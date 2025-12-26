تونس: 5G يرفع عائدات الاتصالات أكثر من 100 مليون دولار

- شهد قطاع الاتصالات في تونس نمواً ملحوظاً منذ إطلاق الجيل الخامس في فبراير 2025، حيث ارتفعت معاملات المشغلين بنسبة 16.7% لتصل إلى 302 مليون دينار في نوفمبر 2025، مدفوعة بالتبني السريع للخدمات الجديدة. - تحول المشهد الرقمي التونسي مع زيادة استهلاك البيانات عبر الإنترنت الثابت اللاسلكي بنسبة 7113%، حيث ارتفع من 0.8 بيتابايت إلى 57.7 بيتابايت شهرياً، مما يعكس تفضيل المستهلكين للسرعات العالية. - يلعب قطاع الاتصالات دوراً محورياً في رقمنة الخدمات الحكومية وتحسين أداء الشركات، مع توقعات بتوسيع استخدامات الجيل الخامس في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يعزز تأثيره الإيجابي.

كشفت بيانات حديثة نشرتها الهيئة الوطنية للاتصالات (حكومية) على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك" عن تسجيل تطور بنسبة 16.7% في رقم معاملات مشغلي الاتصالات في تونس منذ إطلاق خدمة الجيل الخامس (5G) للإنترنت، إذ بلغ إجمالي رقم المعاملات 302 مليون دينار (نحو 100 مليون دولار) خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وحده، مقارنة بـ258.8 مليون دينار (نحو 89 مليون دولار) في الشهر نفسه من عام 2024.

وأظهر تقرير مؤشرات الأداء الرئيسية لتقنية الجيل الخامس للإنترنت في تونس أن رقم معاملات المشغلين الثلاثة، اتصالات تونس، أوريدو، وأورنج، حقق قفزة نوعية خلال بضعة أشهر، إذ سُجلت ذروة الارتفاع في شهر أغسطس/ آب، ببلوغ رقم المعاملات 326 مليون دينار (نحو 112 مليون دولار). وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع المتواصل طيلة عام 2025 يُعزى إلى الديناميكية التجارية القوية، ولا سيّما خلال فترتَي الصيف والخريف، مدفوعة بالتبنّي السريع للخدمات المرتبطة بتقنية الجيل الخامس.

وفي سياق متصل، أفصحت بيانات الهيئة عن تحول جذري في المشهد الرقمي التونسي، إذ سجّل استهلاك البيانات عبر تقنية الإنترنت الثابت اللاسلكي (FWA) نمواً لافتاً بلغ 7113% منذ إطلاق خدمات الجيل الخامس في فبراير/ شباط 2025. وأظهرت الأرقام أن حجم البيانات المستهلكة شهرياً عبر خدمة (FWA) ارتفع من 0.8 بيتابايت فقط في فبراير/ شباط 2025 إلى 57.7 بيتابايت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، ما يعكس تطوراً كبيراً في سلوك المستهلك التونسي الذي بات يفضل السرعات العالية والحلول اللاسلكية المتطورة.

وكانت خدمة الجيل الخامس للإنترنت قد أُطلقت في تونس في فبراير/ شباط 2025، لفائدة أكثر من 14 مليون مشترك لدى الشركات الثلاث الناشطة في السوق، كما أطلقت شركات الاتصالات حملات دعائية مكثفة لهذه الخدمة، في إطار تعزيز البنية التحتية المعلوماتية، وفتح المجال أمام الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين القطاعات الحيوية من الاستفادة من التطبيقات الذكية. ويضمّ سوق الاتصالات في تونس، التي يزيد عدد سكانها عن 11.8 مليون نسمة، ثلاثة مشغلين لشبكات الاتصالات الجوالة العمومية (من الجيل الثاني والثالث والرابع).

وتملك الدولة 65% من أسهم شركة اتصالات تونس، فيما تعود الحصة المتبقية إلى مجموعة أبراج الاستثمارية الإماراتية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. أما شركة أوريدو القطرية، فقد دخلت السوق التونسية عام 2013 بعد استحواذها على شركة "تونيزيانا" المحلية التي تأسست عام 2002 باستثمارات خاصة. ويكمل المشهد المشغل الثالث، أورنج الفرنسية، التي بدأت نشاطها في تونس في أكتوبر/ تشرين الأول 2009 إثر تحالف مع الشركة الأم وشركة تابعة لمجموعة المبروك.

وبحسب بيانات رسمية نشرتها وزارة تكنولوجيات الاتصال، بلغ عدد مشتركي الهاتف الجوال في تونس 14 مليوناً و875 ألف مشترك خلال عام 2024، في حين بلغ عدد مشتركي الهاتف القار قرابة مليون و927 ألفاً و852 مشتركاً، بينما وصل عدد مشتركي الجوال المتنقل "الداتا موبايل" إلى نحو 11 مليوناً و140 ألف مشترك.

ويلعب قطاع الاتصالات دوراً محورياً ضمن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة، نظراً لأهمية رقمنة الخدمات في تسهيل حياة المواطنين وتحسين أداء الشركات. ومن المنتظر أن يوفّر الجيل الخامس في تونس إمكانات أوسع لاستخدام التطبيقات والحلول والمنصات الجديدة، إلى جانب تهيئة الأرضية التقنية لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي وربط عدد كبير من المستخدمين والأجهزة في الوقت نفسه، ضمن ما يُعرف بإنترنت الأشياء.

وفي هذا السياق، أظهرت دراسة ميدانية أجراها مختبر المستهلك لشركة إريكسون في تونس، بهدف قياس مستوى رضا مستخدمي الهواتف الذكية عن خدمات الإنترنت المحمول واستطلاع آرائهم حول تقنية الجيل الخامس قبل إطلاقها، أن غالبية مستخدمي الهواتف الذكية في تونس يدركون هذه التقنية ويؤكدون استعدادهم لاستخدامها فور توفر الهواتف الداعمة لها. وكشفت الدراسة، التي أُجريت قبل أربع سنوات، أن نحو سبعة من كل عشرة مستخدمين للهواتف الذكية في تونس مرشحون للتحول إلى التدفق العالي المنزلي عبر الجيل الخامس عند توفره، فيما يرى المستهلكون التونسيون أن لهذه التقنية التأثير الأكبر على قطاع الخدمات.