- تعرضت شركة "فولاذ خوزستان"، ثاني أكبر منتج للصلب في إيران، لهجمات أوقفت خطوط الإنتاج بالكامل، مستهدفة وحدات حيوية مثل مصنع الإحياء الثاني ومجمع زمزم 3، مما أدى إلى تعطل العمليات التشغيلية بشكل مباشر. - تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحرائق، بينما يعمل الخبراء على تقييم الأضرار واستعادة الإنتاج، وسط تأكيدات من الإدارة على التزامها بإعادة تشغيل الخطوط ودعم الصناعة الوطنية رغم التحديات. - الهجمات طالت أيضاً مصانع أخرى مثل "فولاذ مباركة" في أصفهان، مما قد يؤثر على إنتاج وتصدير البليت والسلاب، مع استمرار تقييم الأضرار وتوقعات بتغيرات طفيفة في أسعار الحديد محلياً.

أعلنت شركة "فولاذ خوزستان"، ثاني أكبر منتج للصلب في إيران، اليوم السبت توقف خطوط الإنتاج بالكامل جراء استهداف منشآت الشركة، أمس الجمعة. وأوضح البيان أن الهجمات أصابت وحدات حيوية شملت مصنع الإحياء الثاني، ومجمع زمزم 3 العملاق، ووحدات صناعة الفولاذ، مما أدى إلى تعطل العمليات التشغيلية بشكل مباشر.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن فرق الإطفاء والإمداد تمكنت من السيطرة على الحرائق والحوادث الناجمة عن القصف، بينما باشر الخبراء الفنيون العمل على استقرار الأوضاع وتقدير حجم الأضرار المادية الناتجة. وأكدت الإدارة التزام كافة كوادرها ببذل أقصى الجهود لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج في أسرع وقت ممكن، مشددة على عزمها مواصلة العمل لدعم الصناعة الوطنية رغم التحديات الراهنة.

ودخلت الحرب أمس الجمعة مرحلة استهداف مركز للبنى التحتية الإيرانية، حيث تعرضت أكبر مصانع الصلب في البلاد وثانيها في أصفهان وخوزستان لهجمات، فضلاً عن قصف مصنع للإسمنت في محافظة فارس جنوبي إيران ومحطتي كهرباء في أصفهان.

واليوم السبت، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

في منشور على منصة "إكس" عقب هجمات الجمعة لبنى تحتية اقتصادية إيرانية إنه "كما أعلنا مراراً إيران لا تنفذ هجمات استباقية، لكننا إزاء الهجوم على البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية سنوجه رداً قوياً على العدو المجرم".

وتوقعت دوائر صناعية أن تؤدي هذه الهجمات إلى خفض إنتاج إيران من البليت والسلاب وكذلك قدرتها على التصدير، فيما قال مسؤولون لوسائل الإعلام إن عمليات تقييم الأضرار لا تزال مستمرة.

صناعة استراتيجية

ويمثل الصلب صناعة استراتيجية في إيران، كما تعد شركة "فولاذ خوزستان"، ثاني أكبر منتج للصلب في إيران بإنتاج بلغ 4.2 ملايين طن من الصلب الخام في عام 2025، وكانت التقييمات الأولية التي أُعلنت أمس قد أشارت إلى عدم تأثر الفرنَين العاليَين 1 و2، اللذين كانا متوقفين عن العمل وقت الهجوم. ولم تُسجَّل أي وفيات أو إصابات في الموقع.

أما شركة "فولاذ مباركة" في أصفهان، التي أنتجت 7.1 ملايين طن من الصلب في عام 2025، فقد شهدت تضرر محطة فرعية للكهرباء وخط لإنتاج الصلب السبائكي ومحطة طاقة، بحسب تقارير من الموقع. ولا تزال عمليات التحقق من الإنتاج جارية، مع احتمال حدوث توقفات قصيرة الأجل في الوحدات المتضرّرة، فيما لم تتضح بعد تفاصيل الطاقة الإنتاجية الكاملة بانتظار تقييم الخبراء.

وجاءت هجمات الجمعة على المصنعين عقب غارة استهدفت شركة "فولاد آتيه" (آسيا ستيل) يوم الخميس، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين. ولم تُعلن أرقام رسمية عن خسائر الإنتاج، إلّا أن متعاملين في السوق يتوقعون تغيّرات طفيفة في أسعار منتجات الحديد محلياً.

وبلغت صادرات إيران من المنتجات نصف المصنعة نحو 550 ألف طن شهرياً في عام 2024، وفقاً لبيانات "وورلد ستيل"، أي نحو ضعف المستوى المُسجَّل في بيانات الجمارك الإيرانية.