تونس: دعوات ليوم دون شراء تزامناً مع "بلاك فرايداي"

- حذّرت منظمات مدنية من تأثير الإعلانات المكثفة خلال "بلاك فرايداي" على العادات الاستهلاكية، داعية إلى الامتناع عن الشراء ليوم واحد كاحتجاج ضد الاستهلاك المفرط، وأكدت على أهمية اتخاذ قرارات اقتصادية مسؤولة. - أشار رئيس منظمة إرشاد المستهلك إلى ضرورة كبح الاستهلاك المفرط لحماية التوازنات المالية ودعم المنتج المحلي، موضحاً أن اليوم العالمي دون شراء يعزز ثقافة الاستهلاك المسؤول. - رغم تراجع التضخم، تظل الأسعار مرتفعة في تونس، مما يضغط على القدرة الشرائية. دعت المنظمة إلى ضبط ميزانية عائلية ودعم المنتج المحلي لتعزيز السيادة الاقتصادية.

حذّرت منظمات مدنية مدافعة عن حقوق المستهلكين، اليوم الخميس، من الانسياق وراء تأثير الإعلانات والحملات الإشهارية المكثفة التي تضر بالعادات الاستهلاكية للأسر وتزيد من أعبائها المالية، تزامناً مع حملات "بلاك فرايداي" التجارية. ودعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك التونسيين إلى الامتناع عن الشراء ليوم واحد في حركة احتجاجية ضد الاستهلاك المفرط، وذلك تزامناً مع إطلاق العديد من العلامات التجارية لحملات تسويقية وبيوعات تنشيطية.

وقالت المنظمة، في بلاغ أصدرته اليوم، إن الأسر مطالبة بإعادة تقييم عاداتها الاستهلاكية واسترجاع القدرة على اتخاذ قرار اقتصادي حر ومسؤول بعيداً عن الضغوط الإشهارية التجارية، محذّرة من تأثيرات ما وصفته بـ"السلوكات الاندفاعية" على نسب التضخم في البلاد. وتطلق العديد من العلامات التجارية خلال هذه الفترة من السنة حملات إشهارية مكثفة بهدف تنشيط مبيعاتها وكسر الركود الذي تعاني منه الأسواق. ورغم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، ما تزال هذه الإعلانات تلقى صدى لدى المستهلكين الذين يستغلون التنزيلات لاقتناء منتجات بأسعار أقل.

ويقول رئيس منظمة إرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، إن المنظمة دعت إلى الانخراط في مبادرات كبح الاستهلاك المفرط وغير المبرر لأسباب عدّة، أبرزها حماية التوازنات المالية للأسر والدفاع عن المنتج المحلي. وأكد الرياحي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن أغلب الماركات التي تطلق حملات إشهار مكثفة تعمل في السوق التونسية وفق قانون "الفرانشايز"، ما يؤدي إلى استنزاف مضاعف لجيوب المواطنين ولمخزون العملة الصعبة، مقابل بيع منتجات لها نظائر جيدة من الصنع المحلي.

وأضاف: "يمثل اليوم العالمي دون شراء فرصة عملية للمواطن للتفكير في حاجاته الحقيقية، وتجنب الشراء غير الضروري، ودعم المنتوج التونسي، وتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول. فوعي المستهلك يعدّ خط الدفاع الأول ضد الغلاء غير المبرر، ويساهم في تعديل السوق وحماية الاقتصاد الوطني".

ويصادف اليوم العالمي دون شراء سنوياً السبت الأخير من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وقد أُطلق لأول مرة سنة 1992 كحركة احتجاجية ضد الاستهلاك المفرط، قبل أن يتحوّل إلى مبادرة دولية تسلّط الضوء على آثار السلوك الاستهلاكي غير المتوازن.

وأشار الرياحي إلى أن جلّ المؤشرات العالمية تظهر أن البشرية تستهلك موارد تفوق قدرة الأرض على التجدد، وأن الدول ذات الدخل المرتفع تستأثر بنصيب كبير من الموارد مقارنة ببقية الشعوب، مما يبرز الحاجة إلى أنماط استهلاك أكثر استدامة. واعتبر أن الأسعار، رغم التراجع النسبي في نسب التضخم في تونس، لا تزال مرتفعة، خصوصاً أسعار الغذاء والخدمات، مما يضع القدرة الشرائية تحت ضغط متواصل. وبلغ معدل التضخم في تونس 4.9% بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ مايو/أيار 2021، وفق معهد الإحصاء الحكومي.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الملابس والأحذية والمواد المصنعة والخدمات، رغم استمرار الضغط على أسعار المواد الغذائية. ومع ذلك، تتوقع السلطات استمرار الضغوط التضخمية، وفق آخر بيان أصدره البنك المركزي التونسي قبل أشهر. ويرى الرياحي أن جزءاً من الضغوط التضخمية والاختلالات الهيكلية في موازنات الأسر مرتبط بالعادات الاستهلاكية الاندفاعية التي تمنح مساحة أكبر للممارسات التجارية غير المنصفة.

وتحث منظمة إرشاد المستهلك على تقييم تأثير الإعلانات والعروض التجارية على السلوك الشرائي، وضبط ميزانية عائلية واضحة، والتمييز بين الحاجيات والكماليات، إلى جانب دعم المنتوج التونسي الذي يعزز السيادة الاقتصادية. واعتبرت المنظمة في بيانها أن "حماية القدرة الشرائية مسؤولية يتقاسمها المستهلك والمنتِج ومقدمو الخدمات والسلطات الرقابية"، مؤكدة أن المستهلك الواعي يشكل خط الدفاع الأول ضد الغلاء غير المبرر وأنماط الاستهلاك غير المتوازنة التي تضر بالاقتصاد والمجتمع، مجددة التزامها بالتوعية ورصد التجاوزات والدفاع عن حقوق المستهلك.