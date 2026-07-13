تونس: إضراب شامل للنقل العمومي غير المنتظم يربك التنقلات

- يشهد قطاع النقل العمومي غير المنتظم في تونس إضراباً عاماً يشمل التاكسي الفردي والجماعي وسيارات الأجرة "اللواج" والنقل الريفي، مما أربك حركة التنقل للمواطنين. يأتي الإضراب بعد فشل المفاوضات بين المهنيين ووزارة النقل بشأن مراجعة تعريفة النقل ومعالجة الملفات المهنية العالقة. - يعاني أصحاب سيارات الأجرة من تآكل القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف النشاط، ويطالبون بتبسيط الإجراءات الإدارية وتنظيم القطاع وتنفيذ الاتفاقات السابقة، مما دفعهم للإضراب للضغط على السلطات. - يؤثر الإضراب بشكل كبير على حياة المواطنين، خاصة في المدن الكبرى، حيث يعتمد آلاف الموظفين والطلبة والمرضى على خدمات النقل غير المنتظم، مما يبرز أهمية هذا القطاع في ظل ضعف خدمات النقل العمومي التقليدية.

تعيش تونس على وقع إضراب عام يشمل مختلف أصناف النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، من التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي وسيارات الأجرة "اللواج" والتاكسي السياحي والنقل الريفي، في تحرّك احتجاجي أربك حركة تنقل المواطنين، خصوصاً في ظل الاعتماد على هذا القطاع لسد النقص المزمن في خدمات النقل العمومي.

يأتي الإضراب، الذي بدأ منذ الساعات الأولى لصباح الاثنين، بعد فشل المفاوضات بين ممثلي المهنيين ووزارة النقل، وتمسك الغرف النقابية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتنفيذ قرارها، معتبرة أن سلطة الإشراف لم تلتزم بتعهداتها السابقة، وفي مقدمتها مراجعة تعريفة النقل ومعالجة الملفات المهنية العالقة.

وواجه طيف واسع من التونسيين صعوبات في الوصول إلى مقرات عملهم أو التنقل بين المحافظات بسبب نقص عربات النقل غير المنتظم التي تُعد شرياناً حيوياً لقطاع النقل.

في السياق، قال مهدي بوريان، وهو سائق تاكسي فردي شارك في الإضراب لـ"العربي الجديد"، إن الأزمة الحالية ليست وليدة الأسابيع الأخيرة، بل تعود إلى سنوات من تآكل القدرة الشرائية لأصحاب سيارات الأجرة، وارتفاع تكلفة النشاط، في ظل الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وقطع الغيار والصيانة والتأمين، مقابل بقاء التعريفة دون مراجعة بما يتناسب مع تلك الزيادات.

وأكد بوريان أن المهنيين يطالبون بتبسيط الإجراءات الإدارية، ومراجعة كراس الشروط، وتنظيم القطاع، والتصدي للنقل العشوائي والتطبيقات غير القانونية، إلى جانب الإسراع في تنفيذ الاتفاقات السابقة التي بقيت "حبراً على ورق"، وفق تعبيره.

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ويؤثر إضراب النقل الخاص في حياة المواطنين، لا سيما في المدن الكبرى مثل تونس العاصمة وصفاقس وسوسة، حيث يعتمد آلاف الموظفين والطلبة والمرضى يومياً على خدمات هذا الصنف من النقل للوصول إلى أماكن العمل والدراسة والمستشفيات، وبالإضافة إلى إرباك حركة التنقل داخل المدن، تعطلت اليوم الاثنين أيضاً حركة السفر بين المحافظات نتيجة توقف سيارات الأجرة "اللواج"، التي تمثل وسيلة النقل الأسرع والأكثر انتشاراً في العديد من الجهات، خصوصاً في المناطق التي تعاني ضعف الربط عبر الحافلات أو القطارات.

بدوره، قال نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل، معز السلامي، إن إضراب قطاع النقل غير المنتظم يأتي احتجاجاً على تواصل سياسة المماطلة التي تنتهجها وزارة النقل، مؤكداً أن هذه الأخيرة تعطّل تفعيل اتفاقات جرى توقيعها منذ يناير/كانون الثاني الماضي. ووفق تصريح السلامي لـ"العربي الجديد"، يضم قطاع النقل غير المنتظم أكثر من 55 ألف ناقل ويوفر أكثر من 150 ألف موطن شغل، غير أن السلطات لا تتعامل مع مصالح هذه الفئة بالجدية اللازمة، حيث يطالب المهنيون بإصدار كراس شروط للتطبيقات الذكية، إلى جانب استكمال كراس شروط نظام العمل بالمحطات.

وأشار المتحدث إلى أن وزارة النقل تنكّرت لتعهداتها المتعلقة بتعديل التعريفة، التي كان يُفترض تطبيقها منذ شهر مارس/آذار الماضي، قبل أن تُؤجَّل إلى شهر يونيو/حزيران دون أي نتيجة.

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ويؤدي قطاع النقل العمومي غير المنتظم في تونس دوراً محورياً في ضمان التنقل اليومي داخل المدن وبينها، إذ يوفر خدمات سريعة ومرنة يصعب على وسائل النقل العمومي التقليدية تأمينها، خاصة في أوقات الذروة وخلال الليل وفي المناطق الريفية.

كذلك تلعب سيارات الأجرة بين المدن "اللواج" دوراً أساسياً في الربط بين المحافظات، بينما يمثل النقل الريفي شرياناً حيوياً لآلاف السكان في المناطق الداخلية، في حين يُعد التاكسي الفردي الوسيلة الأكثر استخداماً للتنقل داخل المدن، خصوصاً مع تراجع جودة خدمات النقل الحكومي. ويواجه قطاع النقل في تونس، منذ سنوات، أزمة هيكلية بسبب الصعوبات الاقتصادية وضعف الاستثمار في النقل العمومي وغياب إصلاحات شاملة لتنظيم مختلف أنماط النقل.