ارتفعت ثروة الملياردير الصيني وانغ ويكسيو، مؤسس شركة Zhongji Innolight المصنعة للأجهزة البصرية، بنسبة 400%، لتصل إلى 13 مليار دولار، بعد أن لجأت "غوغل" إلى شركته لتعزيز استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. فقد دفعت الطفرة في الذكاء الاصطناعي ثروات كبار رجال الأعمال الأميركيين، مثل سيرغي برين، الرئيس المشارك في تأسيس "ألفابت" الشركة الأم لـ"غوغل"، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا"، إلى مستويات قياسية، وها هي الآن ترفع ثروات المليارديرات الصينيين أيضاً.

كان وانغ، الذي تنحّى عن رئاسة Zhongji Innolight عام 2023 قد جمع معظم ثروته من حصته في الشركة، وفقاً لتقديرات مجلة فوربس. وكان يمتلك ثروة تُقدّر بـ2.6 مليار دولار عند إدراجه في قائمة "فوربس" لأثرياء العالم في مارس/ آذار الماضي، لكن أسهم الشركة المدرجة في بورصة شينزن قفزت أكثر من خمس مرات منذ ذلك الحين. وقد أفرز هذا الارتفاع أخيراً مليارديراً ثانياً من الشركة، هو رئيسها ومديرها التنفيذي الحالي ليو شنغ، البالغ من العمر 54 عاماً، إذ ارتفعت ثروته إلى 2.7 مليار دولار استناداً إلى حصته في الشركة.

وتستعد Zhongji Innolight لطرح أسهمها في هونغ كونغ، بعدما أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنها تخطط لجمع أكثر من 3 مليارات دولار، وفقاً لوكالة بلومبيرغ. ويُعزى هذا الارتفاع اللافت في سعر السهم إلى الطلب العالمي المتزايد على أجهزة الناقلات الضوئية (Optical Transceivers) المستخدمة في مراكز البيانات حول العالم، بحسب آرثر لاي، رئيس أبحاث التكنولوجيا في شركة ماكواري كابيتال، في هونغ كونغ.

ووفق لاي، فإنّ شركات مثل غوغل وإنفيديا تتسابق لتأمين إمدادات كافية من هذه المكونات، في ظل توقعات بارتفاع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البنية التحتية مثل مراكز البيانات، إلى 375 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وإلى ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2030. تُستخدم أجهزة الناقلات الضوئية، التي لا يتجاوز حجمها حجم USB، لتحويل الإشارات الكهربائية إلى إشارات ضوئية والعكس، ما يتيح نقل البيانات بسرعة تفوق سرعة الأسلاك النحاسية التقليدية. ومع احتياج تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى معالجة كميات ضخمة من البيانات، باتت هذه المكونات، التي تحتوي على دوائر إلكترونية دقيقة ومشغلات ليزر، تلعب دوراً محورياً في زيادة سرعة الاتصال وتقليل زمن التأخير.

ويقول لاي: "ستواصل Zhongji Innolight النمو بوتيرة تفوق الصناعة وستحصل على حصة سوقية أكبر"، مشيراً إلى حجمها الحالي والطلب المستمر على منتجاتها. ففي الأشهر التسعة الأولى من العام، ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 44.4% على أساس سنوي إلى 25 مليار يوان (3.5 مليارات دولار)، وقفز صافي الدخل بنسبة 90% إلى 7.1 مليارات يوان مقارنة بالعام السابق. وتقدّر "ماكواري كابيتال" أنّ السوق العالمية لأجهزة الناقلات الضوئية ستنمو بنسبة سنوية تبلغ 70% لتصل إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2028.

ويرجع الفضل في علاقة وانغ مع غوغل إلى صفقة عام 2016، إذ كان قد أسّس شركته الأولى Shandong Zhongji Electrical Equipment قبل نحو أربعة عقود عام 1987. وكان نشاطها آنذاك يقتصر على تصنيع محركات الغسالات. لكن بعد تراجع الأرباح وتشبع السوق، بدأ وانغ في التفكير في تنويع النشاط، لا سيما بعد إدراج الشركة في بورصة شينزن عام 2012 وجمعها 1.6 مليار يوان.

وفي عام 2016، استحوذت شركته على Innolight Technology وهي شركة ناشئة في مجال الأجهزة البصرية أسسها ليو شنغ، مقابل 2.8 مليار يوان. وكانت "Innolight" أول استثمار لشركة Google Capital في الصين، واحتاجت تمويلاً إضافياً لمواصلة أبحاثها. تولّى ليو منصب المدير التنفيذي للشركة المدمجة عام 2017، وأصبح رئيس مجلس إدارتها في عام 2023، كما غُيّر اسم الشركة إلى Zhongji Innolight.

ويشغل نجل وانغ، وانغ شياودونغ، منصب مدير ونائب رئيس تنفيذي في الشركة. وتجدر الإشارة إلى أن "Innolight" كانت قد بدأت التعامل مع "غوغل" منذ عام 2011، عندما شرعت الشركة الأميركية في بناء مزيد من مراكز البيانات حول العالم، وفقاً لمقال نشرته جامعة تسينغهوا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تكريماً لخريجها ليو شنغ. ويؤكد لاي أن التعاون الوثيق مع "غوغل" ساعد الشركة الصينية على تطوير تقنياتها بشكل كبير على مدى السنوات الماضية.

لكن شن منغ، المدير العام في بنك الاستثمار "Chanson & Co"، حذّر عبر رسائل على تطبيق "وي تشات" من أن الطلب على منتجات Zhongji Innolight قد لا يستمر إلى الأبد، مشيراً إلى مخاوف من المبالغة في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي واحتمال عدم تحقق العوائد المرجوة من استثماراتها في البنية التحتية. وفي ظل التوترات بين الصين والولايات المتحدة، أشارت مؤسسة CMB International، في مذكرة بحثية صادرة في نوفمبر الماضي، إلى أن المخاطر الجيوسياسية والجمركية تمثل تهديداً رئيسياً. ومع ذلك، يرى لاي أن هذه المخاطر قابلة للإدارة، إذ تُزوّد الشركة عملاءها الأجانب من مصنعها في تايلاند الذي بدأ العمل عام 2022.