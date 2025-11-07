تونس تحتاج إلى مليارَي دولار لإعادة تأهيل السياحة

قال نائب رئيس جامعة النزل، جلال الهنشيري، إن السياحة في تونس تحتاج إلى ما لا يقل عن مليارَي دولار لإعادة تأهيل شامل للقطاع، مؤكداً أن 60% من النزل والفنادق تجاوز عمرها العشرين عاماً وتحتاج إلى تجديد كلي لتوسيع طاقة الإيواء وتحسين جودة الخدمات.

وأوضح الهنشيري في حديث لـ"العربي الجديد" أن تأخر عملية التأهيل يحرم السياحة التونسية من فرص كبيرة لتطوير عائداتها، مشيراً إلى أن العديد من الفنادق، خاصة في محافظات الجنوب الشرقي، أغلقت أبوابها بعد فقدان أكثر من 20 ألف سرير. وأضاف: "يشهد الطلب السياحي تحولات نوعية متسارعة، متجاوزاً النماذج التقليدية للسياحة الشاطئية، ما يفرض مواكبة سريعة لمتطلبات السوق الجديدة وتأهيلًا شاملًا للمنظومة السياحية".

وأشار الهنشيري إلى أن ما وصفه بـ"السائح الجديد" يختلف كلياً عن السائح التقليدي الذي استهدفته السوق التونسية لعقود، داعياً مهنيي القطاع إلى التأقلم مع المتغيرات وتقديم عروض إقامة متنوعة ومبتكرة. ووفق قوله، يشهد السوق المحلي تزايداً في الطلب على السياحة الثقافية والإيكولوجية والإيواء الريفي، مقابل تراجع الإقبال على السياحة الشاطئية التقليدية. وأضاف: "تلبية هذه المتطلبات الجديدة تستوجب ضخ استثمارات لا تقل عن 6 مليارات دينار (نحو 2.1 مليار دولار)، أي ما يعادل عائدات موسم سياحي واحد".

وبحسب بيانات وزارة السياحة التونسية، بلغت عائدات القطاع 2.37 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، متجاوزةً إجمالي عائدات العام الماضي.

مشاريع في السياحة مؤجلة منذ 15 عاماً

وبيّن الهنشيري أن الحاجة إلى إعادة هيكلة القطاع برزت قبل نحو 15 عاماً، إذ أنجزت السلطات بالتعاون مع البنك الدولي دراسة لإعادة تأهيل السياحة التونسية، غير أن الأحداث السياسية التي أعقبت ثورة يناير/كانون الثاني 2011 أجّلت تنفيذ المشروع، الذي بات اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

وأشار إلى أن مهنيي السياحة حاولوا لاحقًا إطلاق مشروع "الكتاب الأبيض" لتحسين جودة الإيواء والحد من مديونية القطاع، غير أن المبادرة لم تُنفَّذ رغم الوعود الرسمية. وكانت الجامعة التونسية للنزل قد أعلنت عام 2017 تقديم هذا المشروع حلًّا استراتيجيًّا لأزمة الديون التي تعانيها الفنادق منذ سنوات.

وأظهرت دراسة صادرة عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في سبتمبر/أيلول الماضي، أن السياحة التونسية قادرة على تحقيق إيرادات مباشرة بقيمة 13 مليار دينار بحلول عام 2030، وخلق 35 ألف فرصة عمل جديدة، بشرط تحديث القوانين المنظمة للقطاع ومواكبة الاتجاهات العالمية الجديدة في السوق السياحية. وأكدت الدراسة أن تحديث القطاع يمكن أن يسهم في تحقيق توازن تنموي بين المحافظات، وتحفيز استغلال المقومات التاريخية والثقافية خارج نطاق الشريط الساحلي.

هذا وتتوقع تونس استقبال ما لا يقل عن 11 مليون سائح بنهاية العام الحالي، بعد استعادة أسواق سياحية غير أوروبية، وتسجيل ارتفاع في أعداد القادمين من الصين والولايات المتحدة وبعض الأسواق الخليجية. غير أن الهنشيري يرى أن الربط الجوي ما زال يشكّل عائقاً رئيسياً أمام تطوير السياحة التونسية، مشيراً إلى أن قطاع النقل الجوي بدوره في حاجة إلى إعادة تأهيل.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2024، تمكنت تونس من تحطيم الرقم القياسي لعدد الوافدين المسجل عام 2019، باستقبال 9.55 ملايين سائح، متجاوزة بذلك الرقم المرجعي الذي بلغ 9.4 ملايين سائح في ذلك العام. وتسهم صناعة السياحة في دعم الاقتصاد التونسي بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما توفر نحو 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يجعلها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.