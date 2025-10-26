تونس تتوقع استقبال 11 مليون سائح في 2025

- تتوقع تونس استقبال 11 مليون سائح بنهاية العام، مع زيادة في السياح من الأسواق غير الأوروبية مثل الصين والولايات المتحدة، وتعمل على تطوير الربط الجوي لجذب المزيد. - يساهم الزخم السياحي في الربع الأخير نحو الوجهات الصحراوية في خلق فرص عمل وتنمية مستدامة، مع تعزيز السياحة الثقافية عبر إدراج جزيرة جربة ضمن قائمة التراث العالمي واستضافة ملتقى عالمي للمناطيد. - تسهم السياحة بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع إيرادات بلغت 6.2 مليارات دينار وزيادة في العائدات بنسبة 8%، مما يدعم النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 3.2%.

قال مدير عام ديوان السياحة في تونس محمد مهدي الحلوي إن بلاده تتوقع استقبال 11 مليون سائح بنهاية العام الحالي، مؤكداً أن زخم تدفقات السياح ينتقل خلال الربع الأخير من السنة نحو الوجهات الصحراوية. وأفاد الحلوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تونس استطاعت هذا العام استعادة أسواق سياحية غير أوروبية، مسجلة تطوراً في عدد السياح القادمين من الصين والولايات المتحدة الأميركية وبعض الأسواق الخليجية. وأشار في السياق ذاته إلى أن وزارة السياحة تعمل على مزيد جذب السياح من خارج الأسواق الأوروبية وفتح آفاق جديدة نحو أسواق واعدة. وبين أن تونس استقبلت حتى 20 أكتوبر/ تشرين الأول ما يزيد على 9 ملايين سائح، بزيادة تُقدّر بـ 9.2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

واعتبر أن زيادة التدفقات السياحية تحتاج إلى مزيد من تطوير الربط الجوي مع الأسواق الجديدة، الذي لا يزال يشكل عائقاً أمام الاستجابة الشاملة لمتطلبات القطاع السياحي، متوقعاً فتح خط جوي مباشر مع الصين في المدى القريب. وتراهن السياحة التونسية خلال الفترة الحالية، بحسب الحلوي، على استدامة تدفقات السياح على امتداد أشهر السنة، مشيراً إلى أن فترة الذروة لم تعد تقتصر على أشهر الصيف، بل تتواصل حتى نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام. وتابع قائلاً: "يتحول الزخم السياحي في الربع الأخير من السنة إلى الوجهات الصحراوية، وهو ما يخلق فرص عمل هامة جنوب البلاد ويحقق تنمية مستدامة للمجتمعات المحلية".

وحول استفادة القطاع السياحي من إدراج جزيرة جربة ضمن قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة يونسكو، أكد الحلوي أن هذا التصنيف يحقق إضافة مهمة لصناعة السياحة عموماً ولجزيرة جربة خصوصاً، لافتاً إلى أن السياحة الثقافية أصبحت عاملاً جاذباً للأسواق السياحية، ولا سيما السوق الصينية التي يطلب الوافدون منها تنوعاً في المنتج الثقافي. وفي 18 سبتمبر/ أيلول 2023، صنفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) جزيرة جربة ضمن قائمة التراث العالمي، بفضل نمط إعمارها الفريد وخصوصيتها الثقافية والطبيعية الاستثنائية، المتمثلة في تراثها المعماري والعمراني وتاريخها الغني الذي يعكس تنوعها الثقافي والديني. وتتكون عناصر هذا التراث من 31 عنصراً فريداً يعكس نظاماً استثنائياً لاستغلال المجالين الترابي والبحري للجزيرة.

وقال الحلوي: "فضلاً عن تنوعها الثقافي، تحتضن جزيرة جربة والجنوب التونسي أول ملتقى عالمي للمناطيد والطائرات الشراعية، يشارك فيه أكثر من 2500 سائح أجنبي". واعتبر مدير عام ديوان السياحة أن سياحة المناطيد والطائرات الشراعية تمثل منتجاً مهماً وجاذباً للسياح من أسواق متنوعة، مؤكداً أن وزارة السياحة ستصدر قريباً أربع كراسات شروط لمنتجات سياحية جديدة، من بينها الإيواء الريفي.ويستمر في جزيرة جربة حتى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل الملتقى الأول للمناطيد والطائرات الشراعية في نسخته الأولى. وتراهن سلطات تونس على صناعة السياحة لتحسين نسب النمو الاقتصادي وزيادة رصيد العملة الصعبة، إذ تخطط إلى رفع إيرادات القطاع إلى 7.8 مليارات دينار (2.6 مليار دولار)، بعد أن تمكنت من تجاوز حاجز 10 ملايين سائح العام الماضي.

في المقابل، بلغت إيرادات صناعة السياحة حتى 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري 6.2 مليارات دينار (2.1 مليار دولار). وأظهرت بيانات البنك المركزي التونسي أن العائدات السياحية سجلت زيادة تفوق 8%، إذ ارتفعت من 6.2 مليارات دينار في 20 أكتوبر 2024 إلى 6.7 مليارات دينار في التاريخ نفسه من السنة الحالية. وساعد تحسن التدفقات السياحية نحو السوق التونسية، بحسب بيانات رسمية، على ضخ استثمارات جديدة في القطاع بقيمة تزيد على 48.6 مليون دينار، تركز أغلبها في الشريط الشرقي للبلاد. وبالتوازي، شهد قطاع الصناعات التقليدية تطوراً في عائدات التصدير التي بلغت 151 مليون دينار (52 مليون دولار)، ما يمثل 2% من مجموع صادرات البلاد. وتطلق تونس سنوياً، منذ بداية الموسم السياحي، حملات دعائية واسعة النطاق للتعريف بخصائص الوجهة التونسية ونقاط تميزها من البلدان المنافسة في حوض البحر الأبيض المتوسط.

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكنت السياحة التونسية من كسر الرقم القياسي في عدد الوافدين المسجل عام 2019، باستقبال 9.555 ملايين سائح. وكان عام 2019 يعد المرجع الأساسي لقطاع السياحة التونسي، إذ سجلت البلاد حينها 9.4 ملايين سائح، قبل أن يتم تجاوز هذا الرقم القياسي في العام الماضي. وتدعم صناعة السياحة اقتصاد البلاد بمساهمة تصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تؤمن نحو 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويعاني اقتصاد تونس منذ سنوات صعوبات أدت إلى تراجع معدلات النمو، إذ نما الاقتصاد بنسبة 3.2% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. وتأمل السلطات التونسية تحقيق معدل نمو اقتصادي خلال العام الحالي في حدود 3.2%، مدفوعاً بتحسن إيرادات السياحة وتوقعات بمحصول فلاحي جيد، إلى جانب استعادة جزء من إنتاج قطاع الفوسفات.