ثروة العالم 600 تريليون دولار... أرقام قياسية لا تعكس حقيقة الاقتصاد

- ثروة العالم تتجاوز 600 تريليون دولار، لكنها تعتمد بشكل كبير على "الثروة الورقية" الناتجة عن تضخم أسعار الأصول، وليس على نمو حقيقي في القدرة الإنتاجية. - تقرير معهد ماكينزي يكشف عن تحولات دراماتيكية، حيث ارتفعت ثروة الأسر بنحو 40 تريليون دولار، لكن معظم المكاسب جاءت من زيادات في أسعار الأصول القائمة. - التوازن المالي يمكن استعادته عبر نمو أسرع في الناتج المحلي الإجمالي أو ارتفاع التضخم، مع وجود سيناريوهات متطرفة مثل انهيار أسعار الأسهم أو بقاء أسعار الأصول مرتفعة.

إذا سألت عن ثروة العالم، فستحصل على إجابة تبدو مذهلة: أكثر من 600 تريليون دولار، أي 5.1 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. لكن هذه الثروة الهائلة، بحسب أحدث تقديرات معهد ماكينزي العالمي، قد تكون مضللة. فمعظمها ليس أصولاً حقيقية كالمصانع والطرق والمنازل، بل "ثروة ورقية" ناتجة عن تضخم أسعار الأصول القائمة، وليس عن نمو حقيقي في القدرة الإنتاجية للعالم.

فهل أصبحت ميزانية الكوكب "خارجة عن الإيقاع" مع اقتصاده الحقيقي، وماذا يعني ذلك لمستقبلنا المالي؟ في الإجابة عن هذا التساؤل، أشارت إيكونوميست إلى نشر معهد ماكينزي العالمي (MGI)، الذراع البحثية لشركة الاستشارات الشهيرة، تقديرات جديدة اليوم الخميس، مشيراً إلى أن ثروة العالم بلغت أكثر من 600 تريليون دولار في عام 2025، أي 5.1 أضعاف الدخل السنوي للعالم (الناتج المحلي الإجمالي البالغ حوالي 120 تريليون دولار)، علماً أن هذا الرقم لم يتغير كثيراً عن عام 2024.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأصول الحقيقية التي يركز عليها معهد ماكينزي لتقييم الثروة العالمية؟ ما هي السيناريوهات المتطرفة التي قد تؤدي إلى استعادة التوازن بين الثروة الورقية والاقتصاد الحقيقي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ورغم استقرار الرقم الإجمالي، يكشف التقرير عن تحولات دراماتيكية خلف الكواليس. فقد ارتفعت ثروة الأسر بنحو 40 تريليون دولار لتصل إلى 570 تريليوناً. لكن المفاجأة أن معظم هذه المكاسب لم تأتِ من تراكم أصول حقيقية تجعل العالم أكثر ثراءً فعلياً، بل من زيادات في أسعار الأصول القائمة فوق معدل التضخم. وهذا ما يسميه ماكينزي "الثروة الورقية".

وتضرب أسهم الشركات الأميركية مثالاً صارخاً على هذه الظاهرة. فقيمتها السوقية تجاوزت الآن 3.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي لأميركا، مقارنة بأقل من ضعفين خلال فقاعة الدوت كوم عام 1999. ورغم هذه القيمة الضخمة، فإن الأسهم لا تضيف شيئاً إلى الثروة العالمية الصافية، فهي أصول للأسر لكنها في الوقت نفسه التزامات على الشركات المصدرة لها.

ويرى معهد ماكينزي أن ميزانية العالم أصبحت الآن "خارجة عن الإيقاع" مع الاقتصاد الحقيقي. فالثروة الحقيقية التي تهم البشرية هي الأصول الملموسة التي تولد السلع والخدمات: العقارات والمعادن والآلات والبنية التحتية والملكية الفكرية. أما تضخم أسعار الأصول القائمة، فهو مجرد إعادة توزيع للثروة وليس خلقاً لها.

ويقول التقرير إن التوازن يمكن استعادته عبر مسارات محتملة، مثل نمو أسرع في الناتج المحلي الإجمالي بما يرفع الدخل الحقيقي مقارنة بقيمة الأصول، أو ارتفاع التضخم بما يقلل القيمة الحقيقية للأصول الورقية. كما أن ثمة سيناريوهين متطرفين يشير إليهما التقرير وهما: الأول، بقاء أسعار الأصول مرتفعة بسبب عزوف الناس عن الإنفاق، ما يؤدي إلى أسعار فائدة منخفضة وتقييمات عالية ونمو خافت. والثاني، انهيار أسعار الأسهم ومحو الثروة الورقية.

وثمة مفارقة يلفت إليها التقرير وهي أن الأسهم دائماً محايدة على المستوى العالمي، إذ تظل الأسهم لعبة محصلتها صفر على المستوى العالمي. فعندما ترتفع الأسهم، يكسب مالكوها لكن الشركات ترى التزاماتها تزيد. وعندما تنهار، يخسر الجميع من ملاك وشركات على حد سواء.