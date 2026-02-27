- جيف بيزوس يقود مشروع "بروميثيوس" بقيمة 30 مليار دولار، يهدف إلى إحداث ثورة صناعية عبر الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الاستحواذ على شركات صناعية متأثرة بالتكنولوجيا. - جمع المشروع 6.2 مليارات دولار، ويخطط لإطلاق شركة قابضة جديدة للاستثمار في الشركات المتأثرة بالتكنولوجيا، مع محادثات جارية مع صناديق ثروة سيادية وبنك جيه بي مورغان. - يضم الفريق أكثر من 100 خبير في الذكاء الاصطناعي، ويعمل على تطوير أنظمة تتجاوز النماذج اللغوية لفهم التصميم والهندسة المعقدة، بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية.

عاد جيف بيزوس

، مؤسس أمازون، إلى إدارة المشاريع الكبرى من بوابة "بروميثيوس" (Prometheus)، مختبر الذكاء الاصطناعي الذي يُقدر بنحو 30 مليار دولار، ويهدف إلى إحداث ثورة صناعية في مشروع لا يكتفي بتطوير أنظمة ذكية متقدمة، بل يسعى أيضاً للاستحواذ على شركات صناعية متأثرة بالتحولات التكنولوجية ، مستفيداً من موجة التحوّل التي يتوقعها بيزوس في عالم الصناعة.

ووفقاً لتفاصيل أوردتها فاينانشال تايمز في تقرير حصري اليوم الجمعة، نجح المشروع في جمع 6.2 مليارات دولار في نهاية العام الماضي، ما قاد إلى تقييم الشركة بحوالي 30 مليار دولار قبل الاستثمارات الجديدة، وفق ما نقلت عن مصادر مطلعة. وتمويل بروميثيوس، الذي شارك فيه مستثمرون بارزون مثل روبرت نيلسن (Robert Nelsen)، يُستخدم لدعم جهود المختبر في تطبيق الذكاء الاصطناعي على القطاع الصناعي وتحويل عمليات الإنتاج بشكل جذري.

في الوقت نفسه، يجري بروميثيوس مفاوضات لإطلاق شركة قابضة جديدة بقيمة عشرات المليارات، مخصصة للاستثمار في الشركات التي يتوقع أن تتأثر بالتكنولوجيا، لتصبح بمثابة "أداة تحويل صناعي" على نطاق واسع.

المختبر يجري حالياً محادثات مع صناديق ثروة سيادية كبرى، بما في ذلك هيئة أبوظبي للاستثمار (Abu Dhabi Investment Authority)، حول الاستثمار في الشركة القابضة. كما أجرى بيزوس محادثات مع الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان، جايمي ديمون (Jamie Dimon)، لاستثمار محتمل عبر صندوق البنك بقيمة 10 مليارات دولار، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد الأميركية في الصناعات الحيوية.

ويقود بيزوس المختبر بشكل يومي منذ استقالته من أمازون عام 2021، بمشاركة فيكرام بجاج (Vikram Bajaj) وعدد من العلماء السابقين في غوغل ديبمايند (Google DeepMind) ومايكروسوفت (Microsoft). وقد ضم الفريق أكثر من 100 موظف من خبراء الذكاء الاصطناعي، والرؤية الحاسوبية، ونمذجة الطقس، وتحسين شرائح الحواسيب، موزعين بين مكاتب في سان فرانسيسكو ولندن وزيورخ، بالإضافة إلى فريق هندسي بالقرب من نيودلهي لتصميم نماذج ثلاثية الأبعاد دقيقة للمكونات الصناعية.

يركّز بروميثيوس على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تتجاوز النماذج اللغوية الكبيرة، لتتمكن من فهم التصميم والهندسة والتصنيع المعقد، من محركات الطائرات إلى رقائق الحواسيب، بهدف تسريع العمليات وتقليل استهلاك الموارد. واستحوذ المختبر في يونيو الماضي على جنرال آيجنتس (General Agents)، مطور أداة آيس (Ace) للبحث والتنفيذ على الإنترنت، وتوظيف مؤسسيها، لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي العملية.

ويعتبر المشروع تحويل الصناعة عبر الذكاء الاصطناعي مهمة ضخمة تتطلب إدماج رأس المال الضخم مع خبرة تقنية متقدمة. وفق روبرت نيلسن، فإن بروميثيوس سيكون "واحداً من أهم الشركات في العالم"، مع قدرة على إعادة تشكيل العمليات الصناعية الكبرى وتحويل الكفاءة الإنتاجية إلى مستوى غير مسبوق.