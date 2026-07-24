توقف شحن النفط من أكبر موانئ روسيا وسط مخاوف المسيّرات

- توقفت عمليات شحن النفط من محطة "شيسخاريس" في ميناء نوفوروسيسك الروسي بسبب هجمات المسيّرات الأوكرانية، مما يثير القلق بشأن تأثير ذلك على إمدادات الطاقة العالمية. - لم تعلن السلطات الروسية عن أسباب التوقف أو موعد استئناف النشاط، ولم ترد شركة "ترانسنفت" على طلبات التعليق، مما يزيد من الغموض حول الوضع. - يتزامن التوقف مع تصعيد أوكراني يستهدف السفن الروسية، وفرضت روسيا قيوداً على حركة السفن ليلاً، مما يؤثر على عمليات الميناء ويزيد من الضغوط على سوق النفط العالمية.

توقف شحن النفط الخام من محطة "شيسخاريس" في ميناء نوفوروسيسك الروسي منذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، وسط مخاوف أمنية متزايدة ناجمة عن تصاعد هجمات المسيّرات الأوكرانية على السفن والمنشآت النفطية في البحر الأسود وبحر آزوف.

ووفقاً لبيانات الشحن التي اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ، وأكدتها صور الأقمار الاصطناعية وبيانات تتبع السفن، لم تسجل المحطة أي عملية تحميل جديدة منذ مغادرة آخر ناقلة صباح الثلاثاء، ولم تعلن السلطات الروسية حتّى الآن موعد استئناف النشاط أو الأسباب الرسمية للتوقف.

وتعد "شيسخاريس" إحدى أهم محطات تصدير النفط الروسي عبر البحر الأسود. وشحنت منذ بداية 2026 ما متوسطه نحو 650 ألف برميل يومياً، وفق بيانات جمعتها "بلومبيرغ". ويعني استمرار التعطل خروج كمية كبيرة من الصادرات الروسية مؤقتاً من السوق، في وقت تواجه فيه إمدادات الطاقة العالمية اضطرابات متزامنة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

الطقس لا يفسر بداية التوقف

يمكن أن تؤدي الأحوال الجوية السيئة إلى تعليق عمليات تحميل الناقلات في نوفوروسيسك، خصوصاً عندما ترتفع الأمواج وتشتد الرياح في البحر الأسود، لكن "بلومبيرغ" أشارت إلى أن التسلسل الزمني يضعف احتمال أن يكون الطقس السبب الوحيد وراء التوقف الحالي.

ودخل تحذير العاصفة الذي يشمل محطة "شيسخاريس" حيّز التنفيذ في وقت متأخر من أمس الخميس، بعد أكثر من يومين على اكتمال آخر عملية تحميل، وهذا الفارق الزمني يشير إلى أنّ تعليق النشاط بدأ قبل تدهور الأحوال الجوية رسمياً.

ولم ترد شركة "ترانسنفت"، المالكة للمحطة، على طلب وكالة بلومبيرغ للتعليق بشأن أسباب التوقف أو الأضرار المحتملة أو الموعد المتوقع لاستئناف عمليات الشحن.

المسيّرات ترفع مخاطر الملاحة

يتزامن توقف "شيسخاريس" مع تصعيد أوكراني استهدف السفن المرتبطة بروسيا في البحر الأسود وبحر آزوف، وتسعى كييف من خلال هذه الهجمات إلى زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو وتقليص إيراداتها النفطية ودفعها نحو طاولة المفاوضات.

وحذرت موسكو جميع السفن الموجودة في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر الأسود من أن الملاحة لم تعد آمنة بسبب التهديدات المحتملة للمسيّرات الجوية والبحرية الأوكرانية، كما فرضت روسيا قيوداً مؤقتة على حركة السفن ليلاً في ميناء نوفوروسيسك بين منتصف الليل والخامسة صباحاً، وفق ما نقلته" رويترز" عن مصادر في قطاع الشحن أول أمس الأربعاء. وتؤثر هذه القيود في عمليات الميناء التي كانت تُنفذ على مدار الساعة.

ودفعت الهجمات هذا الأسبوع ناقلات إلى الامتناع عن جمع شحناتها من محطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين القريبة من نوفوروسيسك. وأدى توقف تلك المحطة إلى خفض إنتاج النفط في كازاخستان لتجنب امتلاء مرافق التخزين بعد تعثر التصدير.

ضغوط إضافية على سوق النفط

يمكن أن يؤدي استمرار توقف "شيسخاريس" بالتزامن مع تعطل محطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين إلى تقليص الإمدادات المتاحة عبر البحر الأسود. وتكتسب المحطتان أهمية كبيرة لروسيا وكازاخستان، إذ تمثلان منفذَين رئيسيَّين لنقل الخام إلى الأسواق الدولية.

وتواجه سوق النفط ضغوطاً بسبب الحرب في المنطقة واضطراب الشحن عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر. لذلك قد يزيد أي توقف طويل في "نوفوروسيسك" المخاوف بشأن الإمدادات ويدعم ارتفاع الأسعار، خصوصاً إذا تعذر تعويض الكميات المتوقفة من موانئ أو مسارات أخرى.