ثالث ناقلة غاز قطرية تعبر هرمز إلى الصين

- عبرت ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية "السهلة" مضيق هرمز متجهة إلى الصين، في ظل جهود قطرية للتفاوض مع إيران لإنهاء الحرب، ومن المتوقع وصولها إلى محطة "تيانجين" في 14 يونيو. - شهد المضيق مرور ناقلتين قطريتين أخريين باتجاه باكستان، ضمن اتفاقيات خاصة بين إيران وباكستان، مما يعكس استمرار حركة المرور رغم مخاطر الصراع. - قطر، المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال لباكستان، تواجه تحديات بعد تدمير 17% من طاقتها التصديرية بسبب الاعتداءات الإيرانية، مع توقعات بإصلاحات تستغرق 3-5 سنوات.

أظهرت بيانات تتبع السفن، اليوم الجمعة، أنّ ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية ثالثة عبرت مضيق هرمز متجهة إلى الصين، في وقت وصل فيه فريق تفاوض قطري إلى طهران للمساعدة على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران. وأشارت بيانات الشحن الصادرة عن مجموعة بورصات لندن إلى أن الناقلة "السهلة"، البالغة سعتها 211 ألفاً و842 متراً مكعباً، غادرت ميناء رأس لفان، ومن المتوقع وصولها إلى محطة "تيانجين" للغاز الطبيعي المسال في الصين يوم 14 يونيو/ حزيران.

ويأتي عبور "السهلة" بعد مرور ناقلتين قطريتين محملتين بالغاز الطبيعي المسال عبر المضيق باتجاه باكستان، في إطار ترتيبات خاصة مرتبطة باتفاق بين إيران وباكستان، بما يعكس أن حركة المرور عبر هذا الممر البحري الحيوي ما زالت تتم على أساس كل حالة على حدة في ظل استمرار مخاطر الصراع. وكانت وكالة رويترز قد أفادت، في 11 مايو/ أيار، بأن الناقلة القطرية "محزم"، البالغة سعتها 174 ألف متر مكعب، غادرت ميناء رأس لفان متجهة إلى ميناء قاسم في باكستان، لتصبح ثاني ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية تعبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب في المنطقة.

وجاء ذلك بعد عبور الناقلة القطرية "الخريطيات" المضيق عبر المسار الشمالي الذي وافقت عليه إيران، في 10 مايو/ أيار، في أول مرور من نوعه لناقلة غاز طبيعي مسال قطرية منذ اندلاع الحرب.

وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إنّ "قطر باعت شحنتي الغاز السابقتين إلى باكستان، الوسيطة في الحرب، بموجب اتفاق بين الدوحة وإسلام أباد"، موضحين أن "إيران وافقت على مرور الشحنات في إطار جهود بناء الثقة مع قطر وباكستان". كما نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أنّ "باكستان أجرت محادثات مع إيران للسماح بمرور عدد محدود من ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق، بسبب حاجتها الملحة إلى معالجة نقص الغاز، وأن الجانبين نسقا لضمان مرور أول سفينة بأمان".

وتعد قطر المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى باكستان، وثاني أكبر مصدر لهذه المادة في العالم، بينما تذهب معظم شحناتها إلى مشترين في آسيا. ودمّرت الاعتداءات الإيرانية 17%، أو 12.8 مليون طن سنوياً، من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، بحسب "رويترز". وكان سعد بن شريدة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة ووزير الدولة لشؤون الطاقة، قد قال لـ"رويترز"، في وقت سابق، إنّ الإصلاحات قد تستغرق ما بين ثلاث وخمس سنوات.

(رويترز، العربي الجديد)