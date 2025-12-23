تويوتا تستدعي نحو 550 ألف سيارة في الولايات المتحدة خلال عام

- استدعت تويوتا 550 ألف سيارة في الولايات المتحدة خلال عام بسبب تحديات تقنية، مع تعقّد الأنظمة الكهربائية والرقمية، وشملت الاستدعاءات الأخيرة 55.4 ألف سيارة بسبب خلل في المحول الكهربائي. - تُعدّ استدعاءات السيارات تحدياً مالياً وتنظيمياً كبيراً، حيث تؤثر على التكاليف والربحية وثقة المستثمرين، مع زيادة الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية وارتفاع تكاليف الإنتاج وتشديد الرقابة على معايير السلامة. - تؤثر الاستدعاءات المتكررة على سمعة تويوتا في السوق الأمريكية، وتأتي في سياق ضاغط لصناعة السيارات اليابانية، مما يزيد من الضغوط للحفاظ على توازن بين الابتكار وضمان الجودة.

استدعت شركة تويوتا موتور نحو 550 ألف سيارة في الولايات المتحدة خلال عام واحد، في سلسلة استدعاءات متتالية عكست تصاعد التحديات التقنية والرقابية التي تواجه واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، ولا سيّما في ظلّ تعقّد الأنظمة الكهربائية والرقمية في المركبات الحديثة. وفي أحدث هذه الاستدعاءات، أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، اليوم الثلاثاء، أن تويوتا قررت استدعاء 55.4 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب خلل فني محتمل في عملية ربط التوصيلات الداخلية للمحول الكهربائي (الإنفرتر)، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وكشف الفحص عن احتمال عدم إحكام ربط أحد البراغي داخل المحول، ما قد يؤدي إلى ضعف الاتصال الكهربائي عند أطراف التوصيل، وهو عنصر أساسي في إدارة الطاقة داخل المركبة. وأوضحت الهيئة أن الإجراءات التصحيحية لا تزال قيد التطوير، من دون تحديد موعد نهائي لبدء الإصلاحات، بحسب ما نقلته الوكالة، على أن تقوم الشركة بإخطار مالكي السيارات فور جاهزية الحل الفني لإجراء الإصلاحات مجاناً في مراكز الخدمة المعتمدة.

ويأتي هذا الاستدعاء بعد أشهر من إجراء أوسع نطاقاً نفذته الشركة في أكتوبر/تشرين الأول 2025، حين أعلنت السلطات الأميركية عن استدعاء نحو 394 ألف سيارة بسبب خلل في كاميرا الرؤية الخلفية، قد يقلل من وضوح الصورة أمام السائق ويزيد من مخاطر الحوادث. وشمل الاستدعاء 393,838 سيارة من طرازات تندرا وتندرا هايبرد المنتجة بين عامَي 2022 و2025، إضافة إلى سيكويا هايبرد للأعوام 2023–2025، على أن يقوم وكلاء تويوتا بتحديث برنامج عرض الوسائط المتعددة مجاناً لمعالجة الخلل.

وقبل ذلك، في يونيو/حزيران 2024، أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة عن استدعاء أكثر من 100 ألف سيارة من شاحنات تويوتا تندرا وبعض طرازات لكزس LX600، بسبب وجود حطام ناتج عن عملية التصنيع قد يؤدي إلى فشل المحامل الرئيسية في المحرك، ما قد يتسبب في توقفه المفاجئ وفقدان قوة الدفع أثناء القيادة. وجاء هذا الاستدعاء في سياق بالغ الحساسية بالنسبة لصناعة السيارات اليابانية، إذ تزامن مع اتساع فضيحة اختبارات السلامة التي طاولت عدداً من الشركات، من بينها تويوتا، وما أدى إليه ذلك من تعليق شحنات بعض الطرازات وفتح تحقيقات رسمية من وزارة النقل اليابانية، فضلاً عن ضغوط متزايدة من المستثمرين وانعكاسات سلبية على أداء أسهم الشركة في الأسواق.

وتعكس هذه السلسلة من الاستدعاءات تشدد الجهات الرقابية الأميركية في تطبيق معايير السلامة، كما تسلط الضوء على التحديات التي تواجه شركات السيارات العالمية في موازنة الابتكار التقني مع متطلبات الجودة والامتثال، في وقت تؤكد فيه تويوتا التزامها بإصلاح الأعطال من دون تحميل العملاء أي أعباء مالية، وسط سعيها لاحتواء التداعيات على سمعتها في أحد أهم أسواقها العالمية.

كلفة الاستدعاءات في صناعة السيارات وتداعياتها على الربحية

تُعدّ عمليات استدعاء السيارات من أكثر التحديات كلفةً وتعقيداً في صناعة السيارات العالمية، إذ لا تقتصر انعكاساتها على الجانب التقني أو السلامة فحسب، بل تمتد إلى بنية التكاليف والربحية وثقة المستثمرين. وبحسب تقديرات مؤسسات بحثية متخصصة، يمكن أن تتراوح كلفة الاستدعاء الواحد بين عشرات ومئات الملايين من الدولارات، تبعاً لعدد المركبات المشمولة، وطبيعة العيب، وحجم التعويضات اللوجستية والإصلاحات المطلوبة، فضلاً عن الأثر غير المباشر على المبيعات المستقبلية.

وفي حالة تويوتا موتور، تكتسب هذه الكلفة بعداً إضافياً؛ نظراً لاعتماد الشركة المتزايد على الأنظمة الكهربائية والإلكترونية، ولا سيّما في الطرازات الهجينة، التي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتها للتحول التدريجي نحو المركبات منخفضة الانبعاثات. فتعقيد هذه الأنظمة يرفع من احتمالات الأعطال التقنية، كما يزيد من كلفة الفحص والتصحيح مقارنة بالمكونات الميكانيكية التقليدية.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات العالمية ضغوطاً مزدوجة: من جهة ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية، وأسعار المعادن النادرة والرقائق الإلكترونية، ومن جهة أخرى تشدّد الجهات الرقابية، وعلى رأسها الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، في تطبيق معايير السلامة، ما يقلّص هامش المناورة أمام الشركات ويجعل أي خلل تقني محتملاً لتحول سريع إلى عبء مالي وتنظيمي.

الولايات المتحدة: سوق حاسم وحساسية عالية تجاه السمعة

تمثل الولايات المتحدة أحد أهم الأسواق الاستراتيجية لتويوتا، ليس من حيث حجم المبيعات فحسب، بل أيضاً من حيث التأثير على السمعة العالمية للشركة. فالاستدعاءات المتكرّرة في السوق الأميركية غالباً ما تحظى بتغطية إعلامية واسعة، وتُراقَب عن كثب من المستثمرين وصناديق التحوط، نظراً لما تحمله من إشارات حول جودة الإنتاج والحوكمة الداخلية. وتشير تجارب سابقة في القطاع إلى أن تكرار الاستدعاءات قد ينعكس، ولو مؤقتاً، على أداء الأسهم، ويؤثر في قرارات الشراء لدى المستهلكين، خصوصاً في فئات الشاحنات الكبيرة والسيارات العائلية، التي تعتمد على عاملَي الثقة والسلامة أساسي.

كما أنّ أي تأخير في تقديم الحلول الفنية، أو غموض في الجداول الزمنية للإصلاح، قد يفاقم هذه التأثيرات، حتّى وإن التزمت الشركة بتحمّل التكاليف بالكامل. وتزداد حساسية هذا الملف في ظل المنافسة المتصاعدة بين الشركات التقليدية ومصنّعي السيارات الكهربائية الجدد، إذ أصبحت السمعة التقنية عنصراً حاسماً في الحفاظ على الحصص السوقية، ولا سيّما مع انتقال المستهلكين إلى نماذج أكثر اعتماداً على البرمجيات والأنظمة الذكية.

سياق ياباني ضاغط وضغوط على الحوكمة

على الصعيد الأوسع، تأتي هذه الاستدعاءات في لحظة دقيقة بالنسبة لصناعة السيارات اليابانية، التي تواجه تدقيقاً غير مسبوق بعد انكشاف مخالفات في اختبارات السلامة شملت شركات عدّة. وقد دفع ذلك وزارة النقل اليابانية إلى فتح تحقيقات رسمية وتعليق شحن بعض الطرازات، ما أعاد إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول الحوكمة الصناعية وآليات الرقابة الداخلية.

من الناحية الاقتصادية، يزيد هذا السياق من الضغوط على تويوتا للحفاظ على توازن دقيق بين تسريع الابتكار التكنولوجي وضمان الجودة والامتثال الصارم للمعايير التنظيمية، في وقت يطالب فيه المستثمرون بمزيد من الشفافية والانضباط التشغيلي. وبينما تؤكد الشركة التزامها بإصلاح الأعطال دون تحميل العملاء أي أعباء مالية، تبقى التحديات قائمة في احتواء الأثر التراكمي لهذه الاستدعاءات على الثقة، والربحية، والمكانة التنافسية في أحد أكثر القطاعات الصناعية حساسية وتقلباً.