"تيك أوف إسطنبول"... حلم وادي السيليكون التركي

- تستضيف إسطنبول النسخة الثامنة من القمة الدولية للشركات الناشئة ورواد الأعمال، بتنظيم من وقف فريق التكنولوجيا التركي ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، بهدف تحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية ودعم المبادرات النظرية عبر جمع رأس المال المادي والفكري. - تهدف قمة "تيك أوف" إلى تعزيز مكانة إسطنبول كـ"وادي السيليكون" الإقليمي، حيث تتيح الفرصة لرواد الأعمال الشباب للقاء المستثمرين والممولين، وتقديم الابتكارات والتطورات التكنولوجية الحديثة. - شهدت القمة تطوراً منذ انطلاقتها عام 2018، حيث جذبت مستثمرين أجانب وشركات ناشئة من دول متعددة، بدعم حكومي متواصل، مما يعزز طموح تركيا لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والابتكار.

تستضيف مدينة إسطنبول، يوم الأربعاء، النسخة الثامنة من القمة الدولية للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمستثمرين والموجّهين وجميع المؤثرين في النظام البيئي لريادة الأعمال، وذلك بهدف تحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية ودعم المبادرات النظرية عبر جمع رأس المال المادي والفكري. وتُنظَّم القمة من قبل وقف فريق التكنولوجيا التركي ووزارة الصناعة والتكنولوجيا والمكتب الرئاسي للاستثمار، بالتعاون مع عشرات المؤسسات التركية، منذ عام 2018 دون انقطاع.

تشهد قمة هذا العام منافسة في مجالات الخدمات المصرفية والمالية، والإعلان الرقمي، وأتمتة البيانات، والألعاب، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتقنيات القابلة للارتداء، والتعليم، والتقنيات الزراعية والطبيعية، والنقل، وتكنولوجيا الاتصالات. كما تشمل قطاعات خدمية أخرى مثل الطب والصحة، والسيارات، والطيران، والخدمات اللوجستية، والطاقة، وإدارة الأعمال.

إسطنبول نحو "وادي السيليكون" الإقليمي

يقول المتخصص في تكنولوجيا الاتصالات أمير غول لـ"العربي الجديد"، إن الهدف العام من قمة "تيك أوف" هو تحويل إسطنبول إلى مركز جذب عالمي للشركات الناشئة والمستثمرين وقادة التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال الشباب للقاء المستثمرين والممولين لتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة. ويضيف غول في حديثه أن القمة التي تستمر يومين، تتيح للزوار والمهتمين الاطلاع على الابتكارات وتجربة التطورات التكنولوجية الحديثة. كما يقدم المتحدثون في مختلف القطاعات عروضاً حول أحدث التطورات، فيما يعرض أصحاب المشاريع أفكارهم أمام لجنة تقييم متخصصة، ليُختتم الحدث بإعلان المشاريع الفائزة، حيث بلغت قيمة الجائزة الكبرى العام الماضي 300 ألف دولار.

من جهته، يرى صاحب شركة "يو إس بي" في إسطنبول عابد صبوح أن منتدى "تيك أوف" يمثل فرصة فريدة للمستثمرين ورواد الأعمال معاً، إذ يتيح تبنّي المشاريع ودعمها مالياً لتتحول إلى منتجات فعلية في السوق التركية والعالمية. ويضيف صبوح لـ"العربي الجديد" أن القمم السابقة شهدت مشاركات عربية واسعة، خصوصاً من سورية وفلسطين والأردن ودول الخليج، إلى جانب شركات استثمارية من الأردن وقطر.

تطور القمة منذ انطلاقتها

انطلقت قمة "تيك أوف" لأول مرة عام 2018 كجزء من مهرجان "تكنوفيست"، قبل أن تتحول إلى حدث مستقل متخصص بريادة الأعمال والتكنولوجيا الدولية. ويشير المنظمون إلى أن نسخة هذا العام تتميز باستضافة الشركات الناشئة في مراحل ما قبل التأسيس، والمرحلة المبكرة، ومرحلة النمو، مع احتمال زيادة قيمة الجوائز النقدية، واستمرار التركيز على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء والاستدامة. كما تهدف القمة إلى تعزيز مكانة إسطنبول كـ"وادي السيليكون" في المنطقة، مع توقع ارتفاع عدد صناديق الاستثمار الجريء (Venture Capitals) المشاركة، والتركيز على تقنيات التنقل والطاقة النظيفة، وتوسيع فرص التشبيك (Networking) بين الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة.

حضور دولي متزايد ودعم حكومي متواصل

بحسب مديرة القمة إيرِم بيرقدار، جذبت النسخة الماضية مستثمرين أجانب من 25 دولة وشركات ناشئة من 23 دولة، مؤكدة أن النسخة السابعة العام الماضي مثلت نقلة نوعية بمستوى المشاركة الدولية. كما صرّح المدير العام للتكنولوجيا الوطنية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية سعد الله أوزون بعد قمة العام الماضي قائلاً: "دعمنا تيك أوف منذ بدايتها، وهدفنا إنشاء 15 شركة تركية ناشئة (توركورن) بقيمة سوقية لا تقل عن مليار دولار، وقد وصل عددها حالياً إلى سبع شركات."

ويشارك في تنظيم القمة نحو 43 شركة تركية بالتعاون مع وقف فريق التكنولوجيا التركي ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، إلى جانب شركاء رئيسيين، في مقدمتهم، شركة بايكرالرائدة في الصناعات الدفاعية والطيران، الخطوط الجوية التركية (Turkish Airlines)، شركة أسيلسان للصناعات الدفاعية، وشركة تورك سيل للاتصالات. بهذا تستمر قمة "تيك أوف" في رسم ملامح طموح تركيا لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والابتكار، جامعاً بين الأفكار الريادية ورؤوس الأموال، وممهّداً الطريق نحو "وادي السيليكون" التركي في إسطنبول.