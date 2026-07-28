تونس ترفع أسعار مئات الأدوية... وقلق من التداعيات على المرضى

- قامت السلطات التونسية بتعديل أسعار حوالي 300 صنف من الأدوية المستوردة، مما أثار قلقاً بشأن تأثير هذه الزيادات على قدرة المرضى على الحصول على العلاج، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية للأسر التونسية. - أوضح رئيس نقابة الصيادلة أن التعديل شمل أدوية حيوية مهمة، حيث تصل نسبة الزيادة إلى 10% في المتوسط، بهدف تحسين السيولة وتفادي أزمات انقطاع التزويد. - تواجه الصيدلية المركزية أزمة سيولة متفاقمة نتيجة تراكم الديون، مما يضعف قدرتها على تسديد مستحقات المخابر الأجنبية، ويثير مخاوف من تقليص إقبال المرضى على الأدوية.

عدّلت السلطات التونسية أسعار نحو 300 صنف من الدواء المستورد، وفق مذكرة نشرتها الصيدلية المركزية (المشتري الحصري للدواء)، وسط قلق من تداعيات الزيادات على قدرة المرضى المنهكين بالغلاء على النفاذ إلى حق العلاج.

وتزامن إعلان رفع أسعار الأدوية، الذي دخل حيز النفاذ يوم 24 يوليو/ تموز الحالي، مع إعلان نقابة الصيادلة تعليق صرف الأدوية لفائدة المضمونين اجتماعياً، بسبب تراكم مستحقاتها غير المستخلصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك بداية من غرة أغسطس/آب المقبل.

ويفتح قرار تعديل أسعار عدد من الأدوية فصلاً جديداً من الجدل حول مستقبل المنظومة الصحية، بعدما أعلنت الصيدلية المركزية مراجعة أسعار بعض الأصناف الدوائية في إطار ما تقول إنه تحيين دوري يراعي ارتفاع كلفة التوريد والتصنيع، بينما حذرت نقابة الصيادلة من أن الأزمة أعمق من مجرد تعديل للأسعار، معتبرة أن الحلول الظرفية لن تنهي الاختلالات المالية التي تعاني منها الصيدلية المركزية، ولا النقص المتكرر في الأدوية.

ويأتي القرار في وقت تواجه فيه الأسر التونسية تراجعاً متواصلاً في قدرتها الشرائية بفعل التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، مما يجعل أي زيادة في أسعار الأدوية عبئاً إضافياً على المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والعائلات محدودة الدخل.

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وقال رئيس نقابة الصيادلة زبير قيقة إن التعديل في الأسعار شمل نحو 300 صنف من الأدوية المستوردة التي تصل فيها نسبة الدعم إلى نحو 80% وتباع في الأسواق بأسعار رخيصة، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة تصل في المعدل إلى 10%، مع مضاعفة السعر ثلاث مرات لأصناف محدودة.

وأكد قيقة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الأدوية التي شملها تعديل السعر تُصنف ضمن الأدوية الحياتية المهمة التي شهدت نقصاً في الأسواق خلال المدة الماضية.

وأشار إلى أن التعديل في السعر جاء لتخفيف الأعباء المالية عن الصيدلية المركزية وتحسين مستوى السيولة، بما يسمح لها بتوفير موارد مالية لمواصلة توريد الدواء وتفادي أزمات انقطاع التزويد التي شهدتها البلاد في الفترات الماضية.

واعتبر رئيس نقابة الصيادلة أن أزمة تمويل الصحة والدواء في تونس عميقة وهيكلية وتتجاوز تعديل أسعار بعض الأصناف لتحسين مستوى السيولة، مشيراً إلى أن النظام الصحي يترنح وقد ينهار نتيجة أزمة التمويل، مما يعرّض حياة ملايين التونسيين للخطر. وتحدث قيقة عن استبعاد الهياكل المهنية من مشاورات قرار تعديل أسعار الدواء، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أزمات كبرى قد يقدم عليها القطاع.

وأشار إلى أن الصيادلة أُجبروا على قرار تعليق صرف الأدوية لفائدة المضمونين الاجتماعيين بسبب تراكم الديون غير المستخلصة لصيادلة التجزئة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مؤكداً أن المرضى سيُطالَبون بدفع كامل سعر الدواء لدى الصيدليات بداية من أول أغسطس القادم.

ويُعد تعديل أسعار الدواء الثاني من نوعه؛ حيث سبق أن عدّلت الصيدلية المركزية أسعار أكثر من 280 صنفاً في يوليو الماضي، بينما شهدت السنة الحالية تواتر انقطاع الدواء من الأسواق.

وتُعد الصيدلية المركزية المؤسسة العمومية الوحيدة المخوّلة باستيراد وتوزيع الأدوية في تونس، إلا أنها تواجه منذ سنوات أزمة سيولة متفاقمة نتيجة تراكم الديون، ولا سيما المستحقات غير المسددة لدى المستشفيات العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي، مما يضعف قدرتها على تسديد مستحقات المخابر الأجنبية في الآجال المطلوبة.

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وتشير تقديرات مهنيي الصحة إلى أن تأخر سداد الديون يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعطيل توريد بعض الأدوية أو تقليص الكميات الموردة، وهو ما ينعكس مباشرة على المرضى والصيدليات الخاصة والمستشفيات.

كما يواجه قطاع الصحة العمومية بدوره ضغوطاً مالية كبيرة، مع ارتفاع كلفة العلاج والتجهيزات الطبية والأدوية، مقابل محدودية الموارد العمومية، وهو ما يزيد من صعوبة المحافظة على سياسة دعم أسعار الدواء التي اعتمدتها تونس لعقود.

ويخشى رئيس نقابة الصيادلة من أن يؤدي تعديل الأسعار إلى تقليص إقبال بعض المرضى على اقتناء الأدوية غير المشمولة بالتعويض، أو إلى تأخير العلاج بسبب الكلفة، خاصة بالنسبة للأدوية الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة التي تستوجب استعمالاً دائماً. ويأتي ارتفاع أسعار الدواء في سياق اقتصادي صعب؛ حيث تواجه الأسر التونسية زيادات متلاحقة في نفقات الغذاء والنقل والطاقة، مما يجعل الإنفاق الصحي يستحوذ على حصة أكبر من ميزانياتها الشهرية.