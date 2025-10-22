- تعتزم تونس إعادة فتح التوظيف الحكومي بعد تجميد دام ست سنوات، مع خطة لتوظيف 51,878 شخصًا، مع التركيز على حاملي الشهادات العليا وتسوية أوضاع المتعاقدين. - من المتوقع أن ترتفع نفقات الأجور بنسبة 3.6% لتصل إلى 25.2 مليار دينار، مما يعكس زيادة في عدد الموظفين والرواتب، رغم محاولات الحكومة السابقة للسيطرة على كتلة الأجور. - تواجه تونس تحديات اقتصادية مع بطالة بنسبة 15.3% وتوقعات نمو اقتصادي محدود بين 1.6% و1.9% حتى 2027، وسط مخاطر عالمية ومحدودية التمويل الخارجي.

كشفت وثيقة لمشروع الموازنة أن سلطات تونس تتجه إلى إعادة فتح باب التوظيف في القطاع الحكومي على نطاق واسع بعد أكثر من ست سنوات من تجميد الانتدابات، التي كانت تهدف إلى حوكمة كتلة الرواتب. وتظهر الوثيقة، التي اطّلع عليها "العربي الجديد"، أن الحكومة تنوي فتح الانتدابات في القطاع الحكومي في حدود 51.878 خطة، مع إعطاء الأولوية لحاملي الشهادات العليا، ومواصلة القضاء على أشكال التشغيل الهش في القطاع العام. وتشمل الانتدابات الجديدة، وفق المصدر ذاته، تسوية وضعيات العمل الهش وانتداب المتعاقدين بشكل دائم، إلى جانب توفير 22.523 خطة إضافية جديدة بعنوان سنة 2026.

ووفق مشروع قانون الموازنة، من المتوقع أن تصعد نفقات التأجير للعام القادم بنسبة 3.6% لتبلغ 25.2 مليار دينار (8.6 مليارات دولار)، مقابل 24.1 مليار دينار (8.3 مليارات دولار)، خلال العام الحالي. كما يستجيب المشروع لمطالب حاملي شهادات الدكتوراه المعطلين عن العمل، عبر توفير 1350 وظيفة لفائدتهم. وخاض حاملو شهادات الدكتوراه خلال العام الحالي عشرات التحركات الاحتجاجية للمطالبة بانتدابهم المباشر في القطاع الحكومي.

تضخم كتلة الأجور

يحاصر تونس منذ سنوات تضخم كتلة الرواتب عبر وقف التوظيف في القطاع الحكومي، ما تسبب في تصاعد نسب البطالة إلى 15.3% وفق أحدث بيانات نشرها معهد الإحصاء الحكومي، مع ارتفاع بطالة خريجي الجامعات إلى أكثر من 25%. وتعتبر السلطات أن زيادات رواتب الموظفين كانت من بين أسباب تضخم كتلة الأجور التي بلغت 16% من الناتج المحلي عام 2020، قبل أن تبدأ الحكومة في ضبطها عبر تجميد التوظيف والسيطرة على الزيادات الدورية. وقفزت نفقات التأجير في تونس من 11.1 مليار دينار سنة 2015 إلى 24.3 مليار دينار سنة 2025، ومن المنتظر أن يتواصل هذا النسق التصاعدي لكتلة الأجور في ظل الارتفاع المرتقب لعدد الموظفين والزيادات المتوقعة في الرواتب.

منذ عام 2019، دعا صندوق النقد الدولي إلى ضرورة كبح جماح الأجور التي يتقاضاها أكثر من 650 ألف موظف، وصف العديد منهم بـ"غير المنتجين"، ما دفع السلطات إلى تجميد التوظيف وإقرار برنامج للتسريح الطوعي للموظفين. وتحولت بطالة الشباب في تونس منذ سنوات إلى أزمة هيكلية نتيجة قصور في توفير آليات جديدة لاستيعاب الوافدين إلى سوق العمل وتحسين نسب النمو الخالقة للثروة وفرص الشغل، بينما تشهد البلاد احتجاجات متكررة لطالبي العمل. وكشف معهد الإحصاء الحكومي في سبتمبر/ أيلول الماضي أن نسبة الشباب النشطين لا تتخطى 46.6%، وأن 32.5% من الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و34 عاماً لا يشتغلون ولا يتلقون أي تدريب مهني أو دراسة. ويُقدّر عدد الشباب في تونس بأكثر من 3.2 ملايين نسمة، ما يشكل 26.7% من مجموع السكان.

مؤشرات التشغيل والنمو

أظهرت نتائج مؤشرات التشغيل والبطالة في الربع الثاني من سنة 2025، الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، انخفاض نسبة البطالة الإجمالية إلى 15.3%، مقابل ارتفاعها في صفوف حاملي الشهادات العليا إلى 24%، مقارنة بـ23.5% خلال الثلاثي الأول من العام ذاته. وتفيد المعطيات بأن كل نقطة نمو في الاقتصاد المحلي تساعد على خلق ما بين 17 و20 ألف وظيفة جديدة.

وبحسب تقرير البنك الدولي حول الظرف الاقتصادي في تونس، من المتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد الوطني في حدود نسب تراوح بين 1.6 و1.7% خلال الفترة بين عامي 2026 و2027، وأن يحقق نسبة 1.9% بنهاية العام الحالي، مدفوعاً بتحسن هطول الأمطار وتأخر انتعاش قطاع الصناعات التحويلية، الذي قد يتأثر بتداعيات عدم اليقين على مستوى التجارة العالمية. غير أن هذه التوقعات تبقى عرضة لمخاطر كبيرة، وفق البنك الدولي، بسبب احتمال تعطل الوضع التجاري العالمي، ومحدودية التمويل الخارجي، وتدهور إضافي في وفرة المياه.