جديد السيارات: معركة الفخامة والكهرباء تشتعل بين كبار المصنعين

- تشهد صناعة السيارات تطورًا ملحوظًا مع إطلاق طرازات جديدة تجمع بين الفخامة والتنوع في أنظمة الدفع والتقنيات الحديثة، مثل طراز داسيا سترايكر الذي يوفر نظامًا هجينًا ودفع رباعي هجين. - مرسيدس-مايباخ ولاند روفر قامتا بتحديث طرازاتهما لتعزيز الفخامة والأداء، حيث قدمت مرسيدس إس 580 بمحرك ثماني الأسطوانات ونظام هجين خفيف، بينما أطلقت لاند روفر فئة "فيرتكس" من ديفندر. - بنتلي تستعد لإطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل تحت اسم توركال، بمدى قيادة يتجاوز 480 كيلومترًا، مع تصميم أنيق يجمع بين الحداثة والطابع الكلاسيكي.

تشهد صناعة السيارات موجة جديدة من الطرازات التي تجمع بين الفخامة والتنوع في أنظمة الدفع، والتقنيات الحديثة، والأسعار التنافسية، في وقت تسعى فيه الشركات إلى استقطاب شرائح أوسع من العملاء وسط منافسة متزايدة في الأسواق العالمية. وخلال الأيام الماضية، كشفت عدة شركات عن سيارات جديدة أو تحديثات لافتة شملت الفئات الاقتصادية والفاخرة والرياضية والكهربائية.

رهان القيمة

تتصدر داسيا المشهد بإطلاق طراز سترايكر الجديد، الذي تراهن عليه الشركة ليجمع مزايا السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وسيارات السيدان، وسيارات الواغن في مركبة واحدة متوسطة الحجم. ويبدأ سعر السيارة من أقل من 25 ألف جنيه إسترليني، أي ما يزيد قليلا على 33 ألف دولار، لتنافس طرازات راسخة مثل كورولا وغولف وأسترا، مع التركيز على توفير مساحة داخلية أكبر وتجهيزات أكثر مقابل السعر.

وتوفر داسيا منظومتين للدفع، الأولى هجينة بمحرك بنزين سعة 1.8 لتر ومحرك كهربائي، فيما تأتي الثانية بنظام دفع رباعي هجين يضم محركاً كهربائيا للمحور الخلفي مع أوضاع قيادة مخصصة للثلوج والطين والرمال والطرق الوعرة. كما زودت السيارة بأنظمة مساعدة متقدمة تشمل الكبح التلقائي للطوارئ، ومثبت السرعة المتكيف، والتحذير من مغادرة المسار، إلى جانب شاشة وسطية قياس 10.1 بوصات وصندوق أمتعة بسعة تصل إلى 600 لتر.

سيارات جديد السيارات بين تصميم وإبداع ومنافسة كهربائية متصاعدة

تحديث فاخر

في الفئة الفاخرة، كشفت مرسيدس-مايباخ عن النسخة المحدثة من إس 580، التي حصلت على مجموعة من التحسينات التصميمية والتقنية بعد تحديث الفئة إس. وتعتمد السيارة على محرك ثماني الأسطوانات سعة 4.0 لترات بقوة 530 حصانا، مدعوم بنظام هجين خفيف بجهد 48 فولت، فيما تتسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.9 ثوان.

وحصلت المقصورة على شاشة زجاجية كبيرة تضم شاشة المعلومات والترفيه وشاشة الراكب الأمامي، إضافة إلى تطوير تجهيزات المقاعد الخلفية التي أصبحت مزودة بشاشتين قياس 13.1 بوصة، مع الحفاظ على مستويات الرفاهية التي تشتهر بها العلامة. ويبدأ سعر السيارة من نحو 220 ألف دولار، لتظل أقل سعرا من بعض منافساتها البريطانية المباشرة.

أحصنة أقل

أما لاند روفر، فاختارت مفاجأة السوق بطريقة مختلفة، بعدما أعلنت تحديثات جديدة لطراز ديفندر تضمنت إطلاق فئة جديدة تحمل اسم "فيرتكس"، لكنها في الوقت نفسه خفضت قوة أقوى نسخة مزودة بمحرك ثماني الأسطوانات من 626 إلى 533 حصاناً، ما أدى إلى ارتفاع زمن التسارع إلى 100 كيلومتر في الساعة من 3.8 إلى 4.2 ثوان.

وأوضحت الشركة أن التحديث ركز على تحسين شخصية المحرك وصوت العادم، إلى جانب إضافة محرك جديد سداسي الأسطوانات بقوة 380 حصانا، وتوسيع خيارات الألوان والتجهيزات الخارجية والداخلية، مع استمرار الاعتماد على أحدث أنظمة الاتصال والذكاء الاصطناعي داخل المقصورة.

تحول تاريخي

في قطاع السيارات الكهربائية الفاخرة، تستعد بنتلي لدخول مرحلة جديدة من تاريخها بإطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل تحمل اسم توركال، والمقرر الكشف عنها رسميا في 23 سبتمبر/أيلول المقبل. وتنتمي السيارة إلى فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع حجم يقل قليلا عن بنتايجا، ويتوقع أن توفر مدى قيادة يتجاوز 480 كيلومترا بالشحنة الواحدة.

وتحافظ توركال على الهوية التقليدية لبنتلي من خلال التصميم الخارجي الأنيق، والخامات الفاخرة داخل المقصورة، مع دمج التقنيات الرقمية دون التخلي عن الأزرار التقليدية، في محاولة للجمع بين الحداثة والطابع الكلاسيكي الذي اشتهرت به العلامة البريطانية.