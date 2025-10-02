- تضاعفت ثروة دونالد ترامب إلى 7.7 مليارات دولار بفضل مشاريع العملات المشفرة والشراكات العقارية، مما عزز قدرته على توليد الإيرادات للبنوك مثل "سيتي غروب"، الذي وقع معه إريك ترامب اتفاقية لتأسيس صندوق ائتماني. - بعد تجاهل البنوك الكبرى لترامب، وجد ملاذًا في "سيتي غروب"، الذي أبدى اهتمامًا بإقامة علاقة معه رغم رفض بعض البنوك لأسباب سياسية، مما أدى إلى تأسيس صندوق ائتماني جديد. - واجه ترامب دعاوى مدنية تتعلق بالاحتيال، مما أثر على علاقاته مع بعض البنوك، لكن "سيتي غروب" أبدى اهتمامًا بتوسيع نشاط إدارة الثروات، وسجل سهمه ارتفاعًا بنسبة 40% هذا العام.

ارتفعت ثروة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السنوات الأخيرة، مما زاد من قدرتها على توليد الإيرادات للبنوك التي تتعامل معه. ورغم أنّ الرئيس ومساعديه ينفون بشكل قاطع استفادته من منصبه التنفيذي في زيادة هذه الثروة، تشير وكالة بلومبيرغ الأميركية، اليوم الخميس، إلى أنّ المشاريع الجديدة للعائلة في العملات المشفرة، والشراكات العقارية، وغيرها من المبادرات منذ إطلاق حملة انتخابات 2024، قد ساهمت في مضاعفة صافي ثروته إلى 7.7 مليارات دولار، بحسب مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات. وقد صرّح أبناؤه مراراً أنّ تجربة فقدان البنوك دفعتهم إلى الانخراط في العملات المشفرة.

وبعد سنوات من تجاهل البنوك الكبرى لهم، وجدت أموال دونالد ترامب وعائلته مكاناً جديداً لتستقر فيه وهو بنك سيتي غروب، وقد وقّع إريك ترامب، نجل الرئيس، اتفاقية تأسيس صندوق ائتماني يحفظ فيه بعض أموال والده، لدى "سيتي غروب" ثالث أكبر بنك أميركي، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لـ"بلومبيرغ"، بسبب حساسية الترتيبات السرية.

وقد بدأت العلاقة بين البنك وعائلة ترامب بعدما تواصلت الرئيسة التنفيذية لـ"سيتي غروب" جين فريزر، لتهنئة ترامب بفوزه بالانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ويُعتبر الصندوق الجديد أمراً حساساً داخل البنك، حيث تمت دراسة كيفية تقييد الوصول إلى المعلومات بما يقتصر على الموظفين الرئيسيين، مثل رئيس إدارة الثروات آندي سيج، الذي قاد المفاوضات مع إريك ترامب، وكنت لاكن، المصرفي في "سيتي غروب"، الذي يتابع العلاقة مع نجل ترامب، وفقاً لبعض المصادر.

ورفض العديد من البنوك في السابق الاحتفاظ بثروة دونالد ترامب، الأمر الذي أغضب الرئيس ودفعه ليهاجم علناً هذا العام "بنك أوف أميركا" و"جي بي مورغان"، متهماً إياهما برفض أمواله، رغم أنّ كلا البنكين نفيا رفض التعامل لأسباب أيديولوجية. وفي أغسطس/ آب، قال ترامب لشبكة "سي إن بي سي"، إنه "اضطر للجوء إلى بنوك صغيرة في أماكن متعددة".

وبحسب "بلومبيرغ"، فإنّ المتحدث باسم "سيتي غروب" قد رفض التعليق على تأسيس صندوق لإدارة أموال ترامب لدى البنك، كما رفضت "منظمة ترامب" وهي الشركة العقارية التي تدير أموال عائلة ترامب، والتي يعمل إريك مديراً تنفيذياً لها، التعليق على الخبر. وكان دونالد ترامب قد وضع أصوله في صندوق ائتماني قابل للإلغاء عند توليه منصب الرئيس في الفترة الأولى. وقبل أن يستأنف رئاسته الثانية في يناير/ كانون الثاني الماضي، أضاف إلى الصندوق أسهم مؤسسة "ترامب ميديا & تكنولوجي" وهي الشركة الأم لمنصة تروث سوشال، الذي يشرف عليه شقيق إريك الأكبر، دونالد ترامب جونيور. ولم يتم الإبلاغ سابقاً عن الصندوق الذي أُنشئ في "سيتي غروب"، مع اعتبار والده المستفيد منه، ولا تُعرف قيمة الصندوق، وفق "بلومبيرغ".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي: "أصول الرئيس الشخصية في صندوق يديره أبناؤه وليس لها أي علاقة بقراراته الرئاسية"، من دون الإشارة إلى الصندوق الجديد.

دونالد ترامب.. سجل مالي

تجنّبت البنوك التعامل مع ترامب بعد إخفاقاته السابقة في سداد القروض المرتبطة بصفقات تجارية معقدة. وبعد أن هاجم أنصاره مقر الكونغرس في 6 يناير 2021، قطعت بعض البنوك التي كانت تدعمه صلاتها به. لاحقاً واجه هو وعائلته دعاوى مدنية تتعلق بالاحتيال من المدعي العام لنيويورك، بما في ذلك اتهامات بأنهم أخطؤوا في تقديم المعلومات لـ"دويتش بنك" في أثناء اقتراض الأموال. حارب ترامب تلك القضايا وادعى "انتصاراً تاماً" عندما ألغت محكمة الاستئناف العقوبة المالية عنه.

لكن هذا العام، أبدت المزيد من البنوك اهتمامها بإقامة علاقات مع عائلة ترامب، حيث تواصل بعض قادتها سرّاً مع عائلة الرئيس، بحسب ما أفاد به شخص مطلع على المحادثات لـ"بلومبيرغ". وتسرّعت وتيرة تلك المحادثات بعدما قامت منظمة ترامب بمقاضاة شركة "كابيتال وان" في مارس/ آذار الماضي، متهمة الشركة بقطع علاقة استمرت لعقود معها "استناداً إلى مواقف سياسية في ذلك الوقت، وهو ما تنفيه الشركة.

وقد اعتمدت جين فريزر على خطة يتم تنفيذها على عدة سنوات لتوسيع نشاط إدارة الثروات في "سيتي غروب"، وحدث ذلك في الوقت الذي واجه فيه البنك تكاليف إضافية لتلبية متطلبات مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ومكتب المراقب المالي للعملة لتعزز أنظمته الداخلية وآليات الرقابة.

وفي منتصف 2024، فرض مجلس الاحتياط الفيدرالي على "سيتي غروب" غرامة تبلغ نحو 136 مليون دولار؛ بسبب بطء تقدمه في تحسين إدارة البيانات والمخاطر. وقال البنك إنه يعمل بجد لتلبية المتطلبات الأساسية للسلطات، على الرغم من أنّ التوترات الناتجة عن ذلك أثارت قلق المساهمين أحيانًا. لكن سهم "سيتي غروب" هذا العام ارتفع بنسبة 40%، وأصبح الأفضل أداء بين أكبر البنوك الأميركية.

حضور رفيع

تمت دعوة فريزر والرئيس التنفيذي لـ"بنك أوف أميركا" برايان موينيهان، لحضور المأدبة الملكية في قلعة وندسور على هامش زيارة ترامب للمملكة المتحدة، الشهر الماضي، والتي شهدت عشاءً حضره 160 شخصاً في قلعة وندسور برعاية الملك تشارلز الثالث. وجلست فريزر بجانب نيكولاس لونا، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، وفق خطة الجلوس التي اطلعت عليها "بلومبيرغ". ولونا متزوج من مساعدة سابقة لصهر ترامب، جاريد كوشنر، الذي قامت عائلته أيضاً بأعمال مع "سيتي غروب".

ويمكن لقسم إدارة الثروات في البنوك الاستثمارية تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لمالكي الشركات، بما في ذلك، تقديم قروض بضمان الأسهم وترتيب صفقات شراء كمية كبيرة من أسهم الشركات لتجنب انخفاض الأسعار في السوق. قبل عقود، تكبّدت الشركات التي أصبحت لاحقاً جزءاً من "سيتي غروب" خسائر في أثناء تعاملها مع ترامب.

فقبل الاندماج الضخم في عام 1998 الذي أنشأ الهيكل الحالي للمجموعة، قدّمت بعض الكيانات السابقة تمويلاً لصفقات ترامب التي تعثرت، بما في ذلك قروض لمشاريع عقارية، وأخرى لشركة الطيران قصيرة العمر "ترامب شاتل"، وفي كلتا الحالتين، كان "سيتي غروب" مدرجاً بين أكبر المقرضين لترامب.