ثالث أطول إغلاق حكومي أميركي.. أبرز التداعيات على الموظفين والجيش

- الإغلاق الحكومي وتأثيره السياسي: يجتمع مجلس الشيوخ الأميركي لمحاولة إنهاء الإغلاق الحكومي الذي بدأ في 1 أكتوبر، وهو ثالث أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، مما يعكس الجمود السياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين. - التأثير على الموظفين والخدمات العامة: أدى الإغلاق إلى تسريح مؤقت لأكثر من 750 ألف موظف فيدرالي، بينما تستمر بعض الخدمات الأساسية في العمل جزئيًا، وأغلقت المنتزهات والمتاحف الوطنية. - تأثير الإغلاق على الجيش: وقع الرئيس ترامب أمرًا لضمان دفع رواتب العسكريين، بينما تم تسريح حوالي 55% من موظفي وزارة الدفاع المدنيين، مما يبرز التحديات التي يواجهها الجيش.

يجتمع مجلس الشيوخ الأميركي مجدداً، اليوم الاثنين، للمرة الحادية عشرة لإنهاء الإغلاق الحكومي، الذي بدأ في 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وشل الخدمات الحكومية غير الأساسية، مسجِّلاً ثالث أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة بعد إغلاقي عام 1995 و2018 /2019. مع دخوله اليوم العشرين من دون أي بوادر للوصول إلى حل وشيك، بعد أن رفض الأعضاء 10 مشاريع قوانين حتى هذه اللحظة، ما دفع رئيس مجلس النواب مايك جونسون لتعليق جلسات مجلس النواب لحين وصول مجلس الشيوخ إلى حل.

ودعا السيناتور الديموقراطي مارك كيلي، في تصريحات أمس الأحد لبرنامج "واجه الأمة"، المشرعين الديموقراطيين الجمهوريين للتفاوض ومناقشة دعم الرعاية الصحية، وقال "يجب أن نتمكن من إنهاء الأمور هذا الأسبوع". بينما حثت السيناتور الجمهورية كاتي بريت الديموقراطيين على "إعادة فتح الحكومة أولاً" ووصفته بأنه "القرار الصحيح". ويعد هذا الإغلاق الحادي عشر في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، وسط توقعات بأنه قد يكون الأطول منذ إغلاق الفترة الأولى للرئيس دونالد ترامب والذي استمر 35 يوماً، خاصة في ظل حالة الجمود السياسية الحالية.

أثر الإغلاق على الأميركيين

وتسبب إغلاق الحكومة في تسريح أكثر من 750 ألف موظف فيدرالي مؤقت، تلقوا أوامر بعدم الذهاب إلى العمل، بينما يستمر الموظفون الأساسيون للسلامة العامة في العمل، بمن فيهم "العسكريون وحرس الحدود ومراقبو الحركة الجوية وضباط إنفاذ القانون". ووقع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوجه البنتاغون بضمان دفع رواتب العسكريين في الخدمة العسكرية أثناء الإغلاق، غير أن هذا الأمر لا ينطبق على جميع الموظفين الفيدراليين، إذ لن يحصل عدد من الموظفين على رواتب.

وستستمر إدارة الضمان الاجتماعي في إصدار الاستحقاقات المالية للمتقاعدين، ولكن مع تسريح مؤقت لـ 12% من الموظفين، وفقاً لخطة إغلاق الوكالة، كما ستُصرف مدفوعات برنامجي الرعاية الصحية ميديكير وميديكيت، وهما برنامجان صحيان لكبار السن ومحدودي الدخل. بينما تستمر خدمة البريد الأميركي في العمل، لأنها لا تعتمد على الكونغرس في تمويلها، وذلك كما أعلنت في بيان لها.

وفيما يخص المطارات، يطلب من نحو 134 ألف مراقب حركة جوية ونحو 50 ألف ضابط في إدارة أمن النقل الحضور إلى العمل خلال فترة الإغلاق، غير أن هؤلاء الموظفين الفيدراليين لن يحصلوا على رواتب لحين موافقة الكونغرس على القانون. أما برامج المساعدات الغذائية التكميلية؛ أكبر برنامج للمساعدات في البلاد، وبرنامج التغذية الخاص للنساء والأطفال، فستواصل العمل وفق ما تسمح به الأموال الموجودة حالياً، وذلك وفقاً لما ذكرت وزارة الزراعة، غير أنه طبقاً للوكالات الفيدرالية لا يوجد تمويل كاف لدفع إجمالي استحقاقات برنامج المساعدات الغذائية لشهر نوفمبر، ما قد يؤدي لنقص التمويل. كذلك أدى إغلاق الحكومة إلى إغلاق المنتزهات والمتاحف الوطنية.

تأثير الإغلاق على الجيش

ووقع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً لضمان دفع رواتب العسكريين في الخدمة الفعلية في فترة إغلاق الحكومة الفيدرالية. وحصل بالفعل 1.3 مليون عسكري في الخدمة الفعلية بناء على هذا القرار على رواتبهم في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، غير أنه جرى تسريح نحو 55% من موظفي وزارة الدفاع المدنيين والذين يبلغ عددهم 740 ألف موظف، وشمل من سُرّحوا عاملون في المشتريات والتدريب والدعم الإداري، في حين يحصل العاملون في مجالات الأمن السيبراني وصيانة أنظمة الأسلحة والاستخبارات والخدمات اللوجستية على مرتباتهم. كذلك تستمر قوات الحرس الوطني التي نشرها ترامب في المدن الأميركية في العمل.