلي، ضمن سلسلة "الرموز تتجدّد".

تستعد أودي لإعادة إحياء محركات سيارات الديزل عبر جيل جديد من محركات الـV6 بسعة 3.0 ليترات، يأتي مزوّداً بنظام هجين خفيف وضاغط كهربائي يعالج مشكلة تأخر التيربو بالكامل. ورغم تراجع سوق الديزل الأوروبي إلى 8% فقط بعد فضيحة "ديزلغيت"، تصر الشركة الألمانية على تطوير تقنيتها التاريخية التي ارتبطت بانتصارات لومان ومحركات TDI الشهيرة، بحسب موتور1.

المحرك الجديد، الذي سيظهر بداية في سيارات A6 وQ5، يعتمد على ضاغط كهربائي موضوع خلف الشاحن التوربيني والمبرّد في مسار الهواء. وعند الضغط المفاجئ على دواسة الوقود، يتولّى الضاغط الكهربائي ضغط الهواء قبل وصوله إلى غرفة الاحتراق، ما يمنح عزماً أعلى عند سرعات منخفضة واستجابة فورية تقريباً.

أسرع سيارات رودستر كهربائية عالمياً

تدخل أسبارك (Aspark) اليابانية نادي الهايبركار الكهربائي من أوسع أبوابه مع النسخة المكشوفة الجديدة Owl Roadster، التي تُصنف اليوم كأسرع رودستر كهربائية في العالم. السيارة تنضم إلى نخبة من الطرازات الخارقة مثل Rimac Nevera وPininfarina Battista، مقدّمة أداءً خارقاً يجعلها قطعة نادرة في سوق السيارات الفائقة.

والنسخة الجديدة تنتج 1,953 حصاناً وتحقق سرعة 300 كيلومتر في الساعة في أقل من عشر ثوانٍ، مع سرعة قصوى نظرية تصل إلى 413 كيلومتراً في الساعة. وهذه الأرقام تجعلها واحدة من أكثر السيارات القانونية على الطرق تطرفاً. وبسعر يبدأ من 3.5 ملايين دولار، فهي موجّهة لعدد محدود جداً من عشّاق السرعة القادرين على دفع ثمنها.

سيارات سيدان سكودا الخيالية تبهر العيون

تواصل سكودا مسار إعادة تخيّل طرازاتها الكلاسيكية عبر سلسلة "الرموز تتجدّد"، وهذه المرة مع نسخة مستقبلية افتراضية مستوحاة من موديل 100/110 الذي حقق أول مليون سيارة مبيعة في تاريخ الشركة. تأتي السيارة المستقبلية بتصميم كهربائي بالكامل وروح مستمدة من لغة "مودرن سوليد" التي تعتمدها سكودا.

والطراز المتخيَّل يتخلّى عن النافذة الخلفية لصالح لوحة من لون الهيكل تتضمن فتحة هواء وجناحاً مدمجاً يضم المصباح الثالث. ومع أن التصميم راديكالي، إلا أنه يحافظ على لمسات خجولة من الماضي مثل فتحات التهوية الجانبية الخلفية وشريط الإضاءة الذي يستعيد روح الكروم القديم. وتشمل التفاصيل أيضاً "غطاء وقود" في الرفراف الأمامي يخفي منفذ الشحن الكهربائي، في دمج ذكي بين الماضي والخيال المستقبلي.