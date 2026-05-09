تونس: تثبيت أسعار المحروقات درءاً لاحتقان اجتماعي رغم ضغط الموازنة

- السياسة التونسية في دعم المحروقات: تونس تواصل تثبيت أسعار المحروقات لتجنب التضخم والاحتقان الاجتماعي، رغم الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط العالمية. - التحديات الاقتصادية والمالية: تواجه تونس صعوبات في استقرار ميزانيتها بسبب اعتمادها على استيراد الطاقة، مما قد يضطرها لتعديل الأسعار مستقبلاً، مؤثراً على احتياطي العملة وسعر الدينار. - استراتيجيات التحوط والتوازن المالي: يقترح الخبراء اعتماد استراتيجيات تحوط طاقي لتقليل تأثير تقلبات أسعار النفط، مع الحفاظ على التوازن بين الاستقرار الاجتماعي والضغوط المالية.

فيما تُسارع دول عربية ومتوسطية إلى زيادة أسعار الوقود لمواجهة الضغوط على الموازنات العامة، اختارت تونس مواصلة امتصاص الصدمة عبر منظومة دعم المحروقات رغم هشاشة المالية العمومية واتساع عجز الطاقة. إذ لا تزال السلطات تتمسّك بسياسة تثبيت أسعار المحروقات، في خيار اقتصادي واجتماعي، رغم الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية والتوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية.

وفي هذا الصدد، رأى الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن خيار السلطات التونسية الحفاظ على أسعار المحروقات من دون أي تعديل هو قرار سياسي بامتياز، مؤكداً أن تونس سبق أن رفضت مطالب صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تفضي إلى زيادة أسعار المحروقات. وأكد لـ"العربي الجديد" أن أي زيادة في أسعار المحروقات داخل تونس ستنعكس سريعاً على أسعار المواد الأساسية والنقل والخدمات، ما قد يرفع منسوب الاحتقان الاجتماعي في ظل نسب تضخم مرتفعة وتراجع القدرة الشرائية.

وقال الشكندالي: "لذلك تواصل الحكومة عملياً استخدام الدعم كآلية لاحتواء الصدمة الاجتماعية، حتى وإن كان ذلك على حساب توازنات الموازنة". وأشار إلى أن تونس ستواجه نسب تضخم مرتفعة في الفترة القادمة، نتيجة اعتماد السلطات على التمويلات المباشرة من البنك المركزي، من دون خلق الثروة في الاقتصاد، واستمرار ضعف النمو الاقتصادي. ويؤكد أنه لا يمكن التكهن بحجم الإنفاق المخصص للمحروقات والطاقة هذا العام، مرجّحاً أن تلجأ السلطات إلى البنك المركزي لطلب تسهيلات جديدة لمواصلة دعم المحروقات وصرف الزيادات في الرواتب.

ومقابل تمسك تونس بتثبيت أسعار المحروقات، اختارت دول عربية ومتوسطية عدة الرفع في أسعار الوقود منذ اندلاع الحرب الإيرانية. فقد سجلت الإمارات ولبنان والمغرب والأردن وموريتانيا زيادات متفاوتة في أسعار البنزين والديزل، تراوحت بين 10 و60% بحسب طبيعة أنظمة التسعير والدعم في كل دولة، كما شهدت دول متوسطية أوروبية، مثل إيطاليا وإسبانيا، ارتفاعات واضحة مرتبطة مباشرة بزيادة أسعار النفط العالمية.

كما رأى الشكندالي أن تونس لا تمثل استثناءً مطلقاً، لكنها تُعد من بين الدول القليلة في المنطقة التي ما تزال تؤجل تعديل الأسعار رغم الضغوط الخارجية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط عالمياً. وعزا ذلك أساساً إلى "الطبيعة الاجتماعية والسياسية لملف المحروقات، حيث ترتبط أي زيادة مباشرة بمخاوف من موجة تضخم جديدة واحتجاجات اجتماعية، خصوصاً بعد سنوات من تآكل الأجور وارتفاع نسب الفقر".

