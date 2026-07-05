ثورة السيارات بين الجرأة الألمانية والابتكار العالمي المتسارع

- تشهد صناعة السيارات تحولاً جذرياً مع إطلاق طرازات جديدة من علامات كبرى، مثل BMW التي تعيد تعريف هوية سياراتها بتصميم مستقبلي لطراز X5، وتورينغ سوبرليغيرا التي تقدم فيلوتشي 12 أبيرتا بمحرك V12 كلاسيكي. - لوتس توسع وجودها في الشرق الأوسط بشراكة استراتيجية مع AGMC، ضمن خطة "Focus 2030"، مع افتتاح منشآت جديدة وتعزيز محفظتها بطرازات تجمع بين الأداء التقليدي والتقنيات الكهربائية. - هيونداي تكشف عن الجيل الثامن من إلنترا 2027 بتصميم جريء ومساحة داخلية أوسع، مع تقنيات حديثة مثل شاشة مركزية 14.6 إنش ونظام تشغيل أندرويد، وخيارات محركات محسنة.

تشهد صناعة السيارات العالمية موجة تحول لافتة تجمع بين الجرأة التصميمية وتنوع منظومات الدفع وتسارع الابتكار التقني، كما تعكسها أربعة طرازات جديدة من علامات كبرى، تعيد رسم ملامح المنافسة في الفئات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) وأنواع السيارات الرياضية والسيدان المدمجة.

في هذا السياق، تقترب شركة بي إم دبليو (BMW) من إطلاق الجيل الخامس من طراز X5، الذي سيصل كنسخة 2027 بتصميم جديد بالكامل مستوحى من فلسفة "Neue Klasse" المستقبلية. ويبرز في الواجهة الأمامية توجه تصميمي مثير للجدل، يتمثل في مصابيح على شكل حرف X، إلى جانب شبك كلوية (Kidney Grilles) أكثر تناسقاً بين عناصر الإضاءة. هذا التوجه يعكس رغبة الصانع الألماني في إعادة تعريف هوية سياراته بصرياً، حتى لو أثار الانقسام بين مؤيد ومعارض.

في المقابل، تقدم تورينغ سوبرليغيرا (Touring Superleggera) رؤية مختلفة تماماً عبر طراز فيلوتشي 12 أبيرتا (Veloce12 Aperta)، المستوحى من فيراري 550 مارانيلو، ليعيد إحياء مفهوم الـV12 الكلاسيكي في قالب مكشوف أكثر جرأة. السيارة تعتمد محرك V12 سعة 5.5 لترات بقوة تقارب 500 حصان مع ناقل يدوي من 6 سرعات، ما يعيد السائق إلى تجربة القيادة الميكانيكية الصافية.

أما في قطاع التوسّع العالمي للعلامات، فتدخل لوتس (Lotus Cars) مرحلة جديدة في الشرق الأوسط، عبر شراكة استراتيجية مع المركز الميكانيكي للخليج (AGMC)، الذي أصبح الموزع الرسمي للعلامة في الإمارات. وتمثل هذه الخطوة نقطة تحول في استراتيجية الشركة البريطانية ضمن خطة "Focus 2030" الهادفة إلى تعزيز حضورها في سوق التنقل الفاخر عالي الأداء.

وتشمل الخطة افتتاح ثلاث منشآت جديدة في أبوظبي ودبي والشارقة، إلى جانب مراكز خدمات ما بعد البيع، بما يعزز تجربة العملاء. وتواصل لوتس توسيع محفظتها عبر طرازات مثل "إميرا" (Emira) و"إليتري" (Eletre X) و"إميا" (Emeya)، في مزيج يجمع بين الأداء التقليدي والتقنيات الكهربائية المتقدمة، بما يعكس تحولها من صانع رياضي متخصص إلى لاعب عالمي في قطاع الفخامة.

آسيوياً، تكشف هيونداي (Hyundai Motor Company) عن الجيل الثامن من إلنترا 2027، التي تأتي بتصميم أكثر جرأة ضمن لغة "Art of Steel"، مع زيادة واضحة في الأبعاد تمنحها حضوراً أقرب إلى فئة السيدان المتوسطة. ويبلغ طول السيارة 4765 ملم مع قاعدة عجلات أطول ومساحة داخلية أوسع، ما يعزز الراحة والثبات.

وتتجه المقصورة نحو مستوى جديد من الحداثة عبر شاشة مركزية تصل إلى 14.6 إنشاً ونظام تشغيل يعتمد أندرويد (Android) تحت اسم بليوس (Pleos)، مع تقليل الأزرار واعتماد واجهة رقمية متقدمة. كما يضيف التصميم الداخلي عناصر غير تقليدية، مثل عجلة قيادة بشعار من أربع نقاط، ومقبض قير خلف المقود، في محاولة لإعادة تعريف تجربة القيادة اليومية. وتتوفر إلنترا بخيارين من المحركات في السوق الكوري، بنزين 2.0 لتر وهجين 1.6 لتر، مع تحسينات في استهلاك الطاقة، وميزة "ستاي مود" (Stay Mode) المستوحاة من السيارات الكهربائية.