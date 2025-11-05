"تويوتا" ترفع توقعات الأرباح مراهنة على تجاوز تأثير الرسوم الأميركية

- رفعت تويوتا توقعاتها للأرباح السنوية إلى 3.4 تريليونات ين بفضل خفض التكاليف والطلب على السيارات الهجينة، رغم تأثير التعريفات الأميركية التي قد تكلفها 1.45 تريليون ين. - شهدت تويوتا انخفاضاً في أرباح التشغيل للربع الثاني على التوالي، مع خسارة تشغيلية في أميركا الشمالية، لكن إنتاجها العالمي ارتفع بأكثر من 10% في سبتمبر. - تواجه تويوتا تحديات من سياسات الحماية الأميركية وارتفاع تكاليف المواد الخام، لكنها تراهن على السيارات الهجينة لتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.

رفعت شركة تويوتا اليوم الأربعاء توقعاتها للأرباح السنوية، معوِّلةً على أن خفض التكاليف والطلب القوي على السيارات الهجينة سيساعدانها على تجاوز تأثير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب

. وتتوقع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات حالياً أن تحقق ربحاً تشغيلياً قدره 3.4 تريليونات ين (22.6 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في مارس، بزيادة تبلغ 6% عن توقعاتها السابقة البالغة 3.2 تريليونات ين.

وقد وجَّهت التعرفات الأميركية ضربة قاسية لصناعة السيارات التي تعاني أصلاً من المنافسة المتزايدة من صانعي السيارات الكهربائية الصينيين، ومن التحول التاريخي الذي تشهده الصناعة مع تقدم السيارات الكهربائية والتقنيات الجديدة الأخرى. وقد قدّرت تويوتا أن هذه التعرفات ستكلّفها 1.45 تريليون ين في السنة المالية الحالية. وقال كينتا كون، المدير المالي لتويوتا، في مؤتمر صحافي حول النتائج المالية: "تواجه أميركا الشمالية وضعاً صعباً للغاية بسبب تأثير التعرفات الجمركية". وأضاف أن الأوضاع "لم تكن سهلة" أيضاً في أسواق أخرى مثل الصين وأوروبا وآسيا وأفريقيا، إلا أن كلّاً من الربحية وحجم المبيعات ظلّا "قويين".

وسجّلت تويوتا انخفاضاً في أرباح التشغيل للربع الثاني على التوالي، حيث بلغت 839.6 مليار ين، أي بانخفاض 27% عن 1.16 تريليون ين قبل عام، وأقل من متوسط تقديرات ثمانية محللين استطلعت آراؤهم شركة LSEG البالغة 863.1 مليار ين. وعلى الرغم من زيادة مبيعات المركبات، تحوّل نشاط الشركة في أميركا الشمالية إلى خسارة تشغيلية بلغت 134 مليار ين في النصف الأول من السنة المالية، بعد أن كان قد حقق ربحاً قدره 128 مليار ين في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة تأثير التعرفات الأميركية.

وقالت تويوتا الأسبوع الماضي إن إنتاجها العالمي ارتفع بأكثر من 10% في شهر سبتمبر، وازداد للشهر الرابع على التوالي، مع ارتفاع كل من المبيعات والإنتاج في الولايات المتحدة، وهي أكبر أسواقها. وتراجعت أسهم تويوتا بشكل حاد بعد ظهر الأربعاء، إذ انخفضت بنسبة 3.5% مقارنة بتراجع نسبته 1.8% قبل صدور نتائجها.

تأتي نتائج تويوتا في وقت يشهد فيه قطاع السيارات العالمي اضطرابات واسعة نتيجة التغيرات. فسياسات الحماية التجارية التي تبنتها الإدارة الأميركية أعادت رسم خريطة سلاسل الإمداد العالمية، وأثّرت مباشرةً بالشركات اليابانية التي تعتمد كثيراً على السوق الأميركية لتصريف جزء مهم من إنتاجها.

كذلك تواجه الشركات اليابانية ضغوطاً مزدوجة تتمثل بارتفاع تكاليف المواد الخام ونقص أشباه الموصلات، إلى جانب المنافسة الحادة من الشركات الصينية التي توسّعت بسرعة في إنتاج السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة. وفي المقابل، تراهن تويوتا على مركباتها الهجينة بكونها خياراً استراتيجياً وسط هذا التحول، إذ لا تزال السيارات الكهربائية بالكامل تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية لشحن البطاريات وتكلفتها العالية في الأسواق النامية.

ورغم هذه التحديات، يبقى الاقتصاد الياباني مدعوماً بأداء قوي في قطاع التصدير، وبالطلب الخارجي المتزايد على التقنيات الموفّرة للطاقة، وهو ما يمنح شركات مثل تويوتا مرونة أكبر في التكيف مع الضغوط الاقتصادية. وتعكس خطوة تويوتا برفع توقعاتها للأرباح ثقة الشركة بقدرتها على التكيّف مع المتغيرات العالمية، سواء من حيث التوترات التجارية أو التحول التكنولوجي في صناعة السيارات. ورغم الخسائر المرحلية التي تكبدتها في السوق الأميركية، تبدو تويوتا ماضية في استراتيجيتها القائمة على الابتكار والإنتاج المرن وتنويع الأسواق، ما يعزز مكانتها بكونها أحد أعمدة صناعة السيارات العالمية.

وفي ظل استمرار النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، وتزايد المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية، ستبقى الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد قدرة تويوتا على الحفاظ على زخمها الربحي، وإثبات أن الرهان على الهجين لا يزال خياراً رابحاً في عالمٍ يسابق الزمن نحو التحول الكامل إلى الطاقة النظيفة.

(الدولار = 150.7800 ين)

(رويترز، العربي الجديد)