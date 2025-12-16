ثورة التنقل الذكي في الخليج... مشاريع التاكسي الطائر

- تشهد منطقة الخليج تطوراً في مشاريع "التاكسي الطائر" بالتعاون مع شركات عالمية، بهدف تحديث البنية التحتية للنقل وجعل المنطقة مركزاً إقليمياً للنقل الجوي الحديث، مما يعزز جاذبية المدن الخليجية للاستثمار ويقلل الزحام والتلوث. - تسهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل جديدة ودعم نمو قطاعات مثل البنية التحتية الرقمية وأنظمة المرور الذكية، مما يعزز السياحة الدولية والاستثمارات النوعية ويدعم التنمية المستدامة. - يُعتبر التاكسي الطائر جزءاً من التحول نحو تقنيات المستقبل، مما يحسن جودة الحياة ويعزز ريادة المنطقة في "التنقل الجوي الحضري"، ويدعم قطاعات مثل الطاقة المتجددة والاتصالات المتقدمة.

تشهد منطقة الخليج اندفاعة لافتة نحو تنفيذ مشاريع "التاكسي الطائر"، مع تصاعد الشراكات بين الحكومات والشركات الرائدة عالمياً في تقنيات الطيران الكهربائي، مثلما أعلنت عنه الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، أخيرا، بالتعاون مع شركة "جوبي أفيايشن" (Joby Aviation) الأميركية، بالإضافة إلى إطلاق تجربة التاكسي الطائر في قطر.

وتأتي هذه الانطلاقة تجسيداً لاستراتيجية تنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية للنقل وتحديث منظومة الخدمات اللوجستية، وذلك ضمن محاور استراتيجيات النقل الوطنية الطموحة التي تهدف لجعل المملكة مركزاً إقليمياً متقدماً في النقل الجوي الحديث، بحسب تقرير نشره موقع الشركة الأميركية، المتخصصة في تقنيات التاكسي الطائر والنقل الجوي الكهربائي.

ويُقبل صُنّاع القرار في دول الخليج على مشاريع التاكسي الطائر لما تحمله من حلول مباشرة لأبرز تحديات النمو الحضري، وفي مقدمتها الزحام والتلوث وضغوط البنية التحتية التقليدية، حسب التقرير ذاته.

وأشار التقرير إلى أن الحاجة الملحة لتقنيات نقل ذكية وسريعة صديقة للبيئة تعزز جاذبية المدن الخليجية وتدعم قدراتها التنافسية للاستثمار العالمي، إلى جانب رغبة هذه الدول في تصدير نموذج متقدم للترابط الحضري يقلل الهدر في الوقت والطاقة، خصوصاً مع احتدام السباق نحو التحول للمدن الذكية وترسيخ اقتصاد المعرفة.

ومن المتوقع أن يحمل "التاكسي الطائر" أثراً مباشراً على اقتصادات دول الخليج، يتمثل في خلق فرص عمل جديدة عبر سلاسل التوريد والتشغيل والتكنولوجيا، ودعم نمو قطاعات الخدمات المساندة مثل البنية التحتية الرقمية، وأنظمة المرور الذكية وشبكات الطاقة النظيفة، إضافة إلى الإسهام في رفع جاذبية المدن الخليجية للسياحة الدولية والاستثمارات النوعية، بما يعزز نمو الناتج المحلي ويرفع مساهمة قطاع النقل الحديث في تحقيق التنمية المستدامة، بحسب تقرير نشرته منصة ePlaneAI، المتخصصة في اقتصاديات النقل الجوي الذكي.

ولا تُغفل الدراسات الحديثة الأثر غير المباشر لهذا التحول، وهو المساهمة في إعادة هيكلة سوق الوظائف، إذ تتجه برامج التطوير والدعم إلى تدريب وتأهيل الكوادر الخليجية على إدارة وصيانة وتشغيل هذه الحلول المستقبلية، ما يفتح الطريق أمام أجيال جديدة من الاختصاصات التقنية والهندسية في المنطقة، بحسب التقرير ذاته.

القيادة الذاتية والاتصالات الفائقة

وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي، عبدالله الخاطر، لـ "العربي الجديد"، إلى أن التاكسي الطائر أحد أبرز منجزات العصر الحالي لما يجسده من تجميع لأهم التقنيات المستقبلية في مجالات القيادة الذاتية والاتصالات فائقة السرعة والحوسبة المتقدمة، موضحاً أن هذا الابتكار لا يقتصر على كونه وسيلة نقل فحسب، بل يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الذكية، إذ لا يحتمل أي تأخير حتى ولو لثوانٍ معدودة، ما يستدعي بيئة تقنية متكاملة تعتمد على الاتصال الفوري والمعالجة السريعة للبيانات.

ومن الناحية الاقتصادية، يلفت الخاطر إلى أن التاكسي الطائر من شأنه أن يُسهم في تخفيف الزحام المروري وتقليل الحوادث، خاصة في مدن ذات كثافة سكانية وخدمية عالية مثل مدن الخليج، حيث تعتمد شرائح واسعة من السكان على خدمات النقل والطلب عبر التطبيقات مثل أوبر أو منصات التوصيل. كما يمكن تطوير هذه التقنية لخدمة الإسعاف الجوي الذاتي، ما يقلص الوقت الحرج في حالات الطوارئ، الذي يُعرف بفترة "الساعة الذهبية"، ويُحسّن فرص إنقاذ المصابين مقارنة بالسيارات التقليدية التي تتأثر بالإشارات والازدحام ومخاطر الطرق.

ويرى الخاطر أن هذه التقنية لا تُحدث تغييراً في وسائل النقل فحسب، بل تدفع أيضاً نحو تطوير المهارات والقدرات البشرية، وتحفز المؤسسات التعليمية والتنظيمية على التكيف مع متطلبات العصر. فانتشار التاكسي الطائر يستلزم تنظيماً دقيقاً للمجال الجوي الحضري، وتأهيلاً للكوادر الفنية، وتحديثاً للأنظمة التشغيلية، ما يخلق بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال.

وإذا ما توسع استخدام التاكسي الطائر ليشمل التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، فإن آثاره ستكون أعمق، بحسب الخاطر.

ويخلص الخاطر إلى أن التاكسي الطائر لا يمثل مجرد وسيلة نقل مستقبلية فقط، بل مؤشراً على استعداد المنطقة لتبني التغيير، وقيادة التحول نحو اقتصاد ذكي يعتمد على الابتكار، ويجذب رؤوس الأموال والعقول، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.

تحول استباقي في الخليج

في السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي، علي سعيد العامري، لـ "العربي الجديد"، أن مشروع "التاكسي الطائر" (eVTOL) يُعد أحد أبرز مظاهر التحول الاستباقي الذي تنتهجه دول الخليج، لا سيما الإمارات والسعودية وقطر، في سباقها نحو اقتناء تقنيات المستقبل وتوظيفها في خدمة أهدافها التنموية، موضحاً أن هذا التوجه ينطلق من دوافع متعددة، أبرزها معالجة الازدحام المروري المتصاعد في المدن الكبرى، حيث يوفر التاكسي الطائر حلاً ذكياً للتنقل العمودي دون الحاجة إلى الطرق التقليدية.

كما يأتي المشروع في سياق الاستعداد لاستضافة فعاليات كبرى، مثل كأس العالم 2034 في السعودية، التي تتطلب أنظمة نقل فائقة الكفاءة لخدمة أعداد هائلة من الزوار، حسب العامري، مشيراً إلى أن اعتماد هذه التقنية يعكس رغبة حكومات المنطقة في تعزيز صورتها كمراكز عالمية للابتكار والتحول الرقمي، ما ينسجم مع الرؤى التنموية الوطنية مثل "رؤية 2030"، التي تضع التكنولوجيا والابتكار في صلب استراتيجياتها. كما يشكل المشروع، في جوهره، جزءاً من مسعى أوسع لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط، وبناء اقتصاد معرفي قائم على الخدمات المتقدمة، سواء في السياحة أو اللوجستيات أو التنقّل الحضري الذكي، بحسب العامري.

ويضيف الخبير الاقتصادي أن تبني التاكسي الطائر يسهم مباشرة في تحسين جودة الحياة من خلال توفير وسيلة نقل فاخرة وسريعة، ما يرفع من مؤشرات الرفاهية التي تستهدفها الخطط التنموية. كما يمنح دول الخليج فرصة للريادة العالمية في حقل "التنقل الجوي الحضري" (Urban Air Mobility)، وهو مجال لا يزال في طور التبلور على الصعيد العالمي.

ويُبرز العامري أن التأثير الاقتصادي للمشروع يتجاوز كونه خدمة نقل فحسب، إذ سيولّد صناعة جديدة بالكامل تشمل مصانع للطائرات الكهربائية ومراكز صيانة وأنظمة تحكم ذكية، فضلاً عن فرص عمل نوعية في مجالات الهندسة والبرمجة والتشغيل والخدمات اللوجستية الداعمة.

وتتمثل آثار المشروع الاقتصادية أيضاً، بحسب العامري، في إيرادات مباشرة من بيع تذاكر الرحلات وتقديم خدمات النقل، بينما سيؤدي اختصار وقت التنقل إلى رفع إنتاجية القوى العاملة، وتقديم تجارب سياحية فريدة تُسهّل التنقل بين المعالم والمرافق الحيوية.

ويشير العامري إلى أن المشروع من شأنه أن يعمل محفزاً لنمو قطاعات مساندة حيوية، مثل الطاقة المتجددة، اللازمة لشحن الطائرات، والاتصالات المتقدمة (كشبكات الجيل الخامس والسادس)، التي تُمكّن من التحكم الآمن بالطائرات، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي الذي يشكل العمود الفقري للقيادة الذاتية.