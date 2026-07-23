جدار الرسوم الجمركية... هكذا يحاصر ترامب العالم بقوانين القرن الماضي

- اعتمد ترامب في ولايته الثانية على الرسوم الجمركية كأداة اقتصادية رئيسية، حيث فرض رسوماً بنسبة 10% على الواردات، ويخطط لاستبدالها برسوم أكثر استدامة بنسبة 25% على واردات من البرازيل باستخدام المادة 301. - تسعى إدارة ترامب لتوسيع الرسوم الجمركية لتشمل 60 دولة، مع فرض رسوم تصل إلى 50% على سلع كندية، و10% إلى 12.5% على دول لا تلتزم بحظر العمل القسري. - أعلنت الإدارة عن رسوم تصل إلى 100% على بعض المنتجات الصيدلانية، وتهدد بفرض رسوم مماثلة على العقاقير الجنيسة، مما يثير قلقاً كبيراً.

قبل أيام قليلة، كان على شركات العالم أن تتنفس الصعداء، فالإعفاءات من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ بداية ولايته الثانية كانت على وشك الانتهاء. لكن ترامب، الذي جعل من الرسوم سلاحه التجاري الأبرز، لم يترك نفسه دون خطة بديلة. ففي مشهد يذكرنا بلعبة الشطرنج السياسي، يستعد البيت الأبيض لاستبدال جدار جمركي مؤقت بآخر أكثر متانة، مستعيناً بقوانين عمرها نصف قرن وأخرى تجاوزت المئة عام. فما هي خطة ترامب للحفاظ على سدّه الجمركي، وكيف سترد عليها الدول المستهدفة؟

منذ اليوم الأول لولايته الثانية، وضع ترامب الرسوم الجمركية في قلب سياساته الاقتصادية. وعندما أبطلت المحكمة العليا رسوم الاستيراد الشاملة التي فرضها بموجب صلاحيات الطوارئ، لجأ إلى مادة أخرى في قانون التجارة لعام 1974، وهي المادة 122، ليفرض رسماً موحداً بنسبة 10% على الواردات. لكن هذه الرسوم، بطبيعتها، محددة بفترة زمنية، وتنتهي صلاحيتها في 24 يوليو/تموز الجاري، حسبما لاحظت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها الخميس.

ومع اقتراب الموعد النهائي، أشارت إدارة ترامب إلى عزمها على استخدام المادة 301 من القانون نفسه لاستبدال تلك الرسوم بأخرى أكثر استدامة ومكافئة في قيمتها تقريباً، مع التركيز على اتهامات تتعلق بـ"العمل القسري". وقد تم تخصيص رسوم بنسبة 25% على واردات من البرازيل، مع إعفاء سلع استهلاكية مثل القهوة ولحم البقر. كما تمهد الإدارة الطريق لرسوم إضافية محتملة بموجب المادة 301، من خلال تحقيق موسع حول ما تصفه بـ"الطاقة الإنتاجية الفائضة" لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً.

لم تكتفِ الإدارة بذلك، بل أعلنت عن خطة لاستخدام قانون يعود للقرن التاسع عشر لفرض رسوم بنسبة 50% على مجموعة من السلع الكندية، وتخطط لتوسيع ما يُعرف بـ"الرسوم القطاعية" التي تفرض على فئات محددة من المنتجات. ويقترح مكتب الممثل التجاري الأميركي (USTR) فرض رسوم بنسبة 10% أو 12.5% على واردات من 60 دولة تُغطي تقريباً كامل الواردات الأميركية، متهماً إياها بالفشل في إنفاذ حظر على السلع المصنوعة بالعمل القسري، ما يمنحها ميزة تنافسية غير عادلة. وتسمح المادة 301 للمكتب، بتوجيه من الرئيس، بفرض رسوم رداً على تدابير تجارية تعتبرها تمييزية أو منتهكة للاتفاقات الدولية.

وفي الثاني من يونيو/حزيران المنصرم، أصدر المكتب تقريره بعد تحقيق موسع. لكن المفاجأة أن التقرير لم يحاول تحديد ما إذا كانت دول معينة تستورد فعلاً سلعاً مصنوعة بالعمل القسري، ولا ما إذا كانت منتجات تُصنع في تلك الدول باستخدام هذه الممارسة. بدلاً من ذلك، اكتفى بتقييم ما إذا كانت الدولة لديها حظر رسمي على الواردات المصنوعة بالعمل القسري، وما إذا كانت تطبقه فعلياً. وتختلف نسبة الرسوم حسب معايير متعددة، منها ما إذا كانت الدولة قد أبرمت اتفاقاً تجارياً مع إدارة ترامب، مع آلية خاصة تسمح بدخول حجم معين من المنسوجات والملابس من اقتصادات معينة برسوم مخفضة.

ويجادل مكتب الممثل التجاري بأن فشل دولة ما في إنفاذ حظر العمل القسري "يثقل كاهل التجارة الأميركية أو يقيدها، من خلال تعريض المنتجين الأميركيين لمنافسة غير عادلة من سلع العمل القسري في أسواق التصدير والسوق الأميركية، ومن خلال تهجير السلع الأجنبية المنتجة دون عمل قسري من أسواقها المحلية إلى الولايات المتحدة وأسواق أخرى". وقد واجهت الولايات المتحدة رفضاً من دول، بينها الهند وكندا، التي نفت بشدة أن يكون إنفاذها لقواعد مكافحة العمل القسري متساهلاً، وأكدت أنه لا أساس لفرض الرسوم المقترحة. لكن ما هو العمل القسري؟ تعرفه منظمة العمل الدولية بأنه "كل عمل أو خدمة تُنتزع من شخص تحت التهديد بعقوبة، ولم يعرض الشخص نفسه لها طواعية".

أما تأثير الرسوم الجمركية الجديدة فيبقى محدوداً على المعدل العام، إذ تغطي الدول الستين الخاضعة للتحقيق 99.4% من إجمالي الواردات الأميركية. وتوقعت مايفا كوزين، من "بلومبيرغ إيكونوميكس"، أن الرسوم الجديدة، إذا طُبقت بعد انتهاء رسوم المادة 122 المؤقتة، ستزيد متوسط الرسوم الفعّال بنسبة 0.5 نقطة مئوية فقط من مستواه الحالي البالغ 10.7%. وتتوقع بلومبيرغ أن تكون رسوم السلع الصينية 12.5%، ورسوم كندا والمكسيك 10%، مع إعفاءات للسلع المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا، واستثناءات كبيرة للسلع الإلكترونية.

اقتصاد دولي ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية إضافية على 60 دولة

وقد أطلق المكتب تحقيقاً منفصلاً لمعرفة ما إذا كانت 15 دولة والاتحاد الأوروبي تعاني من "طاقة إنتاجية وهيكلية فائضة" في قطاعاتها الصناعية، ما يشكل عبئاً غير معقول على التجارة الأميركية. الدول هي: الصين، بنغلادش، كمبوديا، الهند، إندونيسيا، اليابان، ماليزيا، المكسيك، النرويج، سنغافورة، كوريا الجنوبية، سويسرا، تايوان، تايلاند وفيتنام. ولا تزال نتائج التحقيق معلقة.

إضافة إلى الرسوم الجمركية المفروضة على الألمنيوم ومشتقاته، والسيارات وقطعها، والنحاس والأخشاب، أعلنت الإدارة الأميركية فرض رسوم تصل إلى 100% على بعض المنتجات الصيدلانية الحاصلة على براءات اختراع اعتباراً من 31 يوليو/تموز، مع استثناءات كبيرة. ولن تطبق الرسوم على منتجات الشركات التي أبرمت اتفاقيات مع الإدارة لخفض أسعار بعض الأدوية (ومعظم كبرى شركات الأدوية فعلت ذلك)، ولا على الأدوية المصنعة في دول لديها اتفاقيات تجارية مع واشنطن. وفي 21 يوليو/تموز، هدد ترامب بفرض رسوم 100% على واردات العقاقير الجنيسة اعتباراً من أغسطس/آب 2028، ومضاعفتها بعد عام. تشكل العقاقير الجنيسة 90% من الوصفات الطبية في أميركا، وتُصنع غالباً في الهند وأوروبا والصين.