تابع: "حتى الآن، تبدو تونس أكثر حذراً في تمرير الزيادات إلى المستهلك، رغم أن كلفة هذا الخيار أصبحت مرتفعة على المالية العمومية، خاصة مع تراجع الإنتاج المحلي من النفط واتساع العجز الطاقي وارتفاع فاتورة التوريد".

بدوره، رأى الخبير المالي زياد أيوب أن تونس قادرة على تثبيت الأسعار وتفادي الضغوط على ميزانية الدولة في حال اتخاذ إجراءات التحوط الطاقي وتنفيذ عمليات شراء في الفترات التي تسجل فيها أسعار المحروقات انخفاضاً على المستوى العالمي. وتابع، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "إذا استمرت أسعار النفط مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، ستخسر تونس ما لا يقل عن 7 مليارات دينار من الإنفاق الإضافي على الطاقة".

في المقابل، رجّح أن تُجبر السلطات على تعديل الأسعار على المدى المتوسط إذا لم تجد حلولاً لتعبئة الموارد لسد فجوة الخزينة والحفاظ على استقرار احتياطي العملة الصعبة وسعر الدينار، مشيراً إلى أن الحفاظ على الاحتياطي يتطلب اعتماداً فورياً لخيارات التحوط (Call Options) للحد من سقف تكاليف الطاقة. (الدولار = 3.2 دنانير).

واعتبر أيوب أن سياسات التحوط يمكن أن تعزز قدرة تونس على استيعاب صدمات أسعار النفط والمضي لأطول فترة ممكنة في سياسة تثبيت أسعار المحروقات عند المضخة، مشيراً إلى أن كلفة دعم الطاقة مرشحة للزيادة بنسبة 100% في حال تواصل الاتجاه العالمي لارتفاع الأسعار. وأضاف أن "سياسة تثبيت أسعار المحروقات في تونس تمثل معادلة دقيقة بين ضرورات التوازن المالي ومقتضيات الاستقرار الاجتماعي، حتى وإن كان الثمن مزيداً من الضغط على المالية العمومية وارتفاع المديونية".

ويُعدّ ملف المحروقات في تونس من أكثر الملفات حساسية، بالنظر إلى تأثيره المباشر على الأسعار والنقل وكلفة الإنتاج ومستويات التضخم، فضلاً عن ارتباطه الوثيق بالسلم الاجتماعي في بلد يعيش منذ سنوات على وقع احتجاجات اجتماعية متكررة مرتبطة بتدهور القدرة الشرائية.

وفي الآونة الأخيرة، أقرّت السلطات التونسية زيادة في رواتب موظفي القطاعين الحكومي والخاص بنسب تقترب من 5%، على أن تُصرف على ثلاثة أقساط تستمر إلى غاية عام 2028. وتختلف تونس عن بعض الدول الخليجية أو المصدّرة للنفط، إذ تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتغطية حاجاتها من الطاقة، ما يجعلها أكثر هشاشة أمام تقلبات الأسواق العالمية.

وفي الوقت ذاته، لا تملك هامشاً مالياً واسعاً يسمح لها بمواصلة سياسة الدعم طويلاً من دون كلفة مرتفعة على الموازنة والدين العمومي. وتواجه تونس ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع أسعار النفط، خاصة أن قانون موازنة 2026 بُني على فرضية سعر في حدود 65 دولاراً للبرميل، بينما تجاوزت الأسعار العالمية في الأسابيع الأخيرة مستويات أعلى بكثير، بفعل المخاوف من اتساع الحرب في الشرق الأوسط وتهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة مهمة من صادرات النفط العالمية.

وتراهن تونس على تحقيق نسبة نمو تُقدّر بـ3.3% هذا العام، غير أن توقعات البنك الدولي تشير إلى أن نسبة النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 2.1% سنة 2026، ثم تنخفض إلى 1.6% في 2027، وتستقر عند 1.5% خلال السنوات 2028 و2029 و2030 و2031.