جدل في إيطاليا حول الاستثمارات الإسرائيلية في الطاقة المتجددة

- يثير مشروع الزراعة بالطاقة الشمسية لشركة "إكونرجي" في إيطاليا جدلاً حول الاستثمارات الأجنبية في الطاقة المتجددة، مع التركيز على التحديات السياسية والجيوسياسية بين إيطاليا وإسرائيل. - يواجه المشروع انتقادات من جمعيات بيئية ومحلية بسبب ارتباط الشركة بأنشطة مثيرة للجدل في الأراضي الفلسطينية، مما يثير تساؤلات حول الشفافية ودور الإعلام في توعية الرأي العام. - تتزايد الاستثمارات الإسرائيلية في الطاقة المتجددة بإيطاليا، مما يثير مخاوف بشأن ارتباطها بالسياسات الإسرائيلية، ويعكس تعقيدات جيوسياسية تتطلب نقاشاً أوسع حول تأثيرها.

أثار مشروع الزراعة بالطاقة الشمسية الذي تعتزم شركة "إكونرجي" الإسرائيلية تنفيذه في إيطاليا، جدلاً متزايداً داخل الأوساط المحلية والبيئية، متجاوزاً الاعتراضات التقليدية المرتبطة باستخدام الأراضي الزراعية أو التحولات البيئية. وأعاد المشروع فتح نقاش أوسع حول طبيعة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة الإيطالي، وحدود الفصل بين التحول الأخضر من جهة، والاعتبارات السياسية والجيوسياسية من جهة أخرى.

ولا يقتصر هذا الجدل على البعد المحلي، إذ يكشف عن ظاهرة أوسع تتمثل في الحضور المتنامي لشركات إسرائيلية في سوق الطاقة المتجددة الإيطالية، ضمن سياق من العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية المتشابكة بين روما وتل أبيب. ومع أن هذه الاستثمارات تندرج رسمياً ضمن مسار الانتقال إلى الطاقات النظيفة، فإن ارتباط بعض الشركات بشبكات مالية ونشاطات موضع انتقاد حقوقي، خصوصاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يطرح أسئلة ملحّة حول الشفافية، ودور الإعلام، ومدى قدرة الرأي العام الإيطالي على تقييم التداعيات الاقتصادية والسياسية لمثل هذه المشاريع خارج إطارها التقني الضيق.

من جهته، ذكر المنسّق العلمي لمرصد البحر المتوسط التابع لمعهد القديس بيوس الخامس للدراسات السياسية في روما، فرنشيسكو أنغيلوني، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الجدل الذي أثير أخيراً حول مشروع الزراعة– الطاقة الشمسية في بلدة كافاليا شمالي إيطاليا، والذي تُقدَّر كلفته بنحو 29 مليون يورو وتقدّم به الفرع الإيطالي لشركة "إكونرجي للطاقة المتجددة" الإسرائيلية، لم يسلّط الضوء فقط على التحولات الطبيعية والبيئية التي تشهدها بلدية بييلا، بل كشف أيضاً عن بُعد بنيوي وجيوسياسي أعمق غالباً ما يبقى غائباً أو غير مُعرّف بوضوح في النقاش العام الإيطالي.

وأوضح أنغيلوني أن المشروع، الذي يمتد على نحو 117 هكتاراً من الأراضي الزراعية وبقدرة إجمالية تُقدَّر بنحو 47 ميغاواط، واجه انتقادات من جمعيات بيئية وتجمعات محلية، ليس اعتراضاً على التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة بحد ذاته، بل بسبب كون الجهة المطوِّرة الرئيسية شركة تتخذ من إسرائيل مقراً قانونياً، وترتبط بشراكات ودوائر مالية دولية يعتبرها بعض المراقبين إشكالية نظراً إلى صلاتها باستثمارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن هذا النشاط من الاستثمارات المباشرة لشركات إسرائيلية في قطاع الطاقة المتجددة الإيطالي لا يُعد حالة معزولة، لافتاً إلى مثال شركة "إيلّوماي كابيتال" الإسرائيلية، المدرَجة في بورصتي تل أبيب ونيويورك، والتي حصلت مؤخراً على عقود CfD (عقود مقابل الفروق) لمدة عشرين عاماً لمشروعها الشمسي "Ellomay 14" بقدرة 20 ميغاواط في إقليم بيدمونت، مع تعرفة مضمونة تبلغ 78 يورو للميغاواط/ساعة، وإنتاج سنوي متوقع يقارب 32,200 ميغاواط/ساعة، يُسوَّق 80% منه عبر آلية (CfD)، فيما يُباع الباقي بسعر السوق.

وأضاف أن الشركة ذاتها عززت حضورها الصناعي في إيطاليا من خلال إبرام اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الطاقة (PPA) مع شركات أوروبية عاملة في قطاع ألواح الطاقة الشمسية.

ولفت إلى أن هذه التطورات تندرج في سياق أوسع يشهد نمواً أوسع نطاقاً لقطاع الطاقة المتجددة في إيطاليا، حيث تخصص الدولة محافظ كبيرة من الطاقة الشمسية عبر آليات مزادات تحفيزية، مثل مزادات FER-X المرتبطة أيضاً بتشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بـ"الحياد المناخي"، مع تخصيص طلبيات إجمالية تُقاس بالغيغاواط على المستوى الوطني.

وأوضح أنغيلوني أن الحضور المتزايد للشركات الإسرائيلية في القطاعات الطاقوية والتكنولوجية لا يُعد مفاجئاً من منظور جيوسياسي واقتصادي – دبلوماسي، في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية الراسخة بين إيطاليا وإسرائيل، المدعومة بآليات تعاون ثنائي وتبادل تكنولوجي وحوارات استراتيجية تشمل أيضاً مجالات التقنيات النظيفة وأمن الطاقة. واستدرك الخبير الإيطالي أن هذه الديناميات الاستثمارية الدولية، وما يرتبط بها من تشابكات جيوسياسية، بما في ذلك الأنشطة المحتملة في الأراضي المتنازع عليها، على الرغم من ذلك، نادراً ما يُتطرَق إليها في النقاش العام الإيطالي.

وأوضح أن وسائل الإعلام التقليدية تميل إلى التركيز بشكل أكبر على الجدل المحلي أو الجوانب التقنية للمشاريع، بدلاً من تقديم تحليل متكامل لتداعياتها الاقتصادية والاستراتيجية والدبلوماسية لتلك الاستثمارات. ولفت إلى أن ندرة التغطية الإعلامية تطرح، من منظور أكاديمي، إشكالية تتعلق بالشفافية، متسائلاً عن مدى تأثير المعرفة العامة بهذه العلاقات على وعي الرأي العام والخيارات السياسية الوطنية.

وقال أنغيلوني إنه رغم عدم وجود إجابة حاسمة حتى الآن، فإن ارتفاع مستوى الوعي الشعبي من شأنه أن يثير نقاشاً أوسع لا يقتصر على إدارة المشاريع وتأثيرها المحلي، بل يشمل أيضاً شفافية القرارات الاستراتيجية وتشابكها مع الديناميات الدولية في السياسات الصناعية الإيطالية. وخلص إلى أنه على الرغم من أن هذه الأنشطة تكتسب أهمية كبيرة على المستويين الصناعي والمالي، فإنها تظل هامشية بدرجة كبيرة في النقاش الوطني العام. والحقيقة أن غياب النقاش التفصيلي للتداعيات الجيوسياسية والروابط الاجتماعية الأكثر اتساعاً، من شأنها تقليص إمكانية إجراء تقييم نقدي يتاح للرأي العام والمجتمعات المحلية الاطلاع عليه بالكامل.

وختم أنه يمكننا القول إن قضية كافاليا، في هذا السياق، ترمز بامتياز إلى ظاهرة أوسع نطاقاً: اختراق رؤوس أموال وخبرات إسرائيلية لسوق الطاقة المتجددة في إيطاليا، وهي ظاهرة لا تزال ضعيفة الحضور على المستوى الجماهيري، كما أنها مرتبطة بسياق جيوسياسي معقّد يتداخل فيه الاقتصاد مع السياسة الخارجية والسرد الإعلامي.

جدل في المجتمع المحلي

ذكر الصحافي الإيطالي لويجي ماسترودوناتو، في تقرير حديث نشرته مجلة إنترناتسيونالي الإيطالية تحت عنوان "الشركات الإسرائيلية التي تبرم صفقات في قطاع الطاقة المتجددة في إيطاليا"، أن إعلان بلدية بييلا (التابعة لإقليم بيدمونت شمالي غرب إيطاليا) تفاصيل مشروع جديد لإقامة محطة زراعية–بالطاقة الشمسية في قرية كافاليا أثار جدلاً واسعاً داخل المجتمع المحلي.

وتابع أن رئيس جمعية "تافو بورات" لحماية البيئة، دانييلي غامبا، عبّر عن انزعاجه ليس فقط بسبب التحولات العميقة التي شهدتها المنطقة الزراعية خلال السنوات الماضية، من محاجر ونفايات إلى منشآت طاقة، بل أيضاً لأن المشروع تقوده شركة "إكونرجي" الإسرائيلية، المرتبطة بشراكات تجارية مع شركات تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت إلى أن مشروع كافاليا ليس حالة معزولة، بل يأتي ضمن سلسلة مشاريع لشركات إسرائيلية في قطاع الطاقة المتجددة داخل إيطاليا، بعضها مرتبط بما تصفه منظمات حقوقية بـ"اقتصاد الاحتلال". وأضاف أن المشروع يغطي مساحة 117 هكتاراً، باستثمار يبلغ 29 مليون يورو، ويتضمن تركيب 3200 هيكل للطاقة الشمسية، مع إعادة تشجير الأراضي المحيطة. وأشار إلى أن المنطقة نفسها عانت تاريخياً من استغلال مكثف للرمال والحصى، ومن مكبات نفايات وتلوث للمياه الجوفية، ما دفع الجمعيات المحلية إلى وصفها بـ"الأرض المُضَحّى بها".

وأوضح غامبا، في تصريحات خاصة للصحيفة، أن الاعتراض لا يستهدف الطاقات المتجددة بحد ذاتها، بل "هيمنة الشركات الكبرى التي تفضّل الاستحواذ على الأراضي الزراعية بدلاً من استغلال المساحات الصغيرة مثل الأسطح ومواقف السيارات". وشدد على أن الانتقادات الموجهة إلى "إكونرجي" تتجاوز البعد البيئي، لتطال السياق السياسي، لافتاً إلى أن حملات المقاطعة سلّطت الضوء، منذ بدء الحرب على غزة، على الشركات المتعاونة مع إسرائيل. وأضاف غامبا: "هذه المرة نواجه استثماراً إسرائيلياً مباشراً في أراضينا".

وأوضح الصحافي الإيطالي أن "إكونرجي"، التي تأسست عام 2009 في كفار سابا، استفادت من الطفرة الكبيرة في قطاع الطاقة المتجددة في إسرائيل، حيث ارتفعت القدرة الإنتاجية بمعدل 37% سنوياً بين عامي 2018 و2022، بالتوازي مع توسع المشاريع في الضفة الغربية المحتلة ومرتفعات الجولان.

وأشار ماسترودوناتو إلى تقرير لمنظمة "من يربح؟" الإسرائيلية، الذي كشف أن مشاريع الطاقة المتجددة تُستخدم أداةً لترسيخ السيطرة على الأراضي المحتلة، من خلال مصادرة الأراضي وتهجير المجتمعات الفلسطينية وتدمير منشآتهم الشمسية وحرمانهم من استغلال مواردهم الطبيعية. ونقل عن المنظمة قولها إن شركات إسرائيلية، من بينها "فينيكس فاينانشال"، الممولة الرئيسية لبعض مشاريع "إكونرجي"، تلعب دوراً محورياً في هذا المسار، علماً أن "فينيكس" تقدّم خدمات لوزارة الدفاع والشرطة الإسرائيلية، وقد موّلت بمئات ملايين اليوروهات مشاريع طاقة في أوروبا الشرقية.

ولفت إلى أن لجاناً محلية في بييلا أطلقت تحركاً رسمياً وقدّمت اعتراضات إلى السلطات، معتبرة أن المشروع مرتبط بمستثمر حقق أرباحاً بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويتعاون مع شركات منخرطة في اقتصاد الاحتلال. كما نقل عن الناشط لوكا جاكوني قوله إن ضعف الكثافة السكانية يصعّب تنظيم احتجاجات واسعة، ما دفعهم إلى التركيز على حملات التوعية.

في المقابل، نقل التقرير عن مدير "إكونرجي" في إيطاليا، لوكا تاليا، قوله إن هدف الشركة هو "دعم الطابع الريفي لبيدمونت وضمان بقاء الفوائد داخل المجتمع المحلي"، معتبراً الانتقادات "خارجة عن جوهر المشروع". وأضاف التقرير أن الشركة لم ترد على أسئلة تتعلق بعلاقتها بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وخلص ماسترودوناتو إلى أن الجدل لا يقتصر على شمال إيطاليا، إذ تشمل الاستثمارات الإسرائيلية أيضاً الجنوب، عبر شركات مثل "إنلايت" و"شيكون أند بينوي"، المتورطتين، بحسب تقارير حقوقية، في مشاريع استيطانية وبنى تحتية عسكرية داخل الأراضي المحتلة.

وختم بقوله إن "الطاقة المتجددة تحوّلت إلى سوق شديدة الربحية، ومرتبطة عضوياً بالسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ليس فقط بوصفها مصدراً للربح، بل لكونها أداة من أدوات السيطرة والاستعمار، وهو ما يضع مشاريعها في إيطاليا تحت مجهر متزايد من التدقيق والمساءلة".