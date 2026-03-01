جديد سيارات مرسيدس وفولكسفاغن وأودي

تعمل شركة مرسيدس (Mercedes-Benz) الألمانية على تطوير نسخة مصغّرة من أيقونة سيارات Mercedes-Benz G-Class، في مشروع يُعرف باسم Baby G-Class، مع توقعات بالكشف عنها في عام 2027 ضمن خطة لإعادة هيكلة التشكيلة. النموذج المرتقب سيحافظ على التصميم الصندوقي الشهير، لكن بأبعاد أصغر وهيئة أقل ضخامة، وفقاً لمجلة موتور1.

والنسخة الجديدة قد تتموضع إلى جانب Mercedes-Benz GLC في الفئة المتوسطة، مع تركيز أكبر على الاستخدام الحضري مع الحفاظ على قدر مناسب من القدرات الوعرية. وتهدف مرسيدس من خلالها إلى جذب شريحة أوسع تبحث عن روح G-Class بحجم أكثر عملية.

فولكسفاغن تحيي سيارات غولف GTI رودستر

بدورها، احتفلت فولكسفاغن (Volkswagen) الألمانية بمرور 50 عاماً على شارة GTI عبر إعادة إحياء نسخة Golf GTI Roadster التي ظهرت عام 2014 كمفهوم افتراضي في لعبة Gran Turismo 6. النسخة الجديدة لعام 2026 تأتي بطلاء أخضر مستوحى من إصدار الذكرى الخمسين، في خطوة احتفالية تعيد تسليط الضوء على أحد أكثر تصاميم GTI جرأة.

واستندت السيارة إلى الجيل السابع من Volkswagen Golf GTI لكنها تخلّت عن السقف والمقاعد الخلفية، وحصلت على هيكل معدل بالكامل مع أبواب تفتح للأعلى وأعمدة خلفية تحولت إلى قوس حماية. ورغم الطابع الاستعراضي للمشروع، لا توجد مؤشرات حتى الآن على نية إنتاجها تجارياً.

سيارات أودي RS5 أفانت تفقد قدرتها العملية

أما أودي (Audi) فقد كشفت عن Audi RS5 Avant الجديدة بصيغة هجينة قابلة للشحن، لتكون الأولى من نوعها في عائلة RS. السيارة توفر مدى كهربائياً يصل إلى 87 كيلومتراً، لكنها أصبحت أثقل بوزن يبلغ 2.370 كيلوغراماً نتيجة إضافة البطارية. وهذا التحول انعكس على المساحة الداخلية، إذ تراجعت سعة صندوق الأمتعة إلى 361 ليتراً مقارنة بـ495 ليتراً في Audi RS4 Avant السابقة. ورغم أن الطراز الجديد أكبر حجماً من سلفه، فإن خسارة السعة التخزينية قد تثير تحفظات الباحثين عن سيارة رياضية عملية.