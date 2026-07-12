ثلاث شركات تقنية تهيمن على 30% من عوائد الأسواق الناشئة

- يتجه المستثمرون لتنويع استثماراتهم بعيداً عن الشركات الرائدة في الذكاء الاصطناعي، مثل "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" و"سامسونغ"، بسبب المخاوف من تقلبات السوق، مما يدفعهم للبحث عن فرص في قطاعات أخرى كالألعاب والطاقة. - تواجه صناعة الرقائق ضغوطاً بسبب تضخم الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، مما يدفع شركات مثل "إنفيسكو" لتقليل انكشافها على "سامسونغ" وتحويل الاستثمارات إلى شركات كورية أخرى. - تسعى صناديق مثل "بلاك روك" لتحقيق توازن بين التكنولوجيا وقطاعات أخرى، بينما تجذب شركات التكنولوجيا الصينية اهتماماً متزايداً وسط قيود أميركية، مع ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية مهمة.

يتجه المستثمرون نحو تنويع استثماراتهم بعيداً عن الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة، إذ تستحوذ ثلاث شركات تقنية فقط، بقيمة 4.4 تريليونات دولار، على حصة كبيرة من العوائد.

وتتجه صناديق استثمارية، من بينها "جيه بي مورغان لإدارة الأصول" و"جرانثام مايو فان أوتيرلو وشركاه"، إلى الاستثمار في قطاعات اقتصادية أوسع، مثل الألعاب والطاقة، وحتى شركة "ألبان" فيتنامية. وتدرس "جيه بي مورغان لإدارة الأصول" الاستثمار في الهند والصين لتنويع محافظها بعيدًا عن شركات التكنولوجيا العملاقة، إحداها في تايوان واثنتان في كوريا الجنوبية.

3 شركات تسيطر على أكثر من 30% من المؤشر

وتتعلق المخاوف بثلاث شركات هي "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" و"سامسونغ إلكترونيكس" و"إس كيه هاينكس"، التي أصبحت تمثل مجتمعة أكثر من 30% من مؤشر الأسواق الناشئة، وهي نسبة تعادل تقريباً وزن الشركات السبع الكبرى داخل مؤشر الأسهم الأميركية.

ووفق بيانات أوردتها "بلومبيرغ"، بات قطاع التكنولوجيا يستحوذ على نحو 45% من مؤشر الأسواق الناشئة، ما يجعل تحركات أسهم الشركات الثلاث قادرة على رفع المؤشر أو دفعه إلى التراجع، ويعرض المستثمرين لمستويات تقلب بلغت أعلى مستوى لها منذ ست سنوات.

وقال مدير المحافظ في "جرانثام مايو فان أوتيرلو وشركاه"، وارن تشيانغ لوكالة بلومبيرغ، إن "هذا النوع من التركّز لا يكون سهلاً على مديري المحافظ"، مشيراً إلى أن البحث عن الفرص في أكبر عدد ممكن من القطاعات والأسواق لا يلغي المخاطر المرتبطة بالهيمنة الكبيرة لعدد محدود من الأسهم.

مخاوف من تضخم استثمارات الرقائق

وتواجه أسهم صناعة الرقائق ضغوطاً متزايدة وسط تساؤلات بشأن احتمال توسع شركات الحوسبة السحابية بصورة مبالغ فيها في بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. كما زادت المخاوف من أن تتجاوز الاستثمارات في هذا القطاع مستوى الطلب الحقيقي، خاصة مع اتجاه مطوري الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج رقائقهم الخاصة.

ولم تنجح النتائج القوية التي أعلنتها "سامسونغ إلكترونيكس" في تحفيز موجة صعود مستدامة، في وقت تراجع فيه مؤشر الأسهم الكوري بنحو 20% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو/حزيران، مع تعرض السوق لموجات بيع دفعت إدارة البورصة إلى تفعيل آليات تعليق التداول مؤقتاً مرات عدّة.

إنفيسكو تخفض انكشافها على سامسونغ

وأدت المخاوف من ارتفاع التقييمات وزيادة الانكشاف على قطاع التكنولوجيا إلى قيام الرئيس المشارك لأسهم آسيا والأسواق الناشئة في "إنفيسكو"، ويليام لام، بخفض وزن "سامسونغ إلكترونيكس" بأكثر من 60% منذ بداية العام في أحد صناديق الأسهم الآسيوية التابعة للمؤسسة.

وأوضح لام لوكالة بلومبيرغ أن عائدات التخفيض أعيد توجيهها إلى شركات كورية أخرى لا ترتبط مباشرة بقطاع التكنولوجيا، مؤكداً أهمية حماية أموال العملاء من التركّز المفرط، لأن المنافسة وتوسع القدرات الإنتاجية وديناميكيات الصناعة المعتادة قد تؤدي بمرور الوقت إلى تراجع العوائد.

ورغم محاولات التنويع، لا تزال "إس كيه هاينكس" من أكبر المراكز الاستثمارية في صندوق الأسواق الناشئة التابع لـ"جرانثام مايو فان أوتيرلو وشركاه"، الذي يدير أصولاً بقيمة 1.9 مليار دولار، وفي الوقت نفسه تمثل واحدة من أكبر حالات تخفيض الوزن مقارنة بالمؤشر المرجعي.

الطاقة والبنية التحتية بدائل لأسهم الذكاء الاصطناعي

وتسعى "بلاك روك" إلى تحقيق توازن بين الاستثمار في التكنولوجيا والقطاعات التي يمكن أن تستفيد من توسع الذكاء الاصطناعي، ومنها الطاقة والمواد الخام والبنية التحتية للكهرباء والمرافق، باعتبارها وسيلة لتخفيف تقلبات الاستثمار المباشر في أسهم الذكاء الاصطناعي، كما تتجه صناديق أخرى إلى شركات الألعاب الصينية، إذ تعد شركة "نت إيز"، ثاني أكبر شركة ألعاب في الصين، من أبرز الخيارات الاستثمارية لدى صندوق للأسهم ذات القيمة في الأسواق الناشئة يدير نحو 1.3 مليار دولار.

وتجذب شركات التكنولوجيا الصينية اهتماماً متزايداً، بعدما دفعت القيود الأميركية على الصادرات بكين إلى بناء منظومة تقنية محلية تعتمد على شركات وطنية في صناعة الرقائق والاتصالات.

ويرى رئيس أسهم الأسواق الناشئة وآسيا والمحيط الهادئ في "جيه بي مورغان لإدارة الأصول"، مارك ديفيدز، أن هذه الشركات تتيح للمستثمرين التعرض لنمو الذكاء الاصطناعي مع تقليل الاعتماد على الشركات العالمية الكبرى لصناعة الرقائق.

بيانات اقتصادية مرتقبة في الأسواق الناشئة

وتراقب الأسواق خلال المرحلة المقبلة بيانات التضخم في نيجيريا وماليزيا والهند، إلى جانب أرقام النمو في الصين خلال الربع الثاني، وسط توقعات بتباطؤ الاقتصاد.

كما ينتظر المستثمرون قرار بنك كوريا، مع توقعات ببدء دورة تشديد نقدي ورفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إضافة إلى بيانات النشاط الاقتصادي في البرازيل والبيرو، ومؤشرات التضخم في الأرجنتين خلال يونيو/حزيران.