توقف الغاز الإيراني يفاقم أزمة كهرباء العراق

- توقفت صادرات الغاز الإيراني إلى العراق، مما أدى إلى خسارة في إنتاج الطاقة الكهربائية بين 4000 و4500 ميغاواط، ولجأت وزارة الكهرباء لاستخدام الوقود البديل المحلي. - زيادة الاستهلاك المحلي للغاز في إيران بسبب انخفاض درجات الحرارة كان السبب وراء توقف الصادرات، مما يبرز الحاجة لتطوير إنتاج الغاز المحلي في العراق. - دعا الخبراء إلى تنويع مصادر الغاز واستثمار الطاقة النظيفة لتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني وتحقيق أمن طاقوي مستدام.

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية توقف ضخ الغاز الإيراني المستورد بشكل كامل، مؤكدة اتخاذ إجراءات بديلة بالتعاون مع وزارة النفط لتجاوز الأزمة في محطات الإنتاج، إلى حين معاودة إيران إطلاق الغاز وتدفقه إلى العراق بشكل تدريجي. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى إن ضخ الغاز الإيراني توقف بالكامل، ما أدى إلى خسارة المنظومة الكهربائية ما بين 4000 و4500 ميغاواط، نتيجة توقف بعض الوحدات التوليدية وتحديد أحمال وحدات أخرى في محطات الإنتاج، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على ساعات تجهيز الكهرباء.

وأضاف موسى، في حديث صحافي، أن الجانب الإيراني أرسل برقية إلى وزارة الكهرباء أشعرها فيها بتوقف ضخ الغاز بشكل كامل لظروف طارئة، مبيناً أن الوزارة لجأت إلى استخدام الوقود البديل المحلي، بالتنسيق مع وزارة النفط، لتجهيز محطات توليد الكهرباء. وأوضح أن الإنتاج لا يزال تحت السيطرة، وأن المحطات مستمرة بالعمل رغم تأثر بعض الوحدات بنقص الغاز، لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء استعدت لذروة الأحمال الشتوية عبر تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل وتوسعة في محطات التوليد، ومشيراً إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة النفط لسد الحاجة المحلية إلى حين عودة ضخ الغاز المستورد.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية أن زيادة الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي داخل إيران، نتيجة انخفاض درجات الحرارة، كانت السبب وراء التوقف المفاجئ لصادرات الغاز إلى العراق. وأوضحت الوكالة أن فصل الشتاء يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على الغاز الطبيعي، ولا سيما في المناطق الغربية والشمالية الغربية ذات الطبيعة الجبلية والطقس البارد، ما قد يؤدي إلى مشكلات فنية في تلبية الطلب المحلي ويؤثر في كميات التصدير إلى الخارج.

نقص إمدادات الغاز يُثير حالة عدم الاستقرار

وفي هذا الإطار، أكد الخبير النفطي أحمد صدام أن نقص إمدادات الغاز الإيراني تسبّب بتراجع كبير في تجهيز الطاقة الكهربائية في العراق، معتبراً أن ذلك يمثل نتيجة مباشرة لاستمرار الاعتماد على الاستيراد في ظل النقص والعجز القائم محلياً، الأمر الذي ينعكس سلباً على بقية القطاعات الاقتصادية ويثير حالة من عدم الاستقرار. وأشار صدام إلى أن هذه المشكلة تتكرر سنوياً بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك داخل إيران خلال فصول الذروة، موضحاً أنه على الرغم من أن طهران تنتج قرابة 250 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، فإن الجزء الأكبر من هذا الإنتاج يُستهلك محلياً في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير المتطلبات الأساسية لشعبها، ما يدفعها إلى تقليص أو إيقاف التصدير لتمويل قطاعاتها الداخلية.

وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن الإدارة الأميركية دفعت في السنوات الماضية باتجاه استقلال العراق في ملف الغاز وإنتاجه محلياً، لكنها منحت في الوقت نفسه استثناءات مؤقتة كانت تُجدَّد كل ستة أشهر، قبل أن تتأثر هذه الاستثناءات مع تغيّر الإدارة الأميركية، ما زاد من تعقيد المشهد الحالي. وأوضح صدام أن العراق غير جاهز حالياً للاستغناء عن الغاز الإيراني، لكونه لا ينتج الكميات التي يحتاجها، فضلاً عن حرق وهدر نحو 45% من الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط، وهو ما يشكل خسارة اقتصادية كبيرة.

وبيّن صدام أن هناك حاجة ملحّة لإنشاء محطات متخصصة وجذب شركات أجنبية للاستثمار في هذا المجال، لافتاً إلى أن العراق افتقر سابقاً إلى سياسات نفطية سليمة، حيث ركّزت العقود النفطية القديمة على إنتاج النفط فقط من دون استثمار الغاز. وأفاد بأن جولات التراخيص الخامسة والسادسة تضمنت استثمار الغاز المصاحب، وتعمل الحكومة العراقية حالياً على تنفيذها بهدف تحقيق إنتاج متوازن من الغاز مع نهاية عام 2029، واستثمار ما يقارب 450 مليون متر مكعب سنوياً، محذّراً من أن عدم الالتزام بهذه الخطط سيُبقي العراق رهين الاستيراد الإيراني.

الازدواجية الإيرانية

من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي علي عواد أن استمرار اعتماد العراق على الغاز الإيراني ينطوي على مخاطر كبيرة، لأنه يجعل منظومة الكهرباء رهينة لعوامل خارجية لا يملك العراق السيطرة عليها، سواء كانت مرتبطة بالطقس داخل إيران أو بالاعتبارات السياسية والعقوبات الدولية، ما ينعكس مباشرة بخسارة آلاف الميغاواط عند أي توقف مفاجئ، كما حدث مؤخراً. وأضاف عواد لـ"العربي الجديد"، أن ازدواجية الموقف الإيراني تظهر بوضوح في التعامل مع العراق مقارنة بدول أخرى مثل تركيا، إذ لم توقف طهران صادرات الغاز إلى أنقرة رغم الظروف نفسها، وهو ما يُفسَّر اقتصادياً بطبيعة العقود المُلزِمة والغرامات المحتملة، وأهمية السوق التركية، مقابل ضعف البدائل لدى العراق واعتماده على استثناءات مؤقتة، ما يمنح الجانب الإيراني هامش مناورة أوسع.

وأكد أن العراق تكبّد خسائر كبيرة نتيجة هذا التوقف، ليس فقط على مستوى الطاقة الكهربائية، بل على مجمل النشاط الاقتصادي، حيث يؤدي تراجع ساعات التجهيز إلى إرباك القطاعات الإنتاجية والخدمية وتعميق حالة عدم الاستقرار، في وقت تتكرر فيه الأزمة سنوياً. وأوضح عواد أن البدائل التي أعلنتها وزارة الكهرباء تبقى حلولاً مؤقتة لا تعالج جوهر المشكلة، إذ إن العراق ما زال غير جاهز للاستغناء عن الغاز الإيراني بسبب نقص الإنتاج المحلي.

وشدد عواد على أهمية التوجه نحو الطاقة النظيفة لتخفيف الضغط عن محطات الغاز تدريجياً، مع بناء بدائل وقود فورية لمحطات الكهرباء لضمان استمرارية الإنتاج عند أي انقطاع مفاجئ. وإلى جانب ذلك، دعا إلى إبرام عقود طوارئ لاستيراد الغاز من خارج إيران ضمن مسارات دفع لا تتعرض لمخاطر العقوبات، بما يضمن إمدادات مستقرة عند الأزمات، مؤكداً ضرورة تسريع تطوير حقول الغاز غير المصاحب داخل العراق، ولا سيما حقلي عكاز والمنصورية وغيرها من الحقول الغازية، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق أمن طاقوي أكثر استدامة.