ثروة ماسك تخسر 650 مليار دولار… هل يحافظ على صدارة الأثرياء؟

- شهدت ثروة إيلون ماسك انخفاضًا كبيرًا بسبب تراجع أسهم سبايس إكس وتسلا، حيث خسر نحو 650 مليار دولار منذ يونيو، ومع ذلك، لا يزال أغنى شخص في العالم. - بدأت التحديات بعد إدراج سبايس إكس في البورصة وتراجع سهمها، بالإضافة إلى نتائج تسلا المالية المخيبة في الربع الثاني من 2026، مما أدى إلى تراجع سهمها بنسبة 14.5%. - رغم الخسائر، يحتفظ ماسك بصدارة الأثرياء، لكن ثروته تبقى عرضة للتقلبات مع تغير أسعار أسهم سبايس إكس وتسلا.

تعرضت ثروة إيلون ماسك الورقية لانخفاض حاد خلال خمسة أسابيع، مع تراجع سهمي سبايس إكس وتسلا، وهما المصدران الرئيسيان لثروته. وتشير تقديرات مالية إلى أن ماسك خسر نحو 650 مليار دولار مقارنة بالذروة التي سجلتها ثروته في يونيو/حزيران الماضي، إلّا أنه لا يزال أغنى شخص في العالم بفارق واسع عن أقرب منافسيه.

ولا تعني هذه الخسارة أن 650 مليار دولار خرجت من حسابات ماسك المصرفية. فمعظم ثروته مرتبطة بقيمة حصصه في الشركات، وتتغيّر يومياً مع تحرك أسعار الأسهم. عندما يصعد السهم ترتفع الثروة المقدرة، وعندما يتراجع تتبخر مليارات الدولارات على الورق من دون تنفيذ عملية بيع فعلية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى انخفاض قيمة سهم سبايس إكس بعد إدراجه الأولي؟ ما هي التوقعات المستقبلية لأداء سهم تسلا بناءً على نتائجها المالية الأخيرة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

سبايس إكس تهبط من القمة

بدأ التحول بعد إدراج سبايس إكس في البورصة، وحدّدت سعر الطرح عند 135 دولاراً للسهم، بهدف جمع 75 مليار دولار والحصول على تقييم يبلغ 1.75 تريليون دولار. وبدأ تداول السهم في 12 يونيو/حزيران الماضي.

وأدى الصعود الأول للسهم إلى رفع قيمة حصة ماسك بصورة هائلة. إذ جعله الطرح أول شخص تتجاوز ثروته المقدرة تريليون دولار، بعدما بلغت قيمة حصته في سبايس إكس وحدها نحو 866 مليار دولار.

لكن السهم انعكس سريعاً بعد وصوله إلى قرابة 226 دولاراً خلال يونيو/حزيران. ثم هبط بعدها السهم إلى نحو 115.07 دولاراً، فاقداً قرابة نصف قيمته مقارنة بأعلى مستوى سجله، كما أصبح أقل من سعر الطرح البالغ 135 دولاراً.

ويمتلك ماسك نحو 42% من سبايس إكس، ولذلك ينعكس أي تغير في قيمة الشركة مباشرة على ثروته المقدرة. ويعني انخفاض القيمة السوقية للشركة بنحو تريليون دولار منذ ذروتها أن حصة ماسك وحدها فقدت مئات المليارات من الدولارات.

مسار سهم سبايس إكس أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

نتائج تسلا تضيف خسائر جديدة

جاء الضغط الثاني من تسلا، بعدما أعلنت في 22 يوليو/تموز 2026 نتائجها المالية للربع الثاني. ووفق البيانات الرسمية للشركة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 26% إلى 28.24 مليار دولار، إلا أن دخل العمليات انخفض بنسبة 57% إلى 398 مليون دولار، مع تراجع هامش التشغيل إلى 1.4%.

وسجلت الشركة تدفقاً نقدياً حراً سالباً بقيمة 1.092 مليار دولار، بعدما ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 142% إلى 5.789 مليارات دولار، كما بلغت ربحية السهم المعدلة 0.33 دولار، مقارنة بـ0.50 دولار خلال الربع السابق.

وأدى ضعف الأرباح وارتفاع الإنفاق إلى تراجع سهم تسلا بنسبة 14.5%، وفق بيانات السوق التي أوردتها "ياهو فاينانس" أمس الجمعة. وبما أن ماسك يملك حصة كبيرة في الشركة، أضاف هذا الهبوط خسائر جديدة إلى ثروته الورقية.

خسارة بين 650 و700 مليار دولار

تختلف تقديرات ثروة ماسك من مصدر إلى آخر بسبب اختلاف طرق تقييم الحصص والأسهم المقيدة وخيارات التعويض. وذكرت "بارونز" أمس الجمعة أن انخفاض أسهم سبايس إكس وتسلا محا نحو 650 مليار دولار من ثروته خلال خمسة أسابيع، لتتراجع من مستوى تجاوز تريليون دولار إلى نطاق يتراوح بين 700 و900 مليار دولار وفق طريقة التقييم.

وكان مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات قد قدر ثروة ماسك بنحو 1.32 تريليون دولار في 16 يونيو/حزيران، قبل أن تتراجع بنحو 240 مليار دولار خلال أسبوع واحد، وفق تقرير نشرته "فورتشن" أول أمس الخميس. واستمر الانخفاض بعد ذلك مع تراجع السهمين.

أما قائمة "فوربس" الفورية ليوم السبت، فقد قدرت ثروة ماسك بنحو 725.1 مليار دولار، مقابل 263.2 مليار دولار للاري بايج، صاحب المركز الثاني، ويبلغ الفارق بينهما نحو 462 مليار دولار.

هل يفقد ماسك صفة أغنى رجل في العالم؟

لا يبدو فقدان ماسك صدارة أثرياء العالم وشيكاً وفق القيم الحالية. فحتى بعد خسارة نحو 650 مليار دولار، ما زالت ثروته تعادل قرابة 2.8 مرة ثروة أقرب منافسيه. ويتطلب فقدانه المركز الأول انخفاض ثروته بأكثر من 460 مليار دولار إضافية، إذا بقيت ثروة لاري بايج دون تغيير.

مع ذلك، فإن حجم ارتباط ثروة ماسك بسهمَي سبايس إكس وتسلا يجعل ترتيبه أكثر تقلباً من أصحاب الثروات الموزعة على استثمارات متعددة. ويؤدي أي هبوط كبير في السهمَين إلى خسارة عشرات أو مئات المليارات من قيمته الورقية خلال فترة قصيرة.

وأكملت سبايس إكس في 24 يوليو/تموز الرحلة التجريبية الثالثة عشرة لمركبة "ستارشيب" بنجاح، إلا أن "بارونز" ذكرت اليوم السبت، أن السهم أغلق منخفضاً بنسبة 2.7% عند 115.07 دولاراً. ويشير ذلك إلى أن النجاح التقني لم يكن كافياً وحده لتغيير اتجاه المستثمرين.

وتتجه الأنظار حالياً إلى أول نتائج فصلية لسبايس إكس بعد إدراجها، والمقررة في 4 أغسطس/آب القادم. وقد يؤدي تحسن الإيرادات والأرباح إلى استعادة جزء من القيمة المفقودة، بينما قد يعمق أي أداء دون التوقعات خسائر السهم وثروة ماسك.