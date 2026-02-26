"تويوتا" تحقق مبيعات غير مسبوقة في يناير

- شهدت تويوتا ارتفاعًا في مبيعاتها بنسبة 4.8% في يناير، محققة رقمًا قياسيًا رغم التحديات الجمركية والمنافسة الصينية، بفضل مرونتها في سلسلة التوريد وحجمها الكبير. - تمكنت تويوتا من تقليل الأثر السلبي للرسوم الجمركية الأمريكية عبر زيادة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، وواصلت التفوق على منافسيها مثل هوندا ونيسان. - أعلنت تويوتا عن شراكة مع تري هاوس لتسهيل تركيب شواحن منزلية، مما يعزز انتشار السيارات الكهربائية والهجينة في الولايات المتحدة، ويعكس التزامها بتعزيز بنيتها التحتية للشحن.

ارتفعت مبيعات شركة تويوتا موتور اليابانية خلال الشهر الأول من العام الحالي، لتحافظ أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم على زخمها بعد عام استثنائي، رغم الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة والمنافسة الشديدة من الشركات الصينية. وعلى الرغم من انخفاض إنتاج تويوتا بشكل طفيف في يناير/كانون الثاني، فإن المبيعات، بما في ذلك مبيعات شركتيها التابعتين لها دايهاتسو موتور وهينو موتورز، ارتفعت بنسبة 4.8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 887.2 ألف سيارة، وهو رقم قياسي لأي شهر يناير بالنسبة إلى الشركة، وفق ما أعلنته اليوم الخميس.

وأفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء بأن هذه النتائج تبرز مرونة تويوتا في صناعة سيارات تواجه ضغوط الرسوم الجمركية، والمنافسة المتزايدة، وحالة عدم اليقين بشأن التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية. ففي وقت تحذر فيه شركات منافسة من زيادة النفقات بمليارات الدولارات وتسعى إلى رفع الأسعار أو نقل الإنتاج، تمكنت تويوتا من الحفاظ على موقعها بفضل حجمها ومرونة سلسلة التوريد لديها.

واحتفظت تويوتا بلقب أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم خلال العام الماضي، بمبيعات بلغت 11.3 مليون وحدة، بعدما وسعت الفارق بينها وبين منافستها المباشرة مجموعة فولكس فاغن الألمانية. وخلال الشهر الماضي ارتفعت مبيعات علامتي تويوتا ولكزس بنسبة 8.1% في الولايات المتحدة و6.6% في الصين، فيما تراجعت المبيعات داخل اليابان بنسبة 2.7%.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرض العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 15% على منتجات اليابان، بما في ذلك السيارات وقطع الغيار المصدرة إلى الولايات المتحدة. ورغم أن اليابان نجحت في التفاوض لخفض الرسوم، فإن النسبة الجديدة تبقى مرتفعة مقارنة بالمعدل السابق البالغ 2.5%. وسعى معظم المصنعين اليابانيين لتقليص الأثر عبر زيادة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، إلا أنهم تكبدوا خسائر بمليارات الين.

في المقابل، أعلنت تويوتا تراجع إنتاجها العالمي خلال يناير بنسبة 4.2% ليصل إلى 848 ألف سيارة. أما على صعيد الشركات اليابانية الأخرى، فقد انخفضت مبيعات هوندا موتور بنسبة 6.1% إلى نحو 264.3 ألف سيارة، مع تراجع مبيعاتها في الصين بنسبة 16.5%. فيما سجلت نيسان موتور زيادة سنوية طفيفة بنسبة 0.6% لتصل إلى 252.6 ألف سيارة، مدعومة بارتفاع مبيعاتها في الصين بنسبة 10.2%، مقابل انخفاضها في اليابان بنسبة 11.1%.

شراكة لدعم الشحن المنزلي

وفي سياق متصل، أعلنت تويوتا شراكة مع شركة تري هاوس لتوفير خدمة تركيب متكاملة لشواحن المستوى الثاني المنزلية، تشمل تصميم المشروع، والحصول على التراخيص، والتنفيذ عبر فنيين كهربائيين مرخصين. وسيتمكن العملاء من الحصول على عروض أسعار خلال 48 ساعة باستخدام تقنية التحديد الافتراضي، على أن تُنجز عملية التركيب بزيارة منزلية واحدة. كذلك ستتضمن جميع موديلات 2026 من سيارات تويوتا ولكزس الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، وما بعدها، كابل شحن منزلياً ثنائي الجهد (120/240 فولت) يدعم الشحن من المستويين، الأول والثاني، مع إمكانية اختيار شاحن سلكي من المستوى الثاني عبر "تري هاوس".

وأكدت تويوتا أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين تجربة امتلاك السيارات الكهربائية، في ظل تزايد الإقبال عليها وارتفاع أهمية الشحن المنزلي، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات وتسريع انتشار هذه الفئة من المركبات في الولايات المتحدة. وتعكس نتائج يناير استمرار قوة تويوتا في مواجهة تحديات الرسوم الجمركية والتحولات الصناعية، فيما تسعى الشركة لتعزيز موقعها في سوق السيارات الكهربائية عبر شراكات تدعم البنية التحتية للشحن وتواكب تغيرات الطلب العالمي.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)