ثورة الطائرات الكهربائية انطلقت... محركات هجينة تتصدر المشهد

- الطائرات الكهربائية والتحديات البيئية: طائرة "بيبيستريل فيليس إلكترو" تعد أول طائرة كهربائية معتمدة لتدريب الطيارين، تتميز بغياب الانبعاثات الضارة وتكاليف صيانة منخفضة، لكنها تعاني من مدى طيران محدود. تجد هذه الطائرات جمهوراً متزايداً في مدارس الطيران، وتعمل شركات مثل "نيبوإير" على تطوير البنية التحتية لدعمها. - الطائرات الهجينة كحلول مستقبلية: تتجه الصناعة نحو الطائرات الهجينة التي تجمع بين المحركات الكهربائية والاحتراق الداخلي، مثل طائرة ES-30 من "هارت إيروسبيس"، مما يقلل استهلاك الوقود والانبعاثات. - طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOLs): تمثل eVTOLs جانباً مثيراً في الطيران الكهربائي، حيث تحل محل المروحيات في بعض العمليات وتعمل كأجرة جوية. شركة "فيرتيكال إيروسبيس" تطور نسخة هجينة لزيادة مدى الطيران.

في خطوة تعكس تحولاً حقيقياً في صناعة الطيران، تمثل الطائرات "بيبيستريل فيليس إلكترو" (Pipistrel Velis Electro) ذات المقعدين أول طائرات كهربائية تحصل على شهادة معتمدة لتدريب الطيارين. وتتميز بهدوء الصوت، وانخفاض تكاليف الصيانة، وغياب الانبعاثات الضارة المباشرة، خاصة إذا شُحنت بطاريتها بالطاقة المتجددة. لكن مداها لا يتجاوز 50 دقيقة، وهو قصور يضعف قدرتها على إحداث تغيير جوهري في خفض انبعاثات قطاع الطيران الذي يسهم بنحو 2.5% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، مع تأثيرات مناخية أوسع تشمل انبعاثات أخرى مثل أكاسيد النيتروجين.

عند العودة للهبوط في مطار بلاك بوش، جنوب غربي لندن، تلوح عن كثب مساحة مطار فارنبورو الأوسع. ففي معرض الطيران الذي يحمل الاسم نفسه، والذي افتتح في 20 يوليو/تموز الجاري، كان الطيران المستدام على رأس جدول الأعمال. فالنقل الجوي مسؤول عن نحو 2.5% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية، غير أن مساهمته الإجمالية في تغير المناخ تُقدر بأكبر من ذلك، لأن الطائرات التي تحلق على ارتفاعات شاهقة تنتج انبعاثات أخرى تحبس الحرارة، مثل أكاسيد النيتروجين، التي يصعب التخلص منها بشكل خاص. ونتيجة لذلك، يرجح أن تفشل الصناعة في الوفاء بتعهدها بالوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وفقاً لتقرير أوردت إيكونوميست اليوم الأربعاء.

ومع ذلك، فإن الطائرات التي تعمل بالبطاريات مثل "إلكترو" لن تخفض مستويات الانبعاثات إلا بشكل طفيف، والسبب أن مداها محدود. فهذه الطائرات التي تصنعها في سلوفينيا شركة "بيبيستريل" المملوكة لمجموعة "تيكسترون" الأميركية، لا تستطيع الطيران عادة لأكثر من 50 دقيقة، مع ترك هامش للطوارئ. لكنها مع ذلك تجد جمهوراً متزايداً، خاصة في مدارس الطيران، بحسب شركة نيبوإير (NEBOair) المتخصصة في الطيران المستدام، والتي تؤجر طائرات إلكترو للعملاء. وتعمل الشركة على تطوير شبكة من محطات الشحن لتمكين الرحلات العابرة للبلاد. كما أن بطاريات أفضل في الطريق، بفضل التطورات الحاصلة في صناعة السيارات. ويمكن استبدال بطاريات إلكترو الحالية بإصدارات أحدث مستقبلاً، ما سيزيد مداها تدريجياً. بيد أنه من المستبعد أن تصبح البطاريات قوية بما يكفي، ناهيك عن أنها خفيفة بما يكفي لنقل أعداد كبيرة من الركاب لمسافات بعيدة.

علاوة على ذلك، تشكل البطاريات وزناً زائداً ثابتاً، ما يعني أنه، على عكس الطائرات التقليدية، لا تستفيد الطائرة الكهربائية من خفة الوزن مع حرق الوقود. كما تشترط الطائرات التجارية أن يكون لديها وقود كافٍ للتحليق في دوائر إذا كان المدرج غير متاح، أو للتحويل إلى مطار آخر قد يكون بعيداً. والبطاريات القوية بما يكفي لتشغيل طائرة ركاب صغيرة لعدة ساعات، مع احتياطي كافٍ للطوارئ، ستكون ثقيلة جداً لدرجة أنها لن تسمح بنقل سوى عدد قليل جداً من الركاب، إن سمحت بأي منهم.

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لذا يتجه القطاع بشكل متزايد نحو الطائرات الهجينة، التي تجمع بين محرك كهربائي ومحرك احتراق داخلي. ومعظم طائرات الركاب تعمل بتوربينات غازية، سواء كمحركات نفاثة أو كمراوح توربينية تدير فيها التوربينات المراوح. ومن المرجح أن تكون أولى الطائرات الهجينة من نوع المراوح التوربينية التي تشغل خطوطاً إقليمية. وهناك عدة طرق لتصنيعها.

في تورانس بولاية كاليفورنيا، تعمل شركة هارت إيروسبيس على تطوير ES-30، وهي طائرة هجينة كهربائية تتسع لـ30 راكباً للرحلات القصيرة. وسيكون مداها الكهربائي الخالص 200 كيلومتر، لكن في شكلها الهجين يمكن أن تصل إلى 800 كيلومتر. وبعدما أنجزت التجارب الأرضية، تستعد الشركة لتحليق نموذج تجريبي سيعتمد فقط على محركين كهربائيين، ما يجعله يمثل أكبر طائرة تعمل بالبطاريات تقلع على الإطلاق.

في النسخة الإنتاجية، ستُدمج توربينة غازية تعمل كمولد كهربائي داخل الهيكل الذي يضم المحركات الكهربائية. وسيعمل هذا الإعداد كهجين "متسلسل"، أي أن المراوح ستدور دائماً بواسطة المحركات الكهربائية، بينما توفر التوربينة كهرباء إضافية عند الحاجة. ومن شأن هذا المزيج أن يقلل استهلاك الوقود الإجمالي، وبالتالي الانبعاثات. وتتوقع "هارت" أن تكون كلفة تشغيل ES-30 أقل بنحو 40% من الطائرات الإقليمية الحالية.

وفي الولايات المتحدة أيضاً، تطور GE إيروسبيس ترتيباً مختلفاً يُعرف بالهجين "المتوازي"، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية ناسا. وهو عبارة عن طائرة بمروحة توربينية تقليدية، مع محرك كهربائي ملحق يمكن استخدامه لزيادة قوة المروحة التوربينية أثناء مراحل معينة من الطيران، مثل الإقلاع والصعود. وقد عبرت طائرة "ساب" إقليمية معدلة، استُبدل فيها أحد محركيها بالنسخة الهجينة للاختبار، المحيط الأطلسي لتظهر في معرض فارنبورو.

لكن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في الطيران الكهربائي ربما هو طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية التي تأتي بحجم السيارة (eVTOLs). وقد طال الحديث عنها، لكنها بدأت أخيراً في التطبيق الفعلي. ونظراً لقدرتها على التحليق في مكانها، فمن المرجح أن تحل هذه الطائرات محل المروحيات في بعض العمليات، وتعمل كطائرات أجرة جوية تنقل أعداداً قليلة من الركاب في رحلات قصيرة. وكانت إحدى هذه الطائرات، التي صنعتها شركة "فيرتيكال إيروسبيس" البريطانية، أول طائرة eVTOL تحلق في فارنبورو. وقد بدأت الشركة بالفعل العمل على نسخة هجينة لتوفير مدى أكبر.