تويوتا تطلق "جي آر يارس" المستوحاة من مضمار السباقات في قطر

- أطلقت شركة آل عبدالغني موتورز سيارة "جي آر يارس" الجديدة في قطر، مستعرضة 10 سيارات مخصصة لبطولة كأس جي آر يارس قطر، والتي تعكس روح التحدي والانتصار المستوحاة من بطولات العالم للراليات. - تتميز السيارة بمحرك توربو ثلاثي الأسطوانات بقوة 296 حصاناً ونظام دفع رباعي GR-FOUR، مع تصميم خفيف الوزن باستخدام الألمنيوم وألياف الكربون، وتقنيات سلامة متقدمة. - ستنطلق النسخة الثانية من سباق كأس تويوتا جي آر يارس في 30 يناير، لتعزيز مكانتها كأحد أبرز أحداث رياضة السيارات في المنطقة، مع خطط لتقديم تجارب قيادة متقدمة.

أعلنت شركة آل عبدالغني موتورز، الوكيل الحصري لتويوتا في دولة قطر، عن إطلاق سيارة "جي آر يارس" GR Yaris الجديدة خلال فعالية خاصة أُقيمت في معرض تويوتا في لوسيل، أمس الاثنين، واستعرضت الشركة 10 سيارات من "جي آر يارس" المخصّصة لبطولة كأس جي آر يارس قطر، والتي ستشارك في النسخة الثانية من البطولة المقرّر إقامتها في 30 يناير/ كانون الثاني الجاري، في خطوة تعكس الارتباط الوثيق بين هذا الطراز وروح رياضة السيارات على المستوى المحلي.

تُجسّد "جي آر يارس" روح التحدي والانتصار التي ميّزت مشاركة تويوتا في بطولات العالم للراليات WRC وسلاسل سباقات التحمل، إذ طورت اعتماداً على فلسفة "السباقات أولاً" التي يتبناها فريق جازو للسباقات، وقد دعم الطراز الجديد بـ"حزمة الأداء الهوائي" التي صُمّمت لتعزيز الانسيابية والثبات والتبريد في ظروف القيادة الرياضية.

وأُطلقت "جي آر يارس" لأول مرة في اليابان عام 2020 وكانت أول طراز من شركة تويوتا يُطور وفق منهجية تعتمد السباقات مصدراً أساسياً، إذ استند في تطويره إلى خبرات فريق تويوتا جازو للسباقات، الذي ساهم مؤخراً في فوز الشركة بلقب المصنّعين في بطولة العالم للراليات للمرة الخامسة على التوالي.

وإلى جانب إرثها العريق في مجال سباقات السيارات، تجسد سيارة "جي آر يارس" روح الحرفية الذي يميز تويوتا، ويجري تجميع كل سيارة بعناية فائقة في مصنع "جي آر"، وهو خط إنتاج مخصص ضمن منشأة موتوماشي الشهيرة، على يد فريق من خبراء "تاكومي" الذين يكرسون مهاراتهم للحفاظ على أعلى معايير الدقة والأداء، ليجسدوا التكنولوجيا المستوحاة من رياضة السيارات من خلال حرفية دقيقة.

وقال مدير عام قطاع العمليات في شركة آل عبدالغني موتورز، عبده سويدان، خلال الحفل، إن إطلاق "جي آر يارس" الجديدة يعكس فلسفة تويوتا في رياضة السيارات، التي تجسدت في سيارة رياضية عالية الأداء مهيّأة للاستخدام اليومي، مشيراً إلى أن شركة آل عبدالغني موتورز تقدم طرازاً يجمع بين الهندسة المستوحاة من السباقات والعملية في القيادة اليومية، ليمنح العملاء في قطر تجربة قيادة تتسم بالدقة والتحكم والموثوقية.

بدوره، قال نوبويوكي تاكيمورا، الممثل الرئيس للمكتب الإقليمي للشرق الأوسط في تويوتا موتور كوربوريشن، إنه جرى تطوير "جي آر يارس" مباشرة من عالم رياضة السيارات، انطلاقاً من فلسفة واضحة تهدف إلى صناعة سيارات متفوقة مستوحاة من السباقات ولدعم هذه الفلسفة، جرى دمج مجموعة واسعة من التقنيات الخاصة والتحسين المستمر (كايزن) في هذا الطراز. منبهاً إلى أن "جي آر يارس" تقدم متعة القيادة الخالصة لسيارة من عالم رياضة السيارات، ما يتيح لمجموعة واسعة من السائقين تجربة قيادة رياضية والمشاركة في أنشطة رياضة السيارات بأقصى إمكاناتها. وهي سيارة لا تتوقف عن التطوّر، إذ تواصل تعزيز أدائها وتقنياتها من خلال الخبرات المستخلصة من السباقات.

وجرى تطوير "جي آر" بناءً على ملاحظات السائقين المكثّفة، وصقلها عبر منافسات عالمية متعددة، لتقدّم مزيجاً متوازناً بين هندسة مستوحاة من رياضة سباقات السيارات وديناميكية هوائية معدلة بعناية فائقة.

وتعتمد السيارة على محرك توربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.6 ليتر يعمل بتقنية الحقن المباشر (G16E-GTS)، ويولد قوة تبلغ 296 حصاناً وعزم دوران 400 نيوتن متر. يأتي هذا المحرّك مقترناً إمّا بناقل حركة أوتوماتيكي جديد مطوَّر بثماني سرعات، أو بناقل حركة يدوي ذكي من ستّ سرعات يمنح تبديلاتٍ دقيقةً وإحساساً بالسيطرة والمتعة، كما يأتي نظام الدفع الرباعي الدائم GR-FOUR مزوداً بقابض متعدد الصفائح يجري التحكم به إلكترونياً، وثلاثة أوضاع قيادةٍ اختيارية، ليعمل على توزيع العزم على نحوٍ مستمر بين العجلات الأمامية والخلفية لتحقيق أقصى تماسك وثبات في المنعطفات وعلى مختلف الأسطح.

وبالتكامل مع منظومة الدفع، تُعزز حزمة الأداء الهوائي القوة السفلية وكفاءة التبريد والتوازن على السرعات العالية من خلال ستة مكوّنات دقيقة التصميم، تشمل غطاء محرك من الألمنيوم مزوّد بمجرى هواء مستوحى من GRMN يارس لتحسين التبريد، وحافة أمامية سفلية تقلل من قوة الرفع، وقنوات تهوية على الرفارف تطرد الهواء المحبوس من تجاويف العجلات لتعزيز استجابة التوجيه، وغطاء سفلي لخزان الوقود يسهّل انسياب الهواء أسفل السيارة، وجناحاً خلفياً متغيّراً يعزّز الثبات، إضافة إلى قنوات تهوية في المصد الخلفي تقلل من "تأثير المظلّة" تحت ضغط الديناميكية الهوائية المرتفع.

ولتمكين هذه الديناميكية الفائقة، استخدمت خامات خفيفة الوزن، مثل الألمنيوم في غطاء المحرك والأبواب والغطاء الخلفي، كما أن السقف مصنوع من البلاستيك المقوى بألياف الكربون، ما يخفض مركز الثقل ويزيد الصلابة. كذلك، توفّر دعامات "ماكفرسون"MacPherson للعجلات الأمامية، ونظام التعليق الخلفي الشوكي المزدوج تحكّماً سريع الاستجابة وقيادة متوازنة، فيما يضمن نظام القفل التفاضلي المحدود الانزلاق في الأمام والخلف، والعجلات المصنوعة من الألمنيوم المطروق، وإطارات Michelin Pilot Sport 4S مستوى استثنائياً من التماسك ودقّة التوجيه.

وتتميز جي آر يارس بنظام مراقبة النقاط العمياء، ونظام التنبيه إلى حركة المرور الخلفية مع خاصية الفرملة التلقائية للمساعدة على تجنب الاصطدام عند تغيير المسار أو الرجوع للخلف، إلى جانب نظام الاتصال الطارئ (eCall) الذي يقوم تلقائياً بإبلاغ الجهات المختصة بحالات الطوارئ وعند وقوع حادث خطير. وتشمل تقنيات السلامة الأخرى نظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات (HAC)، ونظام التحكم في ثبات السيارة (S-VSC)، ونظام منع انغلاق المكابح(ABS) ، ونظام مساعد الكبح (BA)، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات الأوتوماتيكي (TPWS).

وتتيح تويوتا جي آر يارس الجديدة للسائقين فرصة للتعبير عن أسلوبهم وأذواقهم من خلال خمسة ألوانٍ خارجية هي؛ الأبيض البلاتيني اللؤلؤي "مايكا"، والأبيض الفائق، والأسود الفاخر، والمعدني الفاخر، والأحمر المفعم بالإحساس. أما المقصورة الداخلية، فتتوفر بسمتَين رياضيتين أنيقتين هما: الأسود مع لمسات حمراء تعكس هوية جي آر المستوحاة من عالم السباقات، أو التصميم الأسود بالكامل لمن يفضّلون مظهراً عصرياً وبسيطاً.

وحول السباق الجديد، قال رئيس قسم رياضة السيارات في شركة آل عبدالغني موتورز، فراس مفتي، لـ"العربي الجديد"، إنّ النسخة الثانية من سباق كأس تويوتا جي آر ياريس سينطلق يوم 30 يناير/ كانون الثاني الحالي، بمشاركة 10 سيارات، تمثل كل واحدة راعياً رسمياً، ويقود كل سيارة سائق محترف، وتجرى قرعة للفوز بالسائق الذي سيقود كل سيارة من السيارات العشرة المشاركة في البطولة، وبدأ التحضير للموسم الثاني عام 2026 بآفاق أوسع وطموحات أكبر، مع خطط لإدخال تجارب قيادة متقدمة ومسارات أكثر تحدياً، لتواصل البطولة ترسيخ مكانتها كأحد أبرز أحداث رياضة السيارات في المنطقة.

وشهدت قطر في عام 2025 ختام بطولة كأس تويوتا جي آر ياريس التي أقيمت بدعم من شركة تويوتا العالمية، بمشاركة عشرة متسابقين خاضوا 14 جولة حافلة بالتنافس والإثارة، وقد أظهرت البطولة مستوىً رفيعاً من الاحترافية في التنظيم والأداء، ما عزّز مكانة قطر مركزاً إقليمياً لرياضات السيارات